«Воровская схема». Москва не простит Европе замороженные активы России

Рано или поздно замороженные на Западе российские активы придется возвращать, считает исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов. В Еврокомиссии неоднократно заявляли об изучении возможного использования резервов ЦБ России на нужды Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в ЕС отсутствует. Кроме того, юридическая служба Евросоюза ранее констатировала, что «никто не знает, где находятся 86% замороженных активов РФ». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Любая форма отъема замороженных на Западе российских средств противоречит нормам международного права — с соответствующей позицией выступил во вторник, 7 марта, и.о. постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

«Сколько бы ни совещались ЕC, G7, какую бы форму для отъема российских активов ни пытались они изобрести, любая «воровская схема» по определению противоречит общепринятым правовым нормам», — приводит его слова РИА Новости.

Он утверждает, что «юридическая служба Совета ЕС, по сути, признала, что рано или поздно российские госактивы придется возвращать, да еще, возможно, с процентами».

«В том случае, если они [активы] по каким-то причинам будут утеряны, Евросоюз будет вынужден компенсировать России потери из кармана европейских налогоплательщиков. Правда, последние вряд ли об этом вообще догадываются», — отметил дипломат.

Где находятся активы

Как сообщало агентство Bloomberg, юридическая служба ЕС ранее подтвердила, что никто не знает, где находятся 86% замороженных активов ЦБ РФ, общий размер которых оценивается в $258 млрд. Из этой суммы на данный момент установлено местонахождение не более $36,4 млрд.

Чтобы передать российские активы Украине, нужно их сначала найти, указали в ведомстве.

«Юристы оценивают, что порядка $258 млрд может быть обнаружено, на основании информации, которую Банк России предоставлял в [начале] 2022 года в сообщении о своих золотовалютных резервах. К настоящему моменту страны ЕС обнаружили и сообщили о местонахождении $36,4 млрд замороженных активов ЦБ РФ», — говорится в публикации.

В связи с этим юридическая служба порекомендовала «работать с G7 и международными партнерами ЕС» для поисков остальной части замороженных активов, если Брюссель намерен инвестировать эти средства и использовать проценты для выплат Украине.

Cостоятельность этого плана будет напрямую зависеть от того, какая часть этих средств будет найдена на счетах европейских коммерческих и центральных банков, следует из заявления.

Напомним, после начала российской спецоперации западные страны заморозили примерно половину валютных резервов РФ — порядка $300 млрд. Кроме того, сообщалось о заморозке активов на €21,5 млрд, принадлежащих частным лицам и российским организациям.

«Рассчитаться с Москвой потом»

9 февраля в ходе саммита ЕС премьер-министр Эстонии Кайя Каллас предложила уже сейчас отдать Украине замороженные активы РФ, а с Москвой «рассчитаться потом».

«Нам совершенно необходимо единое европейское решение. Россия имеет претензии к Европе, поскольку здесь находятся замороженные активы. У нас есть эти активы.

Россия разрушает Украину, поэтому у Украины есть претензии к России. Если мы предоставим имеющиеся у нас средства из активов Украине, мы можем рассчитаться с Россией позднее», — пояснила она.

Ранее источник ТАСС утверждал, что Евросоюз рассматривает использование российских активов для восстановления Украины — речь может идти об их возможном инвестировании, но не о конфискации.

На этом фоне товарооборот между Россией и ЕС по итогам 2022 года вырос на 2,3% и достиг максимума за восемь лет — €258,6 млрд, свидетельствуют данные Евростата.

Так, ввоз товаров из РФ в Евросоюз вырос на четверть и достиг €203,4 млрд. При этом экспорт из ЕС в Россию снизился на 38,1% до минимальных с 2005 года показателей в €55,2 млрд.

Вместе с тем дефицит ЕС в торговле с Россией достиг €148,2 млрд — это вдвое больше, чем в 2021 году.