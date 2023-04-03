«Организация теракта велась с территории Украины». Что известно об убийстве военкора Татарского

Следственный комитет РФ переквалифицировал дело о взрыве с Санкт-Петербург на на ч. 3 ст. 205 УК России («Террористический акт»). Кроме того, ведомство заявило, что по его данным организацию теракта вели с территории Украины.
На своем сайте Национальный антитеррористический комитет (НАК) Российской Федерации также утверждает, что теракт в петербуржском кафе был организован украинскими спецслужбами.
По данным органа, для исполнения теракта «привлекли агентуру из числа лиц, сотрудничающих с <…> Фондом борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) [Алексея] Навального» (включен в список террористов и экстремистов). НАК также утверждает, что задержанная по подозрению в причастности к убийству Дарья Трепова «является активной сторонницей» ФБК.
Дарья Трепова, задержанная в Санкт-Петербурге по подозрению в причастности к организации убийства военкора Владлена Татарского, 3 апреля 2023 годаМВД России/РИА Новости
Директор ФБК Иван Жданов (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что организация «не причастна к теракту». «Опровергать то, что это сделали мы — идиотизм. Естественно, мы этим не занимаемся. Не опровергать — а вдруг кто-то подумает, что и правда мы? <…> Терроризм на нас давно пытаются навесить», — заявил он.
Стоит отметить, что в своем Twitter Жданов прокомментировал гибель Татарского как «убийство злодея» и иронически написал, что его «исключат из списка коррупционеров и разжигателей войны» ФБК.
Взрыв в баре «Патриот», принадлежащем бизнесмену Евгению Пригожину, произошел вечером 2 апреля, в начале творческого вечера Владлена Татарского. Сам блогер погиб, более 30 человек получили ранения различной степени тяжести. По предварительным данным, тротиловый заряд был заложен в статуэтку – бюст Татарского, который подарила ему 26-летняя Дарья Трепова. Она скрылась с места происшествия.
Источник РБК в МВД заявил, что правоохранительные органы рассматривают версию о тщательной подготовке теракта. В нем были задействованы несколько человек. Силовики проводят расследование, выясняя, кто еще был причастен к взрыву в кафе.
По данным источника, российские спецслужбы «давно знали, что на Владлена Татарского готовится покушение».
Задержание Треповой
Дарья Трепова, попавшая на видео в момент передачи Владлену Татарскому статуэтки с бомбой, скрылась с места происшествия. На следующий день, 3 апреля, ее задержали.
Telegram-канал SHOT сообщает, что первыми словами девушки в момент задержания было заявление о том, что ее подставили и использовали.
Telegram-канал 112 передает, что полиция обследовала дом недалеко от места происшествия и провела поквартирный обход. В одной из квартир Трепова находилась вместе со своим знакомым.
«Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась», — призналась она вскоре на видео. Однако в ответ на вопрос следователя о том, кто передал ей статуэтку, девушка сказала, что ответит позже.
По ее словам, она задержана «за, я бы так сказала, пребывание на месте убийства Владлена».
Газета «Известия» сообщает, что у Дарьи был авиабилет из Пулково на вечер 2 апреля – но в аэропорт она не явилась.
Супруг Треповой, член Либертарианской партии России Дмитрий Рылов, которого также разыскивают, находится в Грузии. Он заявил, что Дарью подставили, она «совершенно не понимала предназначения» бюста с бомбой.
«С Дашей мы общались, она не раскрывала никаких деталей, но из разговора было понятно, что она была абсолютно уверена в том, что в подарке будет находится какое то устройство которое «позволит получить доступ к человеку» и вряд ли будет обнаружено сразу, а возможно никогда. Но это точно не должна была быть бомба»,
— сообщил Рылов в разговоре с Telegram-каналом «Можем объяснить».
Он также заявил, что его жена не действовала по заданию ФБК или связанных с Навальным структур.
Реакция властей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал взрыв и убийство Татарского терактом.
«Это террористический акт. Мы с вами видели заявление Национального антитеррористического комитета (НАК). Сейчас идет активная фаза следствия. Мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Давайте в данном случае наберемся терпения и дождемся следующих заявлений наших специальных служб»,
— сказал представитель Владимира Путина. Он также заявил, что «киевский режим, возможно, стоит за убийством».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает об убийстве Владлена Татарского, поскольку это случилось не на Украине.
«Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране», — сказал он.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил раненых людей, госпитализированных после взрыва. Он сообщил, что семья погибшего военкора получит от города 1 млн рублей, а пострадавшие – в зависимости от степени тяжести травм – получат от 250 до 500 тыс. рублей.
Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) – уроженец Макеевки, бывший шахтер и предприниматель. Был приговорен к тюремному заключению за вооруженное ограбление банка. В 2014 году, по его словам, сбежал из тюрьмы и вступил в ополчение ДНР. Опубликовал впоследствии мемуары: «Бег», «Война» и «Медитация». С началом СВО активно выступал с поддержкой действий ВС РФ. Служил в батальоне «Восток».
В сентябре 2022 года СМИ обратили внимание, что Татарский вместе с другими военкорами находился в Георгиевском зале Кремля в ходе подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о присоединении к России новых территорий.
Дарья Трепова и ее муж 24 февраля были задержаны полицией после участия в антивоенном митинге. Суд дал им 10 и 9 суток ареста соответственно. Telegram-канал SOTA сообщает, что девушка известна в петербургской тусовке — как «Даша Тыковка». Трепова поддерживала феминизм и веганство, сначала работала в поликлинике, а потом — в секонд-хенде.