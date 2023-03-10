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Политика

Военная операция на Украине. День 380-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 380-й день

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Россия опубликует переписку по расследованию подрыва «Северных потоков», сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. США заявили о поддержке расследования Международного уголовного суда по Украине. Отдельные украинские беспилотники могут долетать до Крыма, но их сбивают, полуострову в этом плане ничего не угрожает, рассказал глава региона Сергей Аксенов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:21

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал обдумать, какую систему отношений «установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10–15 лет».

По мнению Орбана, восстановление взаимоотношений между Европой и Россией после окончания конфликта на Украине «далеко от реальности», хотя и является «естественным» и «понятным» требованием.

8:17

8:13

Власти США непублично призвали крупнейших нефтетрейдеров продолжать перевозить российскую нефть, в отношении которой действует потолок цен, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники в отрасли.

8:09

США заявили о поддержке расследования Международного уголовного суда по Украине.

«Однако мы не обсуждаем конкретные формы поддержки, которую можем <...> оказывать МУС. Мы не хотим делать ничего, что способно поставить под угрозу беспристрастность расследования и стать ударом по попытке обеспечения правосудия», — заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

8:05

Россия опубликует переписку с Германией, Данией и Швецией по расследованию подрыва «Северных потоков», сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он также выразил мнение, что последняя информация в западных СМИ по диверсии на «Северных потоках» является попыткой отвлечь внимание от произошедшего на самом деле.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 380-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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