«Выступал с критикой спецоперации». Меладзе проверят на предмет финансирования ВСУ

Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении певца Валерия Меладзе на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Ранее глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин просил проверить, не идут ли вырученные с концертов артиста средства на финансирование ВСУ. По его словам, Меладзе неоднократно критиковал спецоперацию РФ на Украине и сейчас активно выступает за рубежом.

Генпрокуратура РФ поручила прокуратуре Москвы проверить певца Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ, передает в пятницу, 7 апреля, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе В.Ш. на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», — рассказал собеседник агентства.

Обращение к генпрокурору РФ

Ранее глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку в отношении исполнителя.

По словам Бородина, артист неоднократно выступал с критикой специальной военной операции на Украине, а также якобы «произнес лозунг украинских националистов во время корпоратива в ОАЭ». Утверждалось, что во время выступления в Дубае он продолжил реплику одного из поклонников — «Слава Украине», убрав микрофон в сторону.

После инцидента с лозунгом Меладзе извинился и сказал, что мечтает о мире между русскими и украинцами, пишет «Парламентская газета». Его слова проверили в СК и Генпрокуратуре — в итоге правоохранители не обнаружили каких-либо нарушений.

4 апреля украинские журналисты заметили Меладзе на горнолыжном курорте «Куршевель» во Франции. На распространенных кадрах видно, что репортеры подходят к нему с просьбой сфотографироваться, после чего просят его поделиться мнением насчет СВО.

Меладзе попросил журналистов выключить камеры, предложив им «отойти в сторону и просто поговорить нормально». Репортеры продолжили задавать вопросы и провоцировать артиста, расспрашивая о том, «как ему отдыхается на горнолыжном курорте в такое время», после чего супруга Меладзе, певица Альбина Джанабаева, вывела его из толпы.

Отмена концертов в России

В конце марта стало известно об отмене запланированных концертов Меладзе в Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Барнауле, Кемерове и Ростове-на-Дону.

В частности, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко утверждал, что жители города якобы «не приемлют выступления артистов, не поддерживающих проведение спецоперации».

57-летний Валерий Меладзе является заслуженным артистом России с 2006 года, а также народным артистом Чеченской республики с 2008-го.

Трехкратный обладатель Национальной российской премии «Овация», многократный лауреат и обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон», семикратный обладатель премии «Муз-ТВ», пятикратный обладатель премии RU.TV. Младший брат композитора, заслуженного деятеля искусств Украины Константина Меладзе.

С 2003 года Валерий Меладзе состоит в партии «Единая Россия», с 2017-го является членом Общественной палаты Красногорска, где входит в комиссию по общественному контролю, открытости власти и противодействию коррупции.

В феврале 2022 года выступил против начала СВО, после чего попал в «черный список» российских артистов.