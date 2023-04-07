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Политика

Военная операция на Украине. День 408-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 408-й день

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Наземный персонал встречает вертолет Ка-52 ВС РФ после боевого вылета в зоне проведения специальной военной операции

Наземный персонал встречает вертолет Ка-52 ВС РФ после боевого вылета в зоне проведения специальной военной операции

Евгений Биятов/РИА Новости
Пентагон начал расследование в отношении утечки о запланированном наступлении Украины. В Японии вступил в силу новый пакет экспортных антироссийских санкций. Посол КНР в Москве заявил, что Запад не может давать указания Китаю по ситуации на Украине. Впервые с апреля 2022 года курс евро на Мосбирже поднялся до 90 рублей, доллар — до 82. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:41

8:30

8:25

В Японии вступил в силу новый пакет экспортных санкций в отношении России.

В обновленный список запрещенных для экспорта в Россию товаров вошли, в частности, воздушные шары, планеры, безмоторные летательные аппараты и их компоненты, парашюты, тормозные системы для самолетов, оборудование для наземной авиационной подготовки, беспилотники и компоненты для них. Запрещены поставки всех детских игрушек, имеющих колеса, а также сборных моделей, головоломок и паззлов.

Запрещается также экспорт телескопов, биноклей, оптических приборов, компасов, навигационных приборов.

8:21

8:15

Курс доллара на Московской бирже поднялся до 82 рублей, впервые с апреля 2022 года. Евро — до 90.

8:10

Российский премьер Михаил Мишустин пообещал рассмотреть предложение фракции «Новые люди» об упрощенном получении гражданства РФ этническими русскими.

К главе кабинета министров обратился член фракции «Новые люди» Владимир Плякин, напомнив, что с прошлого года «любой гражданин Украины может получить гражданство России». Парламентарий посетовал, что зачастую не все соотечественники, которые являются этническими русскими, проживают на территории РФ или в других государствах, могут обратиться напрямую за гражданством России. Плякин попросил «рассмотреть возможность уравнять этнических русских с гражданами Украины в их праве получения гражданства, упростить миграцию в страну квалифицированных специалистов, бизнесменов, ученых, которые готовы привозить к нам свои знания, опыт, деньги».

8:07

Пентагон начал расследование в отношении утечки о запланированном наступлении Украины.

Министерство обороны США начало расследование в отношении утечки секретных военных документов, опубликованных на этой неделе в Twitter и Telegram, о засекреченных планах США и НАТО по наращиванию украинских вооруженных сил перед запланированным наступлением Украины, сообщили газете The New York Times.

8:05

70% россиян не ощутили дискомфорт из-за прекращения многими зарубежными производителями поставок своей продукции в РФ — опрос ФОМ.

8:02

Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Пекину по конфликту на Украине, заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй в интервью газете «Известия».

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 408-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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