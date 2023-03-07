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Депутат Госдумы Новичков предложил главе Минюста ликвидировать партию «Яблоко»

Депутат Госдумы Новичков предложил рассмотреть возможность ликвидации партии «Яблоко»

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил главе Минюста Константину Чуйченко рассмотреть возможность ликвидации партии «Яблоко», передает РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо.

В качестве причины депутат указал возможное наличие в действиях партии «признаков экстремистской деятельности».

Ранее глава российской политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился с письмом к министру просвещения Сергею Кравцову с призывом не вводить начальную военную подготовку (НВП) в школьную программу. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Рыбаков высказал мнение, что соприкосновение ребенка «с оружием и насаждение культа силы», а также «идея о допустимости решения конфликтов военным путем» приведут к нарастанию агрессии в обществе.

Вместо уроков НВП в партии предложили ввести дополнительные уроки по изучению иностранных языков, если необходимость увеличения учебной нагрузки на школьников существует.

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