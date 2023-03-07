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Лукашенко: тысячи силовиков были подняты после диверсии против российского самолета A-50

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после попытки совершить диверсию против российского самолета А-50, тысячи силовиков были подняты, чтобы не допустить проникновения террориста в Россию. Об этом сообщает «БелТА».

По его словам, белорусская граница была перекрыта.

«Но мы понимали, что основная наша проблема - это белорусско-российская граница. Там у нас нет воинских подразделений. Да и границы нет между Россией и Беларусью. И главной нашей задачей было не допустить проникновения его (террориста — прим.) в Россию», — сказал белорусский лидер.

По его словам, найти диверсанта в «бездонной» России было бы очень сложно, поэтому «были подняты сотни, а может быть, и тысячи людей - военных всех подразделений», чтобы закрыть границу Белоруссии.

Ранее СМИ опубликовали сообщения о том, что беспилотники, якобы запущенные с территории Черниговской и Киевской областей Украины, совершили атаку на военный аэродром Мачулищи под Минском. Более того, сообщалось о якобы перестрелке на белорусско-украинской границе.

Позднее Лукашенко сообщил, что в Белоруссии был задержан «террорист украинских спецслужб» и его пособники, причастные к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме «Мачулищи».

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