Военная операция на Украине. День 413-й

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В МИД РФ считают, что поставляемые Украине западными странами системы переносных зенитных ракетных комплексов и противотанковых ракет скоро начнут угрожать гражданскому авиасообщению в Европе.

«В силу зашкаливающей там коррупции [оружие] расползается по всему миру, в зоны других региональных конфликтов, попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов различных мастей», — говорится в сообщении.

В правительстве США неоднократно отмечали, что следят за использованием направляемого Украине вооружения и сотрудничают с Киевом, «чтобы обеспечить подотчетность помощи, даже в условиях сложного конфликта».