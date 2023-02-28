«Беспримерный цинизм». Миронова возмутил отказ легализовать ЧВК

Глава фракции Госдумы «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что правительство не поддержало закон, легализующий деятельность частных военных компаний. По его мнению, в своем ответе правительство «не предъявило внятных аргументов» против инициативы, поэтому его доводы «не выдерживают критики».

Ответ правительства

Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов сообщил, что правительство отклонило законопроект «О частной военной и военно-охранной деятельности», однако, по его мнению, при этом оно «не предъявило внятных аргументов» против инициативы.

«Законопроект мы направили на заключение кабмина еще в марте прошлого года, а ответ получили буквально на днях. Само по себе это недвусмысленно говорит о том, что на высших этажах власти многие противятся легализации ЧВК, ведь неопределенный статус того же «Вагнера» открывает простор для различных бюрократических каверз», – приводит слова Миронова его пресс-центр.

По его мнению, за время, прошедшее с марта 2022 года, можно было развернуто обосновать свою позицию, чего правительство не сделало. Глава «Справедливой России» считает, что доводы правительства «не выдерживают критики».

В частности, Миронова возмутило, что авторы отзыва на законопроект указали, что инициатива противоречит пятой части 13-й статьи Конституции России.

«Хватит пары минут за компьютером, чтобы ознакомиться с этой статьей и понять, что она никакого отношения к ЧВК не имеет. Там идет речь об организациях, которые угрожают целостности страны и безопасности государства. Указывать на это применительно к тем, кто сегодня, не щадя жизни, защищает целостность и безопасность России, – это какой-то беспримерный цинизм со стороны наших чиновников», – подчеркнул он.

Миронов пообещал, что его партия продолжит работу над отвергнутым законопроектом. Он добавил, что для доработки инициативы ведутся «консультации с профессиональным экспертным сообществом».

«Мы этого дела не оставим и продолжим добиваться принятия закона, который поставит на твердую правовую почву частную военную деятельность и защитит ее участников», – заключил парламентарий.

Согласно пятой части 13-й статьи Конституции России, «запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности» России, подрыв ее безопасности и «создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни».

Разработка закона в ЧВК

31 марта 2022 «Коммерсант» сообщил, что депутаты Госдумы от «Справедливой России» направили правительству на заключение законопроект о частных военных компаниях. Инициатива предлагала законодательно закрепить, что ЧВК могут создаваться только в форме ООО. Кроме того, документ предполагал, что ЧВК могут оказывать «военные и военно-охранные работы и услуги», например, участвуя в миротворческих операциях, обучая зарубежных военных и полицейских.

Частным военным компаниям также предлагалось разрешить заниматься «пресечением международной террористической деятельности» и защищать иностранных физических лиц. В пояснительной записке к документу говорилось, что ЧВК могут реализовывать эти полномочия исключительно за пределами России. А лицензию на подобную деятельность частные военные компании должны были бы получать в Минобороны РФ, которое также определяло бы места их постоянной дислокации, выдавало бы разрешение на проведение операций и перемещение сотрудников и техники.

«Все знают, что ЧВК были и есть. Но они работали в «сером» режиме. Надо как-то их легализовать. У людей, которые служат, рискуют своей жизнью, должны быть социальные права военнослужащих, участников боевых действий. Родина своих не бросает. Человек имеет право получить льготы, привилегии, которые он достойно заслужил», — сказал изданию один из авторов законопроекта Дмитрий Кузнецов.

17 января Миронов на пленарном заседании Госдумы отметил роль ЧВК «Вагнер» во взятии под контроль Соледара и вновь предложил легализовать частные военные компании. Он также напомнил, что еще в 2018 году его фракция вносила подобный законопроект, но он был отклонен.

«Законопроект готов, понятно, кто против него возражает, почему правительство дает раз за разом отрицательные заключения. Но раз уже правоотношения есть, разве не дело законодателя урегулировать их нормой закона?» — возмутился парламентарий.