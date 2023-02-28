«Ситуация в районе Бахмута крайне напряженная». В ВСУ рассказали о попытках окружить город

В ВСУ назвали крайне напряженной ситуацию в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Как заявил командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Сырский, «враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды «Вагнера», которые пытаются прорвать оборону и окружить город». На этом фоне агентство Reuters пишет, что дождь и ранняя весенняя оттепель на Украине могут помешать обеим сторонам конфликта в наступлении, поскольку из-за погоды поля на востоке страны превратились в грязь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В районе Артемовска (украинское название — Бахмут) сложилась крайне напряженная обстановка для ВСУ, штурмовые бригады пытаются окружить город. Об этом во вторник, 28 февраля, заявил командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

«Враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды «Вагнера», которые пытаются прорвать оборону наших войск и окружить город», — сказал он.

О сложной для ВСУ ситуации по всем направлениям у Артемовска накануне говорил украинский командир с позывным «Мадьяр».

«Пообщался со всеми коллегами, сейчас готовимся к ночи: тяжело на каждом из направлений», — констатировал он, добавив, что украинская армия не имеет в Артемовске нужного для наступления количества вооружений.

В свою очередь, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что Киев якобы перебрасывает в населенный пункт Часов Яр в районе Артемовска вооружение, технику и личный состав, прошедший обучение в Европе на полигонах НАТО.

«Выявлено прибытие около 30 единиц легкобронированной колесной и гусеничной техники. Порядка 350 обученных военнослужащих рядового состава и до 15 офицеров, скорее всего, прошедших обучение на полигонах НАТО», — утверждает он.

По его оценкам, прибывший личный состав противника отличается высокой дисциплиной и мотивацией.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, отмечает РИА Новости.

«Оттепель, известная как распутица»

На этом фоне агентство Reuters пишет, что дождь и ранняя весенняя оттепель на Украине могут помешать обеим сторонам конфликта в наступлении, поскольку из-за погоды поля на востоке страны превратились в грязь.

«Весенняя оттепель, известная как распутица, имеет историю разрушения планов армий по наступлению на Украину, превращая дороги в реки и поля в трясину», — говорится в публикации.

Журналисты издания сообщили, что видели несколько военных машин, застрявших в грязи.

По их данным, недалеко от линии соприкосновения в ДНР украинские солдаты «сидели на корточках в грязных окопах» после того, как внезапно изменившаяся погода размягчила мерзлую землю. В зигзагообразной траншее 25-летний командир взвода по имени Владимир рассказал, что «его люди готовы действовать в любую погоду».

«Когда нам дают цель, это означает, что мы должны ее уничтожить», — пояснил собеседник агентства.

Россия, «силы которой пополняются сотнями тысяч призывников, активизировала свои атаки вдоль восточного фронта, но эти атаки, как заявляют Украина и ее союзники, дорого обошлись», отмечается в материале.

«Там идут ожесточенные бои. Командование делает все возможное, чтобы остановить продвижение врага через нашу территорию», — заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

В Москве в свою очередь сообщили, что ВС РФ уничтожили украинский склад боеприпасов недалеко от Бахмута (Артемовска), сбив американские ракеты и украинские беспилотники, передает Reuters.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что 10 февраля в Краматорск были доставлены химические вещества в вагоне железнодорожного состава, который сопровождали иностранные граждане.