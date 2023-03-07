«Двойные стандарты». В Пекине сравнили позиции Вашингтона по вопросам Тайваня и Украины

Пекин считает тайваньский вопрос «красной линией», которую нельзя «пересекать», поскольку эта тема затрагивает «самую суть ключевых интересов» КНР. Об этом 7 марта заявил глава МИД Китая Цинь Ган, отметив, что Соединенные Штаты на протяжении долгого времени вооружают Тайвань. Он утверждает, что США говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности по украинскому вопросу, но в то же время не уважают суверенитет и территориальную целостность Китая. Кроме того, министр считает в конфликте вокруг Украины наступил «критический момент». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

У Пекина есть вопросы к Вашингтону, почему США говорят о суверенитете, когда речь идет об Украине, но забывают про это в вопросе Тайваня. С соответствующим заявлением во вторник, 7 марта, выступил министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

По мнению министра, кризис вокруг Украины подошел к «критическому моменту». «Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится, ситуация выйдет из-под контроля», — сказал Цинь Ган, указав, что санкции не могут решить возникающие проблемы.

«Китайский народ имеет право спросить: почему США говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности по украинскому вопросу, но не уважают суверенитет и территориальную целостность Китая по тайваньскому вопросу?» — приводит его слова РИА Новости.

Он также задался вопросом, почему Соединенные Штаты, призывая Китай не поставлять оружие России, на протяжении долгого времени вооружают Тайвань в нарушение двустороннего коммюнике от 17 августа 1982 года.

Согласно этому документу, Вашингтон обязался ни количественно, ни качественно не превышать уровень поставок оружия на остров, а также объявил о намерении постепенно сокращать эти поставки.

Цинь Ган указал, что Пекин считает тайваньский вопрос «красной линией», которую нельзя «пересекать», поскольку эта тема затрагивает «самую суть ключевых интересов» КНР.

«Причина, по которой мы обсуждаем вопрос Тайваня с американской стороной, — мы требуем от нее не вмешиваться во внутреннюю политику Китая», — отметил он.

По его словам, Центральное правительство КНР будет и дальше содействовать мирному воссоединению материковой части страны с Тайванем.

«Неизбежный конфликт»

В январе агентство Reuters сообщало, что новый спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти может направиться на Тайвань весной 2023 года.

Напомним, ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров предыдущего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Пекин осудил ее визит Пелоси, увидев в этом шаге «поддержку США тайваньского сепаратизма», и провел масштабные военные учения.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг связал продолжающийся российско-украинский конфликт с Китаем. По его словам, «то, что происходит в Европе сегодня, может произойти в Азии завтра».

В китайском издании Global Times отметили, что многие восприняли это высказывание как намек на опасения по поводу войны на острове Тайвань.

Неизбежным военный конфликт из-за острова называл американский предприниматель Илон Маск.

Он предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по примеру Гонконга и Макао. Бизнесмен также выразил надежду, что в случае войны в Тайваньском проливе его завод Tesla в Шанхае сможет продолжать работу, «пусть даже производя автомобили только для китайского рынка».

«Провокации внешних сил»

В октябре прошлого года, выступая на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин продемонстрировал «твердую решимость и значительные способности защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны».

«В ответ на сепаратистскую деятельность, направленную на независимость Тайваня, серьезные провокации внешних сил, вмешивающихся в дела Тайваня, мы решительно вели масштабную борьбу против отделения и вмешательства», — отметил он.

Китай стремится к «мирному воссоединению» с Тайванем, но не отказывается от силового варианта решения вопроса, указал Си Цзиньпин.

«Твердо придерживаясь искренних помыслов и прилагая максимальные усилия, мы стремимся к перспективе мирного воссоединения, но ни в коем случае не отказываемся от применения силы», — пояснил председатель КНР.

Он выразил уверенность, что «национальное воссоединение обязательно будет осуществлено», и добавил, что Пекин «содействует обменам и сотрудничеству двух берегов Тайваньского пролива». Си Цзиньпин добавил, что власти КНР сохраняют за собой право принять «все необходимые меры по тайваньскому вопросу».

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов.

Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань является одной из провинций КНР.