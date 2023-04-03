«Юридически мы взяли Бахмут». Бойцы ЧВК «Вагнер» подняли флаг над администрацией Артемовска

Над администрацией Артемовска (украинское название — Бахмут) был поднят российский флаг, утверждает глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, на флаге написано «добрая память Владлену Татарскому», погибшему накануне в результате взрыва в петербургском кафе, где проходил творческий вечер военного корреспондента. По подозрению в убийстве задержана жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова, передает «Интерфакс». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российский флаг поднят над администрацией Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом в понедельник, 3 апреля, рассказал основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

«2 апреля, 23:00 ровно. Сзади меня — здание городской администрации [Артемовска].

Это российский флаг — Владлену Татарскому. Написано «добрая память» на этом флаге.

Юридически мы взяли Бахмут», — утверждает Пригожин, чьи слова приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.

Он отметил, что командиры подразделений российских сил, которые брали администрацию города и весь центральный квартал, «понесут и поставят знамена».

«В западных кварталах остался противник», — сообщил глава ЧВК.

Напомним, вечером 2 апреля на Университетской набережной Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Бомба взорвалась в кафе «Патриот», где проходила встреча с военкором и блогером Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин).

По последним данным пострадали 32 человека, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сам Татарский погиб.

Одна из версий — взрывчатка с поражающими элементами была внутри статуэтки, которую прямо во время встречи подарили блогеру. Он ее распаковал и поставил рядом с собой. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом (ч.2 ст. 105 УК РФ), которое по указанию главы ведомства поставлено на контроль в центральном аппарате.

«Владлен Татарский погиб в результате теракта. Я лично был знаком с Максимом, он был настоящим и справедливым человеком. Никто и подумать не мог, что смертельный удар будет нанесен в Питере», — написал у себя в Telegram-канале министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

Позднее в воскресенье «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова задержана по подозрению в убийстве Татарского.

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«Задержана Дарья Трепова, 1997 года рождения, она доставлена к следователю», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, у следствия есть основания полагать, что Трепова принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано взрывное устройство.

Татарскому было 40 лет. Он уроженец Макеевки, что под Донецком. Работал в шахте, позже занялся бизнесом. Известно, что его приговорили к заключению после вооруженного ограбления банка. Сам Татарский рассказывал, что в 2014 году сбежал из тюрьмы и вступил в ополчение ДНР.

После образования Народной милиции республики Татарский пошел в разведроту. С 2019 года активно вел свой Telegram-канал, где публиковал сводки с фронтов и свое мнение о происходящем в Донбассе. После начала спецоперации на Украине вернулся в ДНР и был зачислен в батальон «Восток».