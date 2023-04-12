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Политика
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«Политика социальной сети изменилась»: разблокируют ли Twitter в России

Депутаты всех фракций Госдумы попросили генпрокурора РФ разблокировать Twitter

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Shutterstock
Депутаты из всех пяти фракций Госдумы подписали обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой рассмотреть возможность разблокировки Twitter в России. По их оценкам, с приходом Илона Маска соцсеть поменяла политику. Парламентарии предложили обратить внимание руководства площадки на материалы, нарушающие законы РФ, и если оно согласится их убрать, разблокировать соцсеть. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Депутаты из всех фракций Госдумы в среду, 12 апреля, подписали обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой рассмотреть возможность разблокировки Twitter в России, передает РБК.

Обращение инициировала фракция «Новых людей», его подписали 22 парламентария. Они отметили, что поддерживают решение российских властей ограничить на территории страны доступ к Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Twitter и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В то же время политика социальной сети Twitter изменилась со сменой владельца», — говорится в тексте.

По оценкам депутатов, соцсеть «перестала дискриминировать государственные органы РФ и журналистов» по «личному решению» ее нового владельца Илона Маска. В качестве примера приводится отказ удалять твиты заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, а также пометку «финансируемое правительством медиа» у страницы британской вещательной телерадиокомпании «Би-би-си».

В обращении также указывается, что «Twitter удалил ботов, распространявших недостоверную информацию, а также регламентировал политику в отношении насилия, домогательств и терроризма».

«Если политика соцсети направлена на нейтралитет в части распространения информации, депутаты Госдумы считают обоснованным и оправданным возобновление продуктивного диалога с руководством Twitter и использование площадки для донесения до западной аудитории позиции России, в том числе государственным ведомствам.

Разблокировка Twitter также позволит российским предпринимателям и блогерам привлечь новую, в том числе зарубежную, аудиторию», — отмечают авторы.

Депутаты попросили генпрокурора провести повторную проверку соцсети на наличие материалов, которые нарушают законодательство РФ, и обратить на них внимание руководства платформы. В том случае, если оно согласится удалить их или промаркировать, следует рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к Twitter в России, заключили парламентарии.

Покупка соцсети

Илон Маск начал покупать акции Twitter 31 января 2022 года, 28 октября сделка о продаже соцсети была совершена.

Во главе компании стал Илон Маск. Генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал вышли из состава руководства платформы.

«Чтобы Twitter заслужил общественное доверие, он должен быть политически нейтральным, что фактически означает в равной степени расстраивать крайне правых и крайне левых», — заявлял предприниматель.

После того, как социальная сеть перешла под контроль Маска, в компании начались массовые увольнения. Кроме того, бизнесмен начал активно проводить реформирование платформы.

В России доступ к Twitter ограничен уже больше года. Роскомнадзор объяснял такой шаг тем, что на площадке распространяется «недостоверная общественно значимая информация по тематике специальной военной операции на Украине».

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