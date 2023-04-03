Может быть Польша или Украина. На Западе ищут ответственных за подрыв «Северных потоков»

Ни Европа, ни НАТО не хотят узнать истину, расследуя диверсию на «Северных потоках», сообщают американские СМИ. При этом западные чиновники и политики допускают, что к подрывам трубопроводов могут быть причастны Польша или Украина. Посольство РФ в Вашингтоне считает, что многочисленные «вбросы» в прессе США подтверждают незаинтересованность западных держав в правде о взрывах. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее заявил, что США и их союзники «вбрасывают бредовые версии, чтобы замести следы».

Европейские и американские официальные лица считают возможной причастность Польши или Украины к взрывам на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщает газета The Washington Post.

При этом, говорится в статье, ни НАТО, ни Евросоюз «не намерены найти истину» в ходе расследования, передает ТАСС.

Обсуждая версию о возможной причастности украинских или польских властей, западные политики «опираются на первоначальные заключения немецкой стороны».

«По мнению некоторых чиновников, у Польши мог быть мотив — она была среди самых ярых критиков «Северного потока» с момента появления этого проекта в конце 1990-х годов и предупреждала, что идущий от западной части России до Германии газопровод может привести к энергетической зависимости Европы от Кремля»,

— утверждают журналисты (цитата по ТАСС).

Лидеры западных стран, заявил газете высокопоставленный источник в европейском дипломатическом корпусе, видят «мало пользы в слишком глубоких попытках докопаться до истины <…> и найти неудобный ответ» — например, причастность Украины или «кого-то из союзников».

В материале также делается вывод, что если «явный виновник» будет найден, то это с высокой долей вероятности не остановит поставки оружия Киеву.

Эту публикацию уже прокомментировало посольство РФ в Вашингтоне. По мнению российских дипломатов, Белый дом не заинтересован в обнародовании «неудобоваримой истины».

«События последних недель, в том числе многочисленные «анонимные вбросы» в местные СМИ, лишний раз подтверждают, что Белый дом не заинтересован в том, чтобы неудобоваримая истина о заказчиках и исполнителях этой диверсии стала достоянием широкой общественности», — говорится в сообщении.

Бред со смыслом

27 марта постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США и американские союзники изо всех сил стараются избежать «объективного международного расследования».

«Сначала в Вашингтоне публично на самом высоком уровне угрожали взорвать этот газопровод. Затем глумились и выражали радость по поводу того, что он взорван», — сказал дипломат.

По его словам, Вашингтон пытается уйти от ответственности, выдвигая «бредовые версии».

«Не нужно быть детективом или аналитиком, чтобы понять: США и их союзники пытаются замести следы, в том числе вбрасывая различного рода измышления и бредовые версии и отказываясь отвечать на вскрывающиеся неудобные для Вашингтона факты», — сказал Небензя.

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами расследования американского журналиста Сеймура Херша. Кроме того, российский президент заявил, что «правда, когда-нибудь, наверное, вскроется».

Путин напомнил, что Херш возложил ответственность за взрывы на газопроводах на спецслужбы США.

«Я полностью согласен с такими выводами», — сказал президент.

8 февраля лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, выдвинув версию, что боевые водолазы США под прикрытием военно-морских учений НАТО заложили дистанционно управляемую бомбу на «Северных потоках».

Президент США Джо Байден, согласно версии Херша, приказал взорвать газопроводы «чтобы наказать канцлера ФРГ Олафа Шольца» — он отказывался ранее от поставок оружия на Украину.

7 марта газета The New York Times опубликовала иную версию — данные разведки США. Вашингтон утверждает, что диверсию на газопроводах в Балтийском море организовали «проукраинские силы». Американская разведка также утверждает, что исполнителями операции стали россияне и украинцы, не имеющие отношения к спецслужбам и армиям.