Депутат Госдумы Новичков предложил главе Минюста ликвидировать партию «Яблоко»

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил главе Минюста Константину Чуйченко рассмотреть возможность ликвидации партии «Яблоко», передает РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо.

В качестве причины депутат указал возможное наличие в действиях партии «признаков экстремистской деятельности».

Ранее глава российской политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился с письмом к министру просвещения Сергею Кравцову с призывом не вводить начальную военную подготовку (НВП) в школьную программу. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Рыбаков высказал мнение, что соприкосновение ребенка «с оружием и насаждение культа силы», а также «идея о допустимости решения конфликтов военным путем» приведут к нарастанию агрессии в обществе.

Вместо уроков НВП в партии предложили ввести дополнительные уроки по изучению иностранных языков, если необходимость увеличения учебной нагрузки на школьников существует.