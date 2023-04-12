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Политика

Военная операция на Украине. День 413-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 413-й день

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Военнослужащие во время боевой работы расчета самоходной артиллерийской установки 2С9 «Нона-С» на левом берегу Днепра в зоне проведения СВО

Военнослужащие во время боевой работы расчета самоходной артиллерийской установки 2С9 «Нона-С» на левом берегу Днепра в зоне проведения СВО

Андрей Рубцов/ТАСС
Премьер Украины Денис Шмыгаль допустил начало контрнаступления ВСУ летом. При этом The Guardian со ссылкой на документы из «утечки Пентагона» пишет, что 11 из 12 украинских бригад, которые готовят для наступления, сталкиваются с проблемами, не позволяющими начать кампанию. В МИД России считают, что поставляемые Украине западными странами переносные зенитные ракетные комплексы скоро начнут угрожать авиасообщению в Европе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:21

В Херсонской области готовы к контрнаступлению украинских войск, заявил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Шансов у них нет никаких — наши военные готовы их встретить», — заверил Сальдо.

8:16

8:13

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина начнет контрнаступление, когда будет к нему готова.

«Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров относительно начала наступления. Все наши друзья и партнеры четко понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть на 100 и даже больше процентов готовым к этому», — сказал он.

По словам премьера, контрнаступление может начаться летом.

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Valentyn Ogirenko/Reuters
8:07

Власти Курской области вслед за парадом отменили салют в честь Дня Победы. Решение принято по соображениям безопасности.

8:04

В МИД РФ считают, что поставляемые Украине западными странами системы переносных зенитных ракетных комплексов и противотанковых ракет скоро начнут угрожать гражданскому авиасообщению в Европе.

«В силу зашкаливающей там коррупции [оружие] расползается по всему миру, в зоны других региональных конфликтов, попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов различных мастей», — говорится в сообщении.

В правительстве США неоднократно отмечали, что следят за использованием направляемого Украине вооружения и сотрудничают с Киевом, «чтобы обеспечить подотчетность помощи, даже в условиях сложного конфликта».

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 413-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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