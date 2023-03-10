Военная операция на Украине. День 380-й

8:05

Россия опубликует переписку с Германией, Данией и Швецией по расследованию подрыва «Северных потоков», сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он также выразил мнение, что последняя информация в западных СМИ по диверсии на «Северных потоках» является попыткой отвлечь внимание от произошедшего на самом деле.