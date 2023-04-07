Spiegel: австрийский бизнесмен Вольф предложил Путину выпускать «Волгу» и «Победу» в РФ

Экс-председатель совета директоров ГАЗ, австрийский предприниматель Зигфрид Вольф предложил российским властям проект производства автомобилей в РФ, который оценил в 60 млрд рублей. План предполагает выпуск как минимум 270 тыс. автомобилей в год на двух предприятиях — ГАЗ в Нижнем Новгороде и заводе Volkswagen в Калуге. Предприниматель считает, что этот проект поможет создать 12 тыс. новых рабочих мест.

Австрийский предприниматель Зигфрид Вольф предложил российским властям проект производства автомобилей в РФ, который он сам оценивает в 60 млрд рублей. Об этом в пятницу, 7 апреля, пишет Der Spiegel.

По информации издания, еще в январе 2023 года Вольф направил это предложение президенту России Владимиру Путину.

План предполагает выпуск как минимум 270 тыс. автомобилей в год на двух предприятиях — ГАЗ в Нижнем Новгороде и заводе Volkswagen в Калуге.

Бизнесмен предложил возобновить уже во второй половине этого года производство в РФ некоторых моделей автомобилей Skoda с новым дизайном, в основу которого лягут характерные черты «Волги» и «Победы». В частности, он призвал «возродить легендарный российский бренд «Волга»». Вольф считает, что проект поможет создать 12 тыс. новых рабочих мест. На развитие бизнеса предприниматель попросил у российских властей кредит.

До 2019 года Зигфрид Вольф занимал пост председателя совета директоров ГАЗ, сейчас он входит в состав наблюдательного совета Porsche. В марте 2023-го Der Spiegel сообщал, что немецкий производитель автомобильных комплектующих Schaeffler намерен продать свой бизнес в России через холдинг, который контролирует Вольф.

В марте прошлого года Volkswagen Group заявила об остановке своих российских производств, а также о прекращении экспорта автомобилей в РФ из-за конфликта на Украине. В свою очередь, Hyundai остановил свои сборочные линии в Санкт-Петербурге, сославшись на трудности с поставками.

Производство китайских машин в РФ

6 апреля газета «Коммерсантъ» написала со ссылкой на источники, что производство китайских автомобилей Chery планируют запустить на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.

Кроме того, по данным издания, сделка по продаже российских активов Hyundai близка к завершению.

Судебный спор ГАЗа и Volkswagen, а также частичный арест активов последней в рамках разбирательства не привели к замедлению продажи, и покупателем по-прежнему должен стать автодилер «Авилон», утверждает «Ъ».

«В Volkswagen две недели назад сообщали о готовности завершить согласование продажи российских активов «заслуживающему доверия российскому инвестору».

В дальнейшем на заводе предполагается собирать китайские автомобили марки Chery», — говорится в публикации.

Претендентом на активы Hyundai, как полагают собеседники газеты, может стать структура, близкая к «Астане Моторс», которая организует в Санкт-Петербурге выпуск комплектующих для завода в Казахстане.

Также накануне концерн BAIC (Beijing Automotive Group) и его дилер Major Auto проинформировали, что объем производства автомобилей китайского бренда BAIC в 2023 году составит 30 тыс. штук.

«Общий запланированный объем производства до конца года составит около 30 тыс. авто, всего в России в этом году будет представлено семь моделей BAIC», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в ближайшее время стартуют продажи седана BAIC U5 Plus и кроссовера X35. До конца года линейка автомобилей пополнится двумя кроссоверами, двумя внедорожниками и электромобилем.

Ранее калининградское предприятие «Автотор» начало промышленную сборку автомобилей китайского бренда BAIC. Первыми моделями, которые начали собирать на предприятии, стали кроссовер BAIC X35 и седан BAIC U5 plus. Продажи этих моделей планируется начать во втором квартале, передает ТАСС.