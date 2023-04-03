«Организация теракта велась с территории Украины». Что известно об убийстве военкора Татарского

НАК и СК заявили, что взрыв в кафе в Санкт-Петербурге и убийство военкора Владлена Татарского были спланированы на территории Украины. Как известно, 2 апреля гражданка России Дарья Трепова принесла вмонтированное в статуэтку взрывное устройство на встречу Татарского с поклонниками и читателями. В результате теракта военкор погиб, еще более 30 человек пострадали. На следующий день подозреваемую задержали, в настоящее время она дает показания. Трепова уже успела заявить, что ее «использовали» и подставили».

Следственный комитет РФ переквалифицировал дело о взрыве с Санкт-Петербург на на ч. 3 ст. 205 УК России («Террористический акт»). Кроме того, ведомство заявило, что по его данным организацию теракта вели с территории Украины.

На своем сайте Национальный антитеррористический комитет (НАК) Российской Федерации также утверждает, что теракт в петербуржском кафе был организован украинскими спецслужбами.

По данным органа, для исполнения теракта «привлекли агентуру из числа лиц, сотрудничающих с <…> Фондом борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) [Алексея] Навального» (включен в список террористов и экстремистов). НАК также утверждает, что задержанная по подозрению в причастности к убийству Дарья Трепова «является активной сторонницей» ФБК.

close 100% Дарья Трепова, задержанная в Санкт-Петербурге по подозрению в причастности к организации убийства военкора Владлена Татарского, 3 апреля 2023 года МВД России/РИА Новости

Директор ФБК Иван Жданов (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что организация «не причастна к теракту». «Опровергать то, что это сделали мы — идиотизм. Естественно, мы этим не занимаемся. Не опровергать — а вдруг кто-то подумает, что и правда мы? <…> Терроризм на нас давно пытаются навесить», — заявил он.

Стоит отметить, что в своем Twitter Жданов прокомментировал гибель Татарского как «убийство злодея» и иронически написал, что его «исключат из списка коррупционеров и разжигателей войны» ФБК.

Взрыв в баре «Патриот», принадлежащем бизнесмену Евгению Пригожину, произошел вечером 2 апреля, в начале творческого вечера Владлена Татарского. Сам блогер погиб, более 30 человек получили ранения различной степени тяжести. По предварительным данным, тротиловый заряд был заложен в статуэтку – бюст Татарского, который подарила ему 26-летняя Дарья Трепова. Она скрылась с места происшествия.

Источник РБК в МВД заявил, что правоохранительные органы рассматривают версию о тщательной подготовке теракта. В нем были задействованы несколько человек. Силовики проводят расследование, выясняя, кто еще был причастен к взрыву в кафе.

По данным источника, российские спецслужбы «давно знали, что на Владлена Татарского готовится покушение».

Задержание Треповой

Дарья Трепова, попавшая на видео в момент передачи Владлену Татарскому статуэтки с бомбой, скрылась с места происшествия. На следующий день, 3 апреля, ее задержали.

Telegram-канал SHOT сообщает, что первыми словами девушки в момент задержания было заявление о том, что ее подставили и использовали.

Telegram-канал 112 передает, что полиция обследовала дом недалеко от места происшествия и провела поквартирный обход. В одной из квартир Трепова находилась вместе со своим знакомым.

«Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась», — призналась она вскоре на видео. Однако в ответ на вопрос следователя о том, кто передал ей статуэтку, девушка сказала, что ответит позже.

По ее словам, она задержана «за, я бы так сказала, пребывание на месте убийства Владлена».

Газета «Известия» сообщает, что у Дарьи был авиабилет из Пулково на вечер 2 апреля – но в аэропорт она не явилась.

Супруг Треповой, член Либертарианской партии России Дмитрий Рылов, которого также разыскивают, находится в Грузии. Он заявил, что Дарью подставили, она «совершенно не понимала предназначения» бюста с бомбой.

«С Дашей мы общались, она не раскрывала никаких деталей, но из разговора было понятно, что она была абсолютно уверена в том, что в подарке будет находится какое то устройство которое «позволит получить доступ к человеку» и вряд ли будет обнаружено сразу, а возможно никогда. Но это точно не должна была быть бомба»,

— сообщил Рылов в разговоре с Telegram-каналом «Можем объяснить».

Он также заявил, что его жена не действовала по заданию ФБК или связанных с Навальным структур.

Реакция властей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал взрыв и убийство Татарского терактом.

«Это террористический акт. Мы с вами видели заявление Национального антитеррористического комитета (НАК). Сейчас идет активная фаза следствия. Мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Давайте в данном случае наберемся терпения и дождемся следующих заявлений наших специальных служб»,

— сказал представитель Владимира Путина. Он также заявил, что «киевский режим, возможно, стоит за убийством».

close Последствия взрыва в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, 2 апреля 2023 года Последствия взрыва в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, 2 апреля 2023 года Последствия взрыва в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, 2 апреля 2023 года Последствия взрыва в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, 2 апреля 2023 года Полную галерею можно посмореть

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает об убийстве Владлена Татарского, поскольку это случилось не на Украине.

«Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране», — сказал он.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил раненых людей, госпитализированных после взрыва. Он сообщил, что семья погибшего военкора получит от города 1 млн рублей, а пострадавшие – в зависимости от степени тяжести травм – получат от 250 до 500 тыс. рублей.

Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) – уроженец Макеевки, бывший шахтер и предприниматель. Был приговорен к тюремному заключению за вооруженное ограбление банка. В 2014 году, по его словам, сбежал из тюрьмы и вступил в ополчение ДНР. Опубликовал впоследствии мемуары: «Бег», «Война» и «Медитация». С началом СВО активно выступал с поддержкой действий ВС РФ. Служил в батальоне «Восток».

В сентябре 2022 года СМИ обратили внимание, что Татарский вместе с другими военкорами находился в Георгиевском зале Кремля в ходе подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о присоединении к России новых территорий.

Дарья Трепова и ее муж 24 февраля были задержаны полицией после участия в антивоенном митинге. Суд дал им 10 и 9 суток ареста соответственно. Telegram-канал SOTA сообщает, что девушка известна в петербургской тусовке — как «Даша Тыковка». Трепова поддерживала феминизм и веганство, сначала работала в поликлинике, а потом — в секонд-хенде.