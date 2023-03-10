Военная операция на Украине. День 380-й

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал обдумать, какую систему отношений «установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10–15 лет».
По мнению Орбана, восстановление взаимоотношений между Европой и Россией после окончания конфликта на Украине «далеко от реальности», хотя и является «естественным» и «понятным» требованием.
Власти США непублично призвали крупнейших нефтетрейдеров продолжать перевозить российскую нефть, в отношении которой действует потолок цен, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники в отрасли.
США заявили о поддержке расследования Международного уголовного суда по Украине.
«Однако мы не обсуждаем конкретные формы поддержки, которую можем <...> оказывать МУС. Мы не хотим делать ничего, что способно поставить под угрозу беспристрастность расследования и стать ударом по попытке обеспечения правосудия», — заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Россия опубликует переписку с Германией, Данией и Швецией по расследованию подрыва «Северных потоков», сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Он также выразил мнение, что последняя информация в западных СМИ по диверсии на «Северных потоках» является попыткой отвлечь внимание от произошедшего на самом деле.