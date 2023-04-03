Военная операция на Украине. День 404-й

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На начало 2023-го россияне хранили на долгосрочных депозитах менее 8 трлн рублей — этот результат стал самым низким за 10 лет, пишет РБК со ссылкой на статистику ЦБ.

Доля таких вкладов теперь едва превышает 20% розничных пассивов банков, подсчитало издание. Роль в настроениях вкладчиков сыграла как экономическая нестабильность, так и сокращение возможностей копить деньги в валюте, указывает РБК.