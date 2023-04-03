Может быть Польша или Украина. На Западе ищут ответственных за подрыв «Северных потоков»

Европейские и американские официальные лица считают возможной причастность Польши или Украины к взрывам на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщает газета The Washington Post.
При этом, говорится в статье, ни НАТО, ни Евросоюз «не намерены найти истину» в ходе расследования, передает ТАСС.
Обсуждая версию о возможной причастности украинских или польских властей, западные политики «опираются на первоначальные заключения немецкой стороны».
«По мнению некоторых чиновников, у Польши мог быть мотив — она была среди самых ярых критиков «Северного потока» с момента появления этого проекта в конце 1990-х годов и предупреждала, что идущий от западной части России до Германии газопровод может привести к энергетической зависимости Европы от Кремля»,
— утверждают журналисты (цитата по ТАСС).
Лидеры западных стран, заявил газете высокопоставленный источник в европейском дипломатическом корпусе, видят «мало пользы в слишком глубоких попытках докопаться до истины <…> и найти неудобный ответ» — например, причастность Украины или «кого-то из союзников».
В материале также делается вывод, что если «явный виновник» будет найден, то это с высокой долей вероятности не остановит поставки оружия Киеву.
Эту публикацию уже прокомментировало посольство РФ в Вашингтоне. По мнению российских дипломатов, Белый дом не заинтересован в обнародовании «неудобоваримой истины».
«События последних недель, в том числе многочисленные «анонимные вбросы» в местные СМИ, лишний раз подтверждают, что Белый дом не заинтересован в том, чтобы неудобоваримая истина о заказчиках и исполнителях этой диверсии стала достоянием широкой общественности», — говорится в сообщении.
Бред со смыслом
27 марта постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США и американские союзники изо всех сил стараются избежать «объективного международного расследования».
«Сначала в Вашингтоне публично на самом высоком уровне угрожали взорвать этот газопровод. Затем глумились и выражали радость по поводу того, что он взорван», — сказал дипломат.
По его словам, Вашингтон пытается уйти от ответственности, выдвигая «бредовые версии».
«Не нужно быть детективом или аналитиком, чтобы понять: США и их союзники пытаются замести следы, в том числе вбрасывая различного рода измышления и бредовые версии и отказываясь отвечать на вскрывающиеся неудобные для Вашингтона факты», — сказал Небензя.
25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами расследования американского журналиста Сеймура Херша. Кроме того, российский президент заявил, что «правда, когда-нибудь, наверное, вскроется».
Путин напомнил, что Херш возложил ответственность за взрывы на газопроводах на спецслужбы США.
«Я полностью согласен с такими выводами», — сказал президент.
8 февраля лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, выдвинув версию, что боевые водолазы США под прикрытием военно-морских учений НАТО заложили дистанционно управляемую бомбу на «Северных потоках».
Президент США Джо Байден, согласно версии Херша, приказал взорвать газопроводы «чтобы наказать канцлера ФРГ Олафа Шольца» — он отказывался ранее от поставок оружия на Украину.
7 марта газета The New York Times опубликовала иную версию — данные разведки США. Вашингтон утверждает, что диверсию на газопроводах в Балтийском море организовали «проукраинские силы». Американская разведка также утверждает, что исполнителями операции стали россияне и украинцы, не имеющие отношения к спецслужбам и армиям.