«Не могу назвать цифру, но заверю»: в Киеве рассказали о потерях ВСУ

Украинский министр обороны Алексей Резников в интервью испанской газете заявил, что за время спецоперации России погибло меньше украинских военных, чем граждан, которые стали жертвами землетрясения в Турции в начале февраля. Эта оценка идет вразрез с более ранними заявлениями СМИ и представителей ЕС.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил в интервью испанской газете La Razon заявил, что потери Украины сопоставимы по количеству жертв землетрясения в Турции, которое прошло в начале февраля этого года.

В ходе природного катаклизма под завалами остались тысячи людей. Землетрясение магнитудой до 7,7 баллов привело к более 50 тыс. жертв и стало «катастрофой века».

«Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции», – сказал министр.

В разговоре с журналистами Резников добавил, что Киев получил от западных стран почти все виды вооружений, которые требовал.

«Когда я возглавил министерство [в 2021 году. – примеч. «Газеты.Ru»], я шутил, что мое письмо Деду Морозу слишком длинное. А теперь осталось получить только одно — бойцов. Остальное уже сделано», – уверен глава МО Украины.

О потерях ВСУ неоднократно высказывались как западные политики, так и российские. 13 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его

бойцы с 19 марта 2022 года уничтожили 38 тыс. украинских военных, из них 32 тыс. погибших пришлись на Соледар, Артемовск и его окрестности.

Данные о погибших служащих украинской армии приводятся и в секретных документах Пентагона, которые недавно были выложены во всеобщий доступ. Из бумаг следует, что реальные потери больше, чем заявляют киевские власти, обратил внимание корреспондент Fox News Лукас Томлинсон в своем Twitter.

Он утверждает, что с начала спецоперации России на Украине было убито или ранено от 124 тыс. до 131 тыс. украинских военнослужащих. По его словам, это почти в 5 раз больше, чем было обнародовано официальными лицами.

Версии о заниженной Киевом оценке потерь придерживается и бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. 7 апреля он заявил, что погибшими или пропавшими без вести числятся более 330 тыс. человек.

16 марта газета Politico со ссылкой на оценки американских чиновников указала погибшими свыше 100 тыс. украинских военных, «включая самых опытных солдат». Подчеркивалось, что «многие из этих потерь происходят в Бахмуте».

Цифра 100 тыс. упоминалась и в конце ноября прошлого года. Тогда ее назвала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен: «По оценкам, на сегодняшний день убито более 20 тыс. мирных жителей и 100 тыс. украинских военных».

Фон дер Ляйен предложила Международному уголовному суду создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и уголовного преследования «преступлений России».

Спустя пару часов из видео и текста ее выступления, которые были выложены, в том числе на сайте ЕК, удалили фразу про потери Украины.

«Большое спасибо тем, кто указал на неточность цифр в предыдущей версии этого видео. Используемая оценка из внешних источников должна была относиться к потерям, то есть как убитым, так и раненым, и должна была показать жестокость России», – написала представитель ЕК Дана Спинант в Twitter, комментируя удаление информации.

В Киеве в ответ на приведенные цифры возмутились. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что данные о потерях армии его страны должен сообщать только Зеленский или министр обороны Украины Алексей Резников.

В Донецке посчитали, что оценка фон дер Ляйен правдива.

«Украина провела уже не одну волну мобилизации и, естественно, им просто не жалко этого ресурса призывного. Они просто ими затыкают дыры на фронте, действительно бросают безжалостно, не считаясь с потерями. (…) Поэтому цифры вполне адекватные, они могут быть достаточно правдивыми», – советник врио главы ДНР Ян Гагин.

В Запорожской области главу ЕК обвинили в заниженных расчетах. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в конце ноября 2022 года, что такое количество погибших приходилось на конец весны-начало лета: «С тех пор количество безвозвратных потерь у режима Зеленского выросло как минимум в 2,5 раза».