Военные союзы, глобальная безопасность: о чем Путин говорил с главой Минобороны КНР

В Россию прибыл с официальным визитом министр обороны Китая Ли Шанфу. Это его первая заграничная поездка после назначения на должность в марте. В Москве генерал встретился с президентом Владимиром Путиным и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. По словам Ли, он специально выбрал Россию для своего первого зарубежного визита, чтобы подчеркнуть стратегический характер отношений двух стран.

Президент России Владимир Путин 16 апреля провел встречу с членом китайского Госсовета, министром обороны КНР Ли Шанфу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Китайский генерал находится в России с офииальным визитом с 16 по 19 апреля. Во встрече также принимал участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Главной темой переговоров стало военное сотрудничество Москвы и Пекина, вопросы глобальной безопасности.

«По линии военных ведомств мы работаем так же активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения, причем на разных театрах — и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе», — заявил на встрече Путин.

Он подчеркнул, что подобное партнерство укрепляет стратегический характер отношений двух стран. Российский лидер напомнил, что сотрудничество по линии военных ведомств обсуждалось и во время недавнего визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина.

Ли Шанфу возглавил оборонное ведомство в марте этого года, это его первая зарубежная поездка в новой должности. В ходе общения с Путиным он объяснил, почему выбрал Россию в качестве первой страны для официального визита.

«После того как я занял должность министра обороны КНР, это мой первый зарубежный визит. Я специально выбрал для этого Россию, чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений», — заявил министр.

По мнению Ли, сотрудничество Китая с Россией в военно-технической области развивается позитивно и вносит весомый вклад как в обеспечение как региональной, так и глобальной безопасности.

Генерал отметил, что Пекин готов продолжать партнерские отношения с Москвой для процветания всего мира, несмотря на то, что восстановление экономики после пандемии идет очень медленно.

«В мире очень неспокойно, очень востребован мир, мирные отношения между странами. Сотрудничество (с Россией) развивается на всех уровнях, и мы продолжим такое сотрудничество в интересах развития и процветания всего мира», — заявил Ли.

По его словам, отношения России и Китая превосходят военно-политические союзы времен холодной войны. Генерал отметил, что они строятся на принципах неприсоединения, в связи с чем очень устойчивы. Ли также рассказал, что все жители КНР знают, что Владимира Путина и Си Цзиньпина связывает крепкая дружба.

До назначения на пост министра обороны Ли Шанфу в течение пяти лет возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. До этого он был заместителем командующего Силами стратегического обеспечения армии КНР, а ранее — директором космодрома Сичан.

В 2018 году США ввели санкции против возглавляемого генералом департамента и против него лично из-за военного сотрудничества с Москвой. Причиной ограничений стала закупка Пекином российских истребителей Су-35 и комплексов С-400.