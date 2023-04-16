Две страны ЕС запретили импорт зерна с Украины, еще две готовятся

Варшава и Будапешт, запретив ввоз украинского зерна, отвернулись от Киева, поставив сельскохозяйственную отрасль Украины в тяжелейшее положение, пишет Express. К ограничению могут присоединиться Болгария и Словакия. Все эти страны еще в начале года жаловались властям ЕС, что их фермеры и предприятия несут убытки из-за хлынувшего на европейские рынки дешевого украинского зерна. В Киеве рассчитывают в ближайшие дни все же договориться со всеми странами о продолжении экспорта сельхозпродукции.

Польша и Венгрия, отказавшиеся от импорта украинской сельхозпродукции, фактически подставили Киев в самый непростой для него период. Об этом пишет британская газета Express.

«Страны Евросоюза отворачиваются от Украины «в самой сложной ситуации» в связи с запретом импорта. Польша и Венгрия запретили ввоз зерна и других продуктов питания из Украины, что поставило украинских фермеров в тяжелейшее положение», — говорится в публикации.

15 апреля Варшава объявила о временном запрете импорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. Для этих товаров с начала спецоперации ЕС установил преференции для доступа на европейский рынок, в частности обнулил ввозные пошлины. Однако еще в конце прошлого года приграничные страны Евросоюза заявляли, что из-за появления дешевой украинской продукции страдают и местные фермеры, и производства.

С февраля 2023-го сразу несколько стран ЕС — в том числе, Польша и Венгрия — призывали Брюссель выделить средства на решение проблемы. В первую очередь — сделать так, чтобы европейские страны стали транзитными для украинской сельхозпродукции, которой стало в десятки и сотни раз больше на местном рынке. И перенаправить транспортные потоки в страны Африки и Ближнего Востока, как это задумывалось изначально.

В течение последних нескольких недель в Польше, Венгрии, Румынии проходили забастовки фермеров, призывавших закрыть доступ на внутренний рынок для дешевого украинского зерна. Сельхозпроизводители перекрывали трассы и дороги, ведущие от пограничных переходов.

Лидер правящей партии Ярослав Качиньский, комментируя решение Варшавы, заявил, что польская деревня переживает «кризисный момент» и что, хотя Польша и поддерживает Украину, она вынуждена защищать интересы своих фермеров.

Нынешний запрет будет действовать до 30 июня, однако в Варшаве не исключают, что он может быть продлен. Меры касаются не только зерновых культур, но также сахара, яиц, мяса, молока и других молочных продуктов, а также фруктов и овощей.

Вечером в субботу о запрете импорта украинской сельхозпродукции сообщил и венгерский министр сельского хозяйства Ищтван Надь.

«В отсутствие значимых мер ЕС правительство Венгрии временно, подобно Польше, запрещает импорт зерна и масличных культур, а также ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на Украине или поступающих оттуда, в Венгрию», — заявил Надь.

По его словам запрет также будет действовать до конца июня или же до тех пор, пока руководство Евросоюза не разрешит ситуацию.

Express сообщает, что и польские, и венгерские власти обвиняют в сложившейся ситуации руководство ЕС, которое не смогло обеспечить логистику для сельхозпродукции из Украины в третьи страны. Однако профсоюзы и оппозиционные политики в Варшаве и Будапеште указывают, что ответственность лежит на госкомпаниях Польши и Венгрии: они скупают дешевое низкокачественное украинское зерно, а затем продают его хлебо- и макаронным комбинатам под видом высококачественной польской продукции. Тем самым предложение на рынке превышает спрос, из-за чего закупочные цены падают, а фермеры терпят убытки. А на выходе получаются товары не самого высокого качества, но по высокой цене. Что бьет по карманам уже производителей.

Киевские власти после этих новостей заявили, что решения Польши и Венгрии нарушают договоренности, достигнутые ранее в апреле. «Польские фермеры находятся в сложной ситуации, но мы подчеркиваем, что украинские фермеры находятся в еще более тяжелом положении», — заявляло украинское министерство аграрной политики.

В Еврокомиссии решения Варшавы и Будапешта назвали неприемлемыми и пообещали их внимательно изучить. «Торговая политика ЕС — это исключительная компетенция всего сообщества, поэтому любые односторонние действия неприемлемы», — пояснили в ЕК.

16 апреля еще в еще двух странах ЕС — Болгарии и Словакии — заговорили о возможном ограничении импорта украинской сельскохозяйственной продукции.

«Необходимо защитить болгарские интересы, более того, когда два государства реагируют таким образом, а мы этого не сделаем, то количество украинского зерна на нашей территории увеличится», — заявил глава болгарского Минсельхоза Явор Гечев. По его словам, вся информация для возможного запрета импорта будет готова ко вторнику, решение обсудят с президентом страны.

В Словакии лидер партии Smer, бывший премьер-министр Роберт Фицо призвал власти страны «немедленно» запретить ввоз украинского зерна. Он добавил, что словацкие фермеры «давно кричат о помощи», а заверениям нынешнего премьера Словакии Эдуарда Хегера о контролируемой ситуацией с продовольственной безопасностью нельзя доверять.

В то же время в воскресенье Киев сообщил, что Будапешт гарантировал сохранение транзита украинской сельхозпродукции через свою территорию. Глава министерства аграрной промышленности Украины Николай Сольский заявил, что 17 апреля пройдут переговоры на эту тему с Польшей, 19 апреля — с Румынией, а 20 апреля — со Словакией.