«Могла не знать о взрывчатке». Подозреваемую в убийстве Татарского задержали

В Петербурге продолжаются следственные действия по факту взрыва в кафе на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, еще 32 человека пострадали, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. МВД объявило в розыск 26-летнюю Дарью Трепову, позднее СК отчитался о ее задержании. Ранее было возбуждено дело об убийстве общеопасным способом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

МВД России объявило в розыск 26-летнюю жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову, которую подозревают в причастности к гибели военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин).

Сообщается, что Трепову разыскивают за совершение теракта. Как писал «Интерфакс», следствие полагает, что она принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство.

При этом в правоохранительных органах не исключают, что Трепову «могли использовать» для организации убийства, девушка могла не знать о том, что внутри подаренной ею статуэтки находилась взрывчатка.

Позднее в СК заявили о задержании Дарьи Треповой на заранее арендованной квартире в Петербурге.

Убийство Татарского

Накануне в петербургском кафе Street Food Bar № 1 произошел взрыв. В это время там проходил творческий вечер Татарского, блогер погиб. По последним данным, еще 32 человека пострадали.

Одна из версий — взрывчатка с поражающими элементами была внутри статуэтки, которую прямо во время встречи подарили блогеру. Он ее распаковал и поставил рядом с собой.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом (ч.2 ст. 105 УК РФ), которое по указанию главы ведомства поставлено на контроль в центральном аппарате.

В больницах Санкт-Петербурга в тяжелом состоянии остаются восемь человек, передает Рен-ТВ.

Остальные пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии или в состоянии средней тяжести. Девять человек уже отпущены на амбулаторное лечение, проинформировали источники телеканала.

Что известно о подозреваемой

В ряде СМИ в воскресенье вечером сообщалось со ссылкой на источники, что подозреваемую в убийстве Татарского задержали по горячим следам.

По предварительным данным, Трепова родом из города Пушкин Ленинградской области. По месту ее проживания приехали силовики, но девушку там не застали. В отделение полиции увезли мать Треповой, передает «Фонтанка».

Как утверждает газета «Известия», на вчерашний вечер у Дарьи был куплен билет на рейс из аэропорта Пулково, но она на него не явилась. Направление рейса при этом неизвестно.

Муж Треповой, член Либертарианской партии Дмитрий Рылов, которого также разыскивают, находится в эмиграции. По его словам, Дарью подставили, она «совершенно не понимала предназначения» бюста, который подарила Татарскому.

Трепова и Рылов были задержаны полицией 24 февраля 2022 года на антивоенном митинге в Петербурге. Оба получили по 10 суток ареста, отмечает портал MR7.

По информации собеседника РБК, Трепова ранее переписывалась с Татарским и посещала мероприятия с его участием.

Татарскому было 40 лет. Он уроженец Макеевки, что под Донецком. Работал в шахте, позже занялся бизнесом. Известно, что его приговорили к заключению после вооруженного ограбления банка. Сам Татарский рассказывал, что в 2014 году сбежал из тюрьмы и вступил в ополчение ДНР.

После образования Народной милиции республики Татарский пошел в разведроту. С 2019 года активно вел свой Telegram-канал, где публиковал сводки с фронтов и свое мнение о происходящем в Донбассе. После начала спецоперации на Украине вернулся в ДНР и был зачислен в батальон «Восток».