В Херсонской области готовы к контрнаступлению украинских войск, заявил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Шансов у них нет никаких — наши военные готовы их встретить», — заверил Сальдо.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина начнет контрнаступление, когда будет к нему готова.
«Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров относительно начала наступления. Все наши друзья и партнеры четко понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть на 100 и даже больше процентов готовым к этому», — сказал он.
По словам премьера, контрнаступление может начаться летом.
Власти Курской области вслед за парадом отменили салют в честь Дня Победы. Решение принято по соображениям безопасности.
В МИД РФ считают, что поставляемые Украине западными странами системы переносных зенитных ракетных комплексов и противотанковых ракет скоро начнут угрожать гражданскому авиасообщению в Европе.
«В силу зашкаливающей там коррупции [оружие] расползается по всему миру, в зоны других региональных конфликтов, попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов различных мастей», — говорится в сообщении.
В правительстве США неоднократно отмечали, что следят за использованием направляемого Украине вооружения и сотрудничают с Киевом, «чтобы обеспечить подотчетность помощи, даже в условиях сложного конфликта».