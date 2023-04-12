Глава Минцифры Шадаев: реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва

В Минцифры рассказали подробности о работе единого реестра военнообязанных. Предположительно его будут применять уже со следующего призыва, то есть осенью. Вся информация о военнообязанном будет содержаться на портале «Госуслуг», там же можно подать заявку-подтверждение об отсрочке от службы в армии. В Кремле подчеркнули, что эта система необходима для устранения бардака, который проявился во время мобилизации в прошлом году. Законопроект принят Совфедом, следующий этап — подписание президентом России.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал о реестре воинского учета, который разрабатывает ведомство по заданию Минобороны России.

По его словам, точные сроки запуска определят после принятия закона о цифровизации воинского учета в РФ. 11 апреля его поддержала Госдума, 12 апреля принял Совет Федерации. Затем закон отправится на подпись к президенту России Владимиру Путину.

«Скорее всего, запустить его [реестр] в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу [пройдет с 1 ноября по 31 декабря. – прим. «Газета.Ru»]», – считает министр.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. До создания электронного реестра указанные в законе процедуры должны исполняться без него.

Зачем нужен реестр

Шадаев отметил, что закон принят, чтобы «систематизировать сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, и обеспечить их актуализацию в режиме онлайн». Законодатели уверены, что он сделает систему воинского учета прозрачной.

Благодаря нововведению россиянам не нужно будет лично информировать военкоматы об изменении, например, семейного положения, прописки, места работы и образования.

Кроме того, россиянину, достигшему 17 лет, не придется идти в военкомат, чтобы встать на учет. Вся информация позже появится в личном кабинете на «Госуслугах».

«Работодатель или образовательная организация также будут избавлены от необходимости предоставления целого набора сведений по факту их изменения и смогут перейти на отправку ежегодных отчетов через «Госуслуги», — добавил глава ведомства.

Будет ли отображаться отсрочка

В личном кабинете на портале можно будет проверить, к какому военкомату прикреплен гражданин и есть ли у него право на отсрочку.

Если на «Госуслугах» указано, что у мужчины нет отсрочки, а на самом деле у него есть к этому все показания, то он может через портал подать заявление на исправление ошибок, прикрепив необходимые документы. Обращения будут рассматриваться в ускоренном режиме – в течение пяти дней.

Законодатели считают, что реестр позволит сократить до нуля количество ситуаций с призывом на службу тех, у кого есть отсрочка.

Повестки на срочную службу «должны получать те, кто соответствует необходимым требованиям», подчеркнул Шадаев.

Есть ли связь с мобилизацией

По его словам, создание реестра не связано с возможной новой волной мобилизации.

«Наоборот, насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Многие регионы уже начали активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту», – отметил Максут Шадаев.

Уведомления

На «Госуслугах» можно будет отключить уведомления о выписанной повестке, которые будут приходить в личный кабинет. Но сообщения о применении к пользователю каких-то ограничительных мер будут приходить всегда.

Закон предусматривает дублирование бумажных повесток в электронной форме, их будут рассылать через портал «Госуслуги». Кроме того, могут быть доставлены получателю заказным письмом. Согласно закону, если повестка не вручена, то по истечению семи дней с даты ее размещения в реестре повесток, она считается врученной.

Если гражданин не может явиться в военкомат по уважительной причине, он может об этом сообщить через портал.

Пояснения от соавтора законопроекта

Как заявил РБК председатель комитета Госдумы по обороне, соавтор поправок Андрей Картаполов, если россиянин в весенний или осенний призыв не придет в военкомат по повестке, то ограничительные меры по отношению к нему будут применяться со следующего призыва.

«Идет призыв, весенний либо осенний. Человек получает повестку в ходе этого призыва. По каким-то причинам своим — уехал к бабушке, на рыбалку, оставил телефон дома и уехал без него – [он отсутствует]. Ему принесут повестку, он ее не получит, она по почте будет продублирована. Ему за это ничего не будет», – отметил депутат.

«Он вернется, увидит, что за это время пришло заказное письмо. Ознакомится. И только в следующий призыв — я подчеркиваю, в следующий призыв, — он обязан в течение двух недель после начала призыва прийти в военный комиссариат», – добавил Картаполов.

Затем, если призывник в течение 14 дней не придет в военкомат, то ему в электронном или бумажном виде направят предупреждение о том, что против него введены ограничительные меры. «Первое — это ограничение на выезд. И если он в течение 20 дней не явится в военный комиссариат добровольно, то будут задействованы следующие [ограничительные] меры», – пояснил соавтор законопроекта.

При этом в законопроекте указано, что запрет на выезд начинает действовать «со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной». «Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат», – отмечается в документе.

По словам Картаполова, россияне, живущие за границей, могут после получения повестки на «Госуслугах» направить необходимые документы в военкомат в электронном виде.

«Либо, будучи в отпуске в России – я надеюсь, что нормальные люди-то, они все отпуска проводят в России, если они даже долгое время живут и работают за границей, – прийти в военкомат, предъявить необходимые документы и спокойно ехать работать дальше», – предложил депутат.

Тем, кто подлежит призыву, Картаполов рекомендовал «оформить отпуск протяженностью на год, отслужить в вооруженных силах, отдать долг Родине и ехать обратно за границу, радостно там работать».

Что об этом думают в Кремле

«Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак – а) исправить, б) сделать [процесс] современным, эффективным и удобным для граждан», – заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он объяснил, что Госдума приняла этот законопроект так быстро из-за того, что он важен. «Все подобные документы сейчас чрезвычайно важны. Разумеется, Дума их воспринимает как первоочередные и срочные документы. Опять же, рекомендую вам обращаться в Думу за этими разъяснениями», – заметил представитель Кремля.

Песков считает, что систему воинского учета нужно упорядочить, и «призывать тех, кто должен служить в армии». «В армии у нас должны служить призывники по Конституции, это конституционная обязанность граждан», – напомнил пресс-секретарь президента.