«Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие недели». Главное из интервью Блинкена

Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие недели, утверждает госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, «потребуются значительные усилия, чтобы помочь Украине восстановиться после разрушений, нанесенных Россией», кроме того, необходимо поддерживать «беспрецедентное давление на РФ посредством санкций». В Кремле заявили, что российские военные учтут слова Блинкена.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключает, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие недели — с таким мнением он выступил в опубликованном в пятницу, 7 апреля, интервью немецкой медиагруппе Funke.

В частности, его спросили, поддерживают ли США намерения Украины «отвоевать всю свою территорию силой». «Это решение для Украины. Это демократия, президент Зеленский отвечает за волю украинского народа. По сути, это решение за украинцами.

Вместе со многими другими странами мы поддерживаем Украину в ее усилиях по защите своей территориальной целостности, своей безопасности, своего суверенитета, защите своей независимости. Для этого объединились десятки стран, мы снова увидели это 5 апреля на встрече НАТО.

Как это будет происходить в ближайшие недели, месяцы и далее, еще неизвестно. Но в основном это украинское решение», — отметил он.

Блинкену также задали вопрос, придется ли России полностью уйти с украинской территории. «Фактически Украине уже удалось сорвать первоначальный план Путина, который заключался в том, чтобы стереть ее с лица земли, ликвидировать ее идентичность как независимой страны и поглотить ее в состав России.

Этот проект провалился, и Украина продемонстрировала, что у Путина не получилось и не получится. Теперь точно, куда все это нас приведет, еще предстоит определить, но основная цель, ради которой Путин начал эту войну, уже провалилась. И это не изменится», — указал госсекретарь США.

По его словам, «у многих друзей и партнеров Украины по всему миру, включая США, есть две цели». «Во-первых, сделать все возможное, чтобы помочь Украине вернуть территории, захваченные Россией, в том числе путем контрнаступления, которое ожидается в ближайшие недели.

Но вторая цель — помочь Украине построить свои среднесрочные и долгосрочные возможности для сдерживания любой агрессии и для самообороны в случае новой агрессии.

Естественно, потребуются значительные усилия, чтобы помочь Украине восстановиться после разрушений, нанесенных Россией. Наконец, пока РФ не изменит своего курса, мы должны поддерживать беспрецедентное давление, оказываемого в отношении России многими странами посредством санкций и экспортного контроля», — сказал Блинкен.

«Прочный мир, а не прекращение огня»

По его мнению, России еще предстоит продемонстрировать свою готовность к серьезным переговорам с целью установления справедливого и прочного мира.

«Некоторых может соблазнить прекращение огня, я это понимаю. Но если прекращение огня приведет к замораживанию конфликта, ратификации права РФ на определенные территории Украины и интерпретируется как разрешение, данное России, реорганизоваться, отдохнуть, а затем атаковать опять же, когда это будет удобно, это не будет справедливым и прочным миром.

141 страна в ООН высказалась за справедливый мир, а это значит, что он должен уважать фундаментальные принципы, лежащие в основе Устава ООН, которые были попраны Россией, включая территориальную целостность.

Он также должен быть прочным, потому что он не должен быть передышкой, позволяющей России однажды начать все сначала», — заявил американский госсекретарь.

Ядерное оружие в Белоруссии

Комментируя планы РФ разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, Блинкен подчеркнул, что «эта риторика в очередной раз совершенно безответственна».

«Единственная страна, которая говорила о ядерном оружии или угрожала, прямо или косвенно, его применением, и это в разгар агрессии против Украины, — это сама Россия.

Это полностью противоречит данным обещаниям и обязательствам никогда не вести ядерную войну, в которой никто не может победить».

НАТО всегда будет принимать все меры, которые сочтет целесообразными, для защиты территории и жизни своих стран-членов», — констатировал госсекретарь США.

По его словам, все члены НАТО крайне серьезно относятся к цели альянса, «которая заключается в защите от агрессии, а не в нападении». «Это включает в себя 5-ю статью Устава и обязательства каждого члена перед другими.

Но я не хочу говорить больше. Что я могу сказать, так это то, что мы очень внимательно следим за тем, что делает Россия. Мы не видим причин адаптировать нашу оборонную позицию к тому, что до сих пор делала Россия», — заключил Блинкен.

Как отреагировали в Москве

Российские военные при планировании проведения СВО учитывают всю информацию, в том числе заявления Блинкена, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее предположил, что ожидаемая контратака ВСУ в Запорожской области будет вестись «не только по суше, но и по воде». Он утверждает, что недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольную Киеву часть региона «косвенно подтверждает подготовку украинских военных к наступлению».

По словам Рогова, план приазовского наступления ВСУ курируется странами Запада, его якобы разработали военные из Великобритании и США, передает ТАСС.

21 февраля 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Утром 24 февраля президент России Путин объявил о начале специальной военной операции. Он заявил, что ДНР и ЛНР нуждаются в защите. Еще одной целью спецоперации Путин называл «демилитаризацию и денацификацию» Украины. Он также подчеркивал, что оккупация украинских территорий не планируется.