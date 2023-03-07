«Собака лает, караван идет». В «Яблоке» оценили предложение о закрытии партии

7 марта депутат Госдумы Николай Новичков предложил Минюсту РФ рассмотреть возможность ликвидации «Яблока» из-за предвыборной программы партии. Парламентарий указал, что в ее политических целях «возможно наличие признаков экстремистской деятельности». В свою очередь, фракция «Яблоко» сообщила о внесении на рассмотрение Мосгордумы проекта постановления об амнистии по статьям УК РФ о распространении заведомо ложной информации и дискредитации Вооруженных сил России, а также о призывах к санкциям против Москвы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — за правду» Николай Новичков призвал ликвидировать партию «Яблоко», усмотрев в ее предвыборной программе «наличие экстремизма». Соответствующее обращение парламентарий направил министру юстиции РФ Константину Чуйченко, передает во вторник, 7 марта, портал Ura.ru.

Он, в частности, сослался на 9-ю статью ФЗ «О политических партиях», которая устанавливает, что «запрещается создание и деятельность политических партий, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности».

Новичков указал, что в предвыборной программе «Яблока» есть ссылка на мирный план основателя партии Григория Явлинского по урегулированию конфликта в Донбассе, который, по оценкам депутата, «напрямую нарушает российское законодательство»:

«Вывести всех российских «отпускников и ополченцев» и все подразделения российских вооруженных сил из Донбасса. Немедленно прекратить — военную, финансовую, дипломатическую и иную поддержку сепаратистских сил и движений, действующих на территории Украины.

Немедленно прекратить разжигание ненависти к Украине и пропаганду войны в российских государственных СМИ.

После признания всеми участниками соглашения того, что созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности и нормальной жизни населения, вся территория Донбасса будет передана под полный контроль Украины», — процитировал он некоторые из пунктов документа.

Добавим, что указанная предвыборная программа «Яблока» была опубликована на сайте партии в 2021 году, за полгода до начала российской спецоперации на Украине.

В сентябре позапрошлого года, когда состоялись выборы депутатов Госдумы VIII созыва, власти РФ заявляли, что Москва признает территориальную целостность и государственный суверенитет Украины, и отрицали наличие подразделений ВС России на территории соседней страны. ДНР и ЛНР на тот момент имели статус самопровозглашенных республик.

«Проявление политического терроризма»

Тем не менее, Новичков утверждает, что в деятельности «Яблока» присутствуют «явные признаки экстремизма». «Призывы партии передать Донбасс под полный контроль Украины могут содействовать продолжению насилия в новых российских регионах, могут способствовать гибели людей, а также могут увеличивать их горе и страдания.

По сути, программные положения партии «Яблоко», вероятно, следует рассматривать как проявление политического терроризма, экстремизма, оправдания преступлений против человечности», — считает он.

По его мнению, партийная деятельность «Яблока» якобы связана с поддержкой действующих властей Украины. «Присутствуют все признаки экстремистской деятельности, связанные <...> с отрицанием принадлежности Донбасса России. Полагаю, что дальнейшая легальная политическая деятельность партии «Яблоко» в России, по-видимому, невозможна, недопустима и противоречит, как нормам права, так и духовно-нравственным ценностям, ценностям морали. Считаю необходимым рассмотреть возможность обращения в суд с целью ликвидации партии», — заключил парламентарий.

Спустя почти год после начала спецоперации, в начале февраля 2023-го Явлинский опубликовал на своем сайте статью под заголовком «Прекратите!», в которой призвал стороны конфликта договориться о прекращении боевых действий:

«Соглашение о прекращении огня — самый предварительный, самый первый шаг к любому началу урегулирования.

Пока идут боевые действия и гибнут люди, никакие попытки обсуждений или переговоров не имеют смысла. Поэтому в сложившихся обстоятельствах соглашение о прекращении огня является неизбежно первым шагом для любого хоть какого-то позитивного развития событий. Заключение соглашения о прекращении огня — это не про договор, не про мир и даже не про перемирие или масштабный диалог. Это политическое требование, направленное на сбережение жизней. Это сегодня главное», — подчеркнул основатель «Яблока».

«Этот абсурд необходимо прекращать»

7 марта фракция «Яблоко» сообщила о внесении на рассмотрение Мосгордумы проекта постановления об амнистии, предполагающего прекращение дел по ст. 207.3 (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ), 280.3 (дискредитация Вооруженных сил России), 284.2 (призывы к санкциям против России) УК РФ.

Предполагается, что под действие амнистии подпадут в том числе осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, условно осужденные, лица с отсроченным наказанием и условно-досрочно освобожденные.

Руководитель фракции «Яблоко» в столичной гордуме Максим Круглов выразил надежду, что «милосердие окажется выше политических расхождений», и проект будет поддержан, пишет «Коммерсантъ».

«Только что автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова (признан в РФ иностранным агентом) приговорили к 8,5 годам колонии. Этот абсурд необходимо прекращать.

Люди, которые никого не убили, ничего не украли, не должны просто за слово, за репост сидеть годами в тюрьме.

Мы предлагаем простой и понятный механизм: освободить этих людей по амнистии, проявив гуманизм и милосердие. В России не должно быть ощущения страха того, что практически каждый человек может быть приговорен к реальному уголовному сроку за слово и позицию», — рассказал Круглов «Газете.Ru».

«Собака лает, караван идет»

По его словам, «Яблоко» не будет реагировать на обращение депутата Новичкова к Минюсту:

«Думаю, что «Яблоко» на это отвечать никак не будет. Собака лает, караван идет. На нашу партию уже было множество доносов, реагировать на каждый невозможно.

Примечательно, что сегодня вышло две новости про «Яблоко»: первая о том, что мы предлагаем освободить тех, кто сидит по «антивоенным статьям». Вторая — требование от партии «СР» закрыть «Яблоко». Вот в этом и заключается принципиальная разница между нами», — отметил Круглов.

По данным социологов, в последние несколько лет рейтинг «Яблока» в целом по стране варьируется в пределах 1% — 2%. На выборах 2021 года партия набрала 753 268 голосов (1,34%) и в очередной раз не смогла пройти в Госдуму.