«Не бойся и стой на своем». Лидер «Ночных снайперов» ответила на отмену концертов

После отмены концертов уже в шести российских городах лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина разместила в соцсетях текст песни «Гавань», в котором есть строчка: «Не бойся и стой на своем». В начале апреля выступления коллектива отменили в Казани, Чебоксарах, Пятигорске, Ульяновске, Краснодаре и Тольятти. Ранее общественник Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить Арбенину по статье о дискредитации российской армии.

В пятницу, 7 апреля, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина опубликовала в соцсетях текст песни «Гавань»:

«Не бойся — над нами звезда,

Не бойся — уже никогда

Не спросит, зачем ты приехал сюда,

Не бойся и стой на своем,

Мы вместе все переживем».

В начале апреля концерты группы отменили в Казани, Чебоксарах, Пятигорске, Ульяновске, Краснодаре и Тольятти. Последний концерт ее тура запланирован на 8 июля 2023 года в Москве.

Ранее общественник Виталий Бородин, известный по жалобам на артистов и СМИ в правоохранительные органы, обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить Арбенину по статье о дискредитации российской армии. По его словам, певица «неоднократно критиковала принятые государственными органами и президентом РФ решения и политику в отношении специальной военной операции, проводимой РФ на территории Украины».

Напомним, год назад — в апреле 2022-го — Арбенина выпустила песню «Не молчи» со словами:

«Ты идешь на чужую войну;

И никто у нас не спросил».

Тогда же она призналась, что не представляет, куда бы могла уехать из России.

«Это моя страна, это мой народ, это мой дом. И я отнюдь не первая, кто до этого допер», — сказала артистка.

«Запрещенные» артисты в России

Как стало известно в пятницу, прокуратура Москвы проводит проверку в отношении певца Валерия Меладзе на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Автором обращения в Генпрокуратуру РФ также стал Бородин, занимающий должность председателя общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией».

В июле прошлого года СМИ сообщали о публикации списка «запрещенных» в России исполнителей. В него, как утверждается, вошли ДДТ, «Машина времени», «Аквариум» и ряд других коллективов и исполнителей.

В августе лидер ДДТ Юрий Шевчук был признан виновным по административному делу о дискредитации ВС РФ. После концерта в Уфе, состоявшегося 18 мая, в отношении артиста составили протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. В итоге его оштрафовали на 50 тыс. рублей.

В Советском суде Уфы пояснили, что фронтмена рок-группы оштрафовали за то, что в рамках «он задавал публике вопросы, которые могли бы заставить фанатов усомниться в целях спецоперации на Украине».

Сам музыкант признался в беседе с «Газетой.Ru», что не следил за ходом судебных процессов. «Не знаю, мне сейчас не до них. Песни пишу. Добра и Мира!» — сказал Шевчук.

Выступления ДДТ в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге, которые должны были пройти в 2023 году, перенесены на неопределенный срок.

Шевчук отмечал, что перенос концерта в Санкт-Петербурге на 2024 год произошел не по вине группы.