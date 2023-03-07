«Зеленский — просто гнида». Лукашенко дал характеристику диверсантам с Украины

7 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что распорядился провести «жесточайшую зачистку» в республике после атаки на российский военный самолет А-50 под Минском. По его словам, в связи с попыткой диверсии в стране задержаны более 20 человек, «остальные прячутся» за границей. Он отметил, что главной задачей Минска было не допустить проникновения диверсанта в Россию. Лукашенко также считает, что Украина пытается втянуть Белоруссию в военный конфликт, «однако сделать это не удастся». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 7 марта, сообщил о задержании на территории республики «агента спецслужб Украины и его пособников, причастных к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском».

Он добавил, что в общей сложности в Белоруссии в связи с попыткой диверсии задержали более 20 человек, «остальные прячутся» за границей, передает агентство БелТА.

Кроме того, Лукашенко проинформировал о якобы подготовке СБУ и ЦРУ «операции против Белоруссии». Попытка диверсии, по его словам, имела «не военное, а информационное значение».

Глава республики уточнил, что причастный к попытке диверсии в отношении самолета А-50 имел российский и украинский паспорта.

«Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве.

Он был завербован спецслужбой Украины в 2014 году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов.

Ему с Украины предоставили запасной маршрут. Как я уже сказал, Варшава — Лодзь — Рига. И там он пересек латвийско-российскую границу», — утверждает Лукашенко.

«Связывались с мерзавцами здесь»

По его словам, команды для диверсии в отношении самолета А-50 якобы «шли от СБУ белорусским оппозиционерам в Польше». Эта диверсия, как полагает Лукашенко, не могла быть проведена без согласия Зеленского.

«Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент.

Команды шли от СБУ беглым за границей, в данном случае в Польше, оттуда они связывались, в данном случае это был врач, с мерзавцами здесь и помогали ему прятаться. Благодаря нашим оперативникам — Комитету госбезопасности, МВД и пограничникам — мы его вычислили и задержали. Его взяли в первой же этой квартире под Боровлянами, в каком-то там особняке садового товарищества», — рассказал белорусский президент.

Он отметил, что главной задачей Минска было не допустить проникновения диверсанта в Россию.

Лукашенко сообщил, что распорядился провести в Белоруссии «жесточайшую зачистку» после атаки на А-50. «Чтобы не было разговоров, все должны понимать, и я этого не отрицаю, я распорядился несколько дней назад, еще до этой операции, по всей стране провести жесточайшую зачистку», — пояснил глава республики.

По его словам, диверсия на аэродроме Мачулищи и произошедший 2 марта теракт в Брянской области «были звеньями одной цепи».

«Все было рассчитано на СМИ. И все было увязано как звенья одной цепи: у нас теракт в Мачулищах и в Брянской области, когда ДРГ с территории Украины — около 40, может, больше мерзавцев — зашли, расстреляли мирных граждан, ранили ребенка. Это были звенья одной цепи. Чтобы продемонстрировать Западу, на что они еще способны. Деньги же нужны. А наши беглые рассчитывали получить финансирование за это», — утверждает он.

«Хотят нас втянуть в войну»

Президент Белоруссии также заявил, что Киев якобы пытается втянуть республику в конфликт на Украине по команде Вашингтона, «однако сделать это не удастся».

«Если они рассчитывают — я ведь знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев — если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втянете нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь.

Он добавил, что на территории Украины якобы были подготовлены террористы для произошедшей в декабре диверсии на российском аэродроме в Энгельсе.

«Теракт против российских самолетов в Энгельсе был совершен несколько месяцев тому назад. Поврежденные российские самолеты стратегического назначения. Это было поручено другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим так называемым террористом на территории Украины», — уточнил глава республики.