«Можно спать спокойно». Как в Крыму готовятся оборонять полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что возведение оборонительной линии на полуострове идет по плану, при этом рабочие действуют «нестандартно». Он также похвалил ПВО региона и рассказал, какая судьба ждет крымскую квартиру президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, глава Крыма отметил, что восстановление железнодорожного полотна Крымского моста может быть завершено до июля. Главные заявления Аксенова – в материале «Газеты.Ru».

«Мы действуем нестандартно»

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в интервью РИА Новости, что строительство оборонительной линии на полуострове идет по плану. При этом он отметил, что при сооружении укреплений рабочие «действуют нестандартно», но уточнил, что не может раскрыть все детали публично.

«Но могу сказать, что мы с учетом всего опыта боевых действий действуем нестандартно, асимметрично, можно сказать. Поэтому идем не просто по планам, которые были сто лет назад, там условно отработаны. По, я имею в виду, технологиям. Поэтому все двигается, решения лидера, нашего президента, будут выполнены», — сказал он.

Согласно его данным, в строительстве объектов оборонительной линии задействовано большое количество людей.

Глава региона отметил, что «береженого Бог бережет», поэтому он поддерживает позицию: «хочешь мира – готовься к войне».

Он пообещал, что в Крыму будут «готовы» к возможной атаке, поэтому жители полуострова и другие граждане России будут «спать спокойно в этом отношении».

Еще 18 ноября 2022 года Аксенов провел заседание оперативного штаба Крыма, на котором обсуждалась реализация мер, предусмотренных указом Владимира Путина «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с указом президента РФ от 19 октября 2022 года №756».

Согласно оценке главы Крыма, нынешние меры «достаточны для того, чтобы крымчане чувствовали себя в безопасности» и «спокойно».

«При этом на территории Крыма под моим контролем, в том числе проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан», — сообщил он тогда.

При этом Аксенов уточнил, что «основные меры безопасности Крыма» все же «должны быть достигнуты за счет мероприятий, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области».

За день до этого он рассказал, что многие предприятия полуострова «переориентируются на производство продукции, необходимой» войскам страны. Глава Крыма пояснил, что жители региона осознают, что «победа куется в тылу». Поэтому «слаженность рабочих процессов, гибкость менеджмента предприятий и нацеленность на результат позволили быстро адаптировать ряд производств под нужды фронта».

Квартира Зеленского

Аксенов заявил, что власти Крыма «стремятся национализировать» те объекты, которые «приносят доход врагу».

«Поэтому с учетом того, что квартиру пока Зеленский не сдает, может, кто-то из родственников приезжает на сезон, я, конечно, утрирую. Это не самоцель — у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас — это победить их, и мы победим, это без вариантов», — сказал он о крымском жилье, которое принадлежит президенту Украины.

Глава полуострова уточнил, что отнятую у Зеленского квартиру отдадут либо малообеспеченным, либо многодетным семьям.

Еще во время предвыборной президентской кампании 2019 года стало известно, что супруга Зеленского Елена в апреле 2013 года купила квартиру в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма. Тогда были уплачены все налоги и сборы, жилье было официально задекларировано Зеленским.

Согласно данным Аксенова, к концу марта будет готов дополнительный список по национализации имущества украинских олигархов в Крыму – там будет более 500 объектов.

«Враги России на территории российского Крыма зарабатывать не будут, без вариантов даже», — добавил глава полуострова.

Он уточнил, что имущество тщательно проверяется, чтобы его не изъяли у «добросовестных» граждан России и Украины, которые «не занимают агрессивной позиции по отношению» к РФ в публичном поле.

«И я найду способ, если не получается это сделать «в лоб», сделать так, чтобы они работали все в другом государстве, пусть едут туда, где им нравится. Поэтому мы этот процесс завершим, в течение двух недель у нас списки актуализируются», — сказал он.

Сильная ПВО Крыма

Аксенов признал, что отдельные украинские беспилотники могут долетать до Крыма, но их сбивают.

«Да, могут быть там долеты отдельных беспилотников, боеприпасы западного производства поступают регулярно на Украину, как коллеги говорят, я со слов военных здесь буду говорить о том, что они видят, как противодействовать этой ситуации», — отметил глава полуострова.

Он считает, что регион готов к любым вызовам — все центральные объекты жизнеобеспечения Крыма, включая логистические, максимально защищены ПВО.

При этом Аксенов не исключил человеческий фактор и иные «моменты», но заверил, что в глобальном смысле Крыму «ничего не угрожает».

Ремонт Крымского моста и обеспечение водой

Аксенов считает, что ремонт железнодорожной части Крымского моста может быть завершен до начала июля.

«В принципе, могу сказать так: все работы по восстановлению дорожного полотна были выполнены раньше срока, поэтому вероятность того, что и работы на железнодорожном переходе тоже будут выполнены, скорее всего, раньше срока», — сказал он.

Однако Аксенов отметил, что не может давать гарантии по срокам завершения строительства, но заверил, что «зазоров» в поставках материалов нет.

«То есть нет субъективных причин, которые могли бы отсрочить срок выполнения этих работ. Реально, как минимум, должно быть (завершено строительство. – «Газета.Ru») к июлю, но, еще раз говорю, по моим ощущениям, по динамике, скорее всего, это будет раньше», — поделился глава региона.

Кроме того, Аксенов заявил об отсутствии рисков для обеспечения Крыма водой.

«В целом в водохранилищах Крыма около 170 млн кубических метров воды, такого объема никогда не было. Но, с учетом работы Северо-Крымского канала, могу сказать, что угрозы Крыму в части водообеспечения, водоснабжения нет никакой», — пояснил он.

По его словам, «баланс воды восстановлен» и «можно спать спокойно», — после открытия канала отпала необходимость строить опреснительные установки и дополнительное водохранилище на территории Симферополя.