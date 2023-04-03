Военная операция на Украине. День 404-й

⚡️Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского, объявлена в розыск, сообщили в МВД.
Уголовное дело по факту взрыва в кафе Санкт-Петербурга передано в центральный аппарат СК.
Наблюдательный совет госфонда «Защитники Отечества» возглавит Кириенко, председателем фонда станет Анна Цивилева.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует прибыть в Польшу с официальным визитом 5 апреля, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.
При взрыве машины в Мелитополе пострадал Максим Зубарев, который ранее возглавлял поселок Акимовка, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
⚡️Польша передала Украине несколько истребителей МиГ-29, сообщила канцелярия польского президента.
Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек прибыл в Киев с необъявленным визитом.
Как пишет Spiegel, Хабек намерен обсудить с властями Украины восстановление страны и сотрудничество в энергетической сфере.
На начало 2023-го россияне хранили на долгосрочных депозитах менее 8 трлн рублей — этот результат стал самым низким за 10 лет, пишет РБК со ссылкой на статистику ЦБ.
Доля таких вкладов теперь едва превышает 20% розничных пассивов банков, подсчитало издание. Роль в настроениях вкладчиков сыграла как экономическая нестабильность, так и сокращение возможностей копить деньги в валюте, указывает РБК.
Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что украинские военные скопили достаточную группировку для наступления в Запорожской области.
«Мы ждем их в любой момент», — сказал Рогов. По его словам, разведка российской стороны получает данные о поставках для ВСУ новой бронетехники.
Оборонный концерн Rheinmetall откроет в Румынии центр по тыловому обеспечению и обслуживанию используемых Украиной вооружений, передает Reuters.
Центр будет расположен поблизости от границы с Украиной — румынском городе Сату-Маре. Он будет обслуживать гаубицы, танки Leopard и Challenger, боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Fuchs и военные грузовики.
❗️В Мелитополе в Запорожской области утром произошел взрыв, сообщает администрация города.
Экстренные службы заявили ТАСС, что в центре города на улице Богдана Хмельницкого взорван автомобиль. Один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил усилить систему противовоздушной обороны Запорожской области на фоне участившихся обстрелов региона.
За минувшую неделю Мелитополь дважды попал под обстрел. По словам Рогова, удары наносятся из окрестностей населенного пункта Орехов.
В нескольких областях Украины дважды за ночь объявляли воздушную тревогу. Сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Страны НАТО не могут произвести достаточного количества боеприпасов для ВСУ, заявил бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций Украины генерал-майор Сергей Кривонос.
По его словам, в боевых действиях на Украине каждый день расходуются «тысячи боеприпасов». «Неспособны сейчас страны НАТО производить такое количество [снарядов], даже если они сейчас будут уже налаживать их выпуск», — сказал он.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что над администрацией Бахмута (Артемовска) подняли российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память».
Основатель частной военной компании добавил, что сейчас «в западных районах сосредоточен противник», но город «юридически взят».
В Москве открыли горячую линию для желающих поступить на военную службу по контракту, пишет ТАСС.
⚡️Воздушно-десантные войска РФ в зоне военной операции впервые получили тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».
Они уже стоят на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты.
Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где был убит военный корреспондент Владлен Татарский, увеличилось до 32 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Евгений Пригожин подтвердил, что кафе, в котором произошел взрыв, ранее принадлежало ему.
Депутат Слуцкий считает, что можно говорить об «украинском следе» в этом инциденте.