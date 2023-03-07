«Яблоко» внесло в Мосгордуму проект амнистии по уголовным делам о фейках и дискредитации ВС РФ

Фракция партии «Яблоко» внесла на рассмотрение Московской городской думы проект постановления об амнистии, который предполагает прекращение уголовных дел, возбужденных по статьям о фейках про российскую армию, дискредитации Вооруженных сил РФ, а также по статье о призыве к антироссийским санкциям. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно тексту документа, под действие амнистии подпадут в том числе осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, условно осужденные, лица с отсроченным наказанием и условно-досрочно освобожденные.

Глава фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максим Круглов выразил надежду на то, что «милосердие окажется выше политических расхождений», и законопроект будет поддержан.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправки о лишении свободы до 15 лет и штрафах до пяти миллионов рублей за фейки о добровольцах и бойцах ЧВК.