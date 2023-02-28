«Кроме прав людей на Украине есть обязанности». Киев оставил границы закрытыми для мужчин

У ВСУ достаточно людей, но при необходимости Украина готова мобилизовать еще больше — с таким утверждением выступил советник министра обороны страны Юрий Сак. В стране прошло уже несколько волн мобилизации, выезд за границу запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Эта мера, как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, продолжит действовать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Киеве не исключили, что мобилизуют в ряды Вооруженных сил Украины еще больше людей. Об этом во вторник, 28 февраля, заявил советник министра обороны республики Юрий Сак в интервью агентству Bloomberg.

В частности, его спросили о том, достаточно ли у ВСУ людей, в том числе пехотинцев.

«У нас есть достаточные резервы. И конечно, если есть необходимость, мы мобилизуем еще людей», — ответил Сак.

19 февраля действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлили еще на 90 дней. За уклонение от военной службы при мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы.

На Украине прошло уже несколько волн мобилизации, выезд из страны запрещен для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Эта мера, как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов), продолжит действовать:

«Не надо спекуляций. Что значит ограничение прав? Кроме прав людей на Украине есть обязанность какая-то или нет? Или мы только о правах? Что государство должно обеспечить чем-то, дать возможность выехать, дать возможность жить, как человек хочет. Да, в мирное время все дадим. Но во время войны так не ставится вопрос.

Хочешь пересечь границу? То есть хочешь сказать, что Украина должна перестать существовать, потому что ты пересек границу», — пояснил он.

Он также отметил, что любые предложения по урегулированию конфликта должны включать «возвращение к границам 1991 года».

«Любой «мирный план», который предусматривает только «прекращение огня» и, как следствие, новую линию разграничения и продолжение оккупации территории Украины — это не о мире, а о заморозке войны, поражении Украины, следующих этапах российского геноцида.

Позиция Украины известна: вывод российских войск на границы 1991 года», — заключил Подоляк.

Частичная мобилизация и военное положение в России

Напомним, в январе 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что указ о частичной мобилизации продолжает действовать, поскольку предусматривает не только призыв нужного числа граждан, но и «другие функции, необходимые для Минобороны».

Однако представитель Кремля не стал подробнее говорить о соответствующих положениях документа. «В том числе это касается и закрытого пункта и т.д.», — приводит его слова ТАСС.

28 октября прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту, что в рамках частичной мобилизации были призваны 300 тыс. человек. По его словам, никаких дополнительных заданий не планируется.

Военное положение в России с 20 октября 2022 года в полном объеме введено на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, в приграничных с Украиной регионах — Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также в Крыму и Севастополе — действует «средний уровень реагирования». В других регионах Центрального и Южного федеральных округов ввели «уровень повышенной готовности», а в остальных субъектах России — «уровень базовой готовности».