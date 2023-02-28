«Такая же бронецель, как и все остальные». Под Артемовском появились танки Leopard

Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил о появлении танков Leopard в районе Артемовска (Бахмута). В конце прошлой недели министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что переданные Варшавой танки уже находятся на Украине. При этом Гагин призвал «не делать сенсации» из появления танков в районе города. По его словам, вопрос взятия Артемовска российскими войсками заключается лишь в дате, поскольку Украина не может снабжать свой гарнизон.

В районе Бахмута (российское название — Артемовск) заметили танки Leopard, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

«Это такая же бронецель, как и все остальные. Сенсации делать из этого не стоит. Учитывая ту распутицу, которая сейчас, она затруднит движение таких тяжелых машин, как Leopard», — считает Гагин.

Он также выразил мнение, что Бахмут уже потерян для Украины, а вопрос взятия города российскими войсками заключается лишь в дате.

«Противник сам признает, что не может снабжать свой гарнизон, который практически обречен», — сказал чиновник.

По его словам, пока сложно давать прогнозы по взятию города, однако он «хорошо контролируется» российскими военными. Гагин также уточнил, что российские военные «работают» практически в центральном районе города.

Хотя город еще не взят в окружение, у украинских войск нет возможности подвозить боеприпасы и новую технику, а также проводить ротацию сил, заявил Гагин.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что в районе Бахмута сложилась «крайне напряженная» ситуация для украинской армии.

«Враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды «Вагнера», которые пытаются прорвать оборону наших войск и окружить город», — рассказал он.

Весенняя распутица

По данным агентства Reuters, дождь и ранняя весенняя оттепель, о которой упомянул советник Гагин, превратили поля на востоке Украины в непроходимые болота, дороги — в реки. Это может помешать обеим сторонам конфликта перехватить инициативу, отмечает издание.

Агентство сообщило о нескольких военных машинах, застрявших в грязи недалеко от линии соприкосновения.

Украинские солдаты «сидели на корточках в грязных окопах», после того как внезапно изменившаяся погода размягчила мерзлую землю, отмечает Reuters.

«Обе стороны остаются на своих позициях, потому что, как видите, весна — это грязь. Таким образом, двигаться вперед невозможно», — сказал агентству 59-летний командир украинской фронтовой ракетной артиллерийской батареи Николай.

Другой собеседник издания, 25-летний командир взвода Владимир заявил, что его люди «готовы действовать в любую погоду».

Как указывает агентство, российские силы ранее активизировали наступление, чтобы окружить Бахмут. При этом населенные пункты вокруг города, в которых до начала военных действий проживало около 70 000 человек, «лежат в руинах» после многих месяцев интенсивных боев.

Поставки танков Украине

В конце прошлой недели министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что переданные Украине танки Leopard-2 уже находятся на территории страны. По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, Варшава отправила Киеву четыре немецких боевых машины. Польские власти выразили готовность отправить ВСУ до 14 танков Leopard в рамках международной коалиции в течение нескольких недель. До этого страна уже передала Киеву около 250 танков Т-72.

«Леопарды» Украине намерены предоставить Германия, которая производит эти танки, Испания, Канада и Финляндия.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Кроме того, Великобритания пообещала отправить Украине танки Challenger, США — Abrams, в Франция — колесные AMX-10 RC.

Российские власти пообещали, что поставленные украинской армии танки «будут гореть». Владимир Путин отметил, что ответ Москвы «применением бронетехники не закончится», а в МИД России назвали поставки боевых машин признаком эскалации конфликта.

Бахмут расположен к северу от Донецка и Горловки. Бои за него продолжаются с августа 2022 года. В октябре это направление стало самой горячей точкой конфликта. Ранее российская сторона сообщала о взятии населенных пунктов, в том числе Соледара, находящегося к северо-востоку от города, Парасковиевки и поселка Ягодное.

17 февраля украинские власти призвали местных жителей эвакуироваться, а президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале наступления российских войск. 20 февраля он заявил, что для украинской армии важно отстоять город, «но не любой ценой и чтобы все погибли».