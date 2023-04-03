«В застенках 30 мерзавцев». Атака на российский самолет А-50 может привести к казни

Смертная казнь может грозить фигурантам уголовного дела о попытке взрыва российского самолета РЛО А-50, заявили в белорусском КГБ. Высшая мера наказания предусмотрена в статье об акте терроризма в УК Белоруссии. В деле числятся имена почти трех десятков человек, а подозревают белорусские силовики в организации акции украинскую разведку.

Фигурантов уголовного дела о террористическом акте на аэродроме Мачулищи и попытке уничтожить российский самолет радиолокационной разведки А-50 могут казнить. Об этом со ссылкой на КГБ Белоруссии сообщает телеканал ОНТ.

«Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Беларуси. Максимальная санкция предусматривает наказание вплоть до смертной казни», — говорится в сообщении.

В уголовном деле о совершенном группой лиц теракте значатся имена около 30 человек. КГБ РБ утверждает, что атаку на аэродром пыталась устроить «организованная группа», которой управляли иностранные спецслужбы.

7 марта президент республики Александр Лукашенко сообщил о попытке диверсии на аэродроме Мачулищи – покушении на уничтожение самолета дальней РЛО А-50. По его словам, самолет не был серьезно поврежден и может выполнять свои функции. Подобные самолеты задействованы в ходе СВО на Украине.

11 марта замглавы МВД РБ Геннадий Казакевич заявил, что операция по предотвращению теракта происходила в тесном взаимодействии с КГБ и Минобороны Белоруссии. Был блокирован район совершения преступления — не только аэропорт, но и населенный пункт поблизости.

Кроме того, силовиками было установлено место вероятного запуска дронов для атаки, а также обнаружены брошенные подозреваемым сумка, пульты управления, интерактивные очки и ретранслятор.

31 марта Лукашенко в ходе обращения к Нацсобранию и народу заявил, что по делу об А-50 были задержаны 30 человек. По его словам, «операция по задержанию иностранного диверсанта была проведена блестяще и белорусскими спецслужбами восхищаются иностранные коллеги».

«Это была блестящая операция. Она будет в учебниках. Мы быстро отыскали этого диверсанта и всех, кто ему помогал. Сегодня в застенках 30 мерзавцев», — рассказал белорусский лидер.

7 марта КГБ Белоруссии заявил, что к инциденту причастны украинские спецслужбы.

А-50 «не потерпел каких-то значительных повреждений, кроме царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности», отметил в тот же день Лукашенко. Он также выразил мнение, что «такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что попытку нападения на самолет устроили «местные партизаны».

25 марта в Белоруссии вступили в силу поправки в УК, вводящие смертную казнь для госслужащих и военных за госизмену.

В стране могут быть казнены – путем расстрела — только мужчины от 18 до 65 лет. Белоруссия – единственная страна в Европе и СНГ, где применяется смертная казнь. С 1990 по 2021 год в республике казнили более 400 человек. В основном к смерти в РБ приговаривают за убийства или терроризм.

Также к высшей мере наказания могут привести развязывание агрессивной войны, геноцид, применение оружия массового поражения, убийство военнопленных, измена государству, сопряженная с убийством, захват власти неконституционным путем с гибелью людей, диверсия с тяжкими последствиями или убийство силовика. При этом ни одна из этих статей УК РБ не требует обязательной смертной казни.