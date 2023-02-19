«НАТО думает о новом конфликте». В словах Столтенберга увидели намек о войне на Тайване

Генсек НАТО Йенс Столтенберг связал продолжающийся российско-украинский конфликт с Китаем. По его словам, «то, что происходит в Европе сегодня, может произойти в Азии завтра». В китайском издании Global Times отметили, что многие восприняли это высказывание как намек на опасения по поводу войны на острове Тайвань. По оценкам некоторых экспертов, США надеются, что НАТО сможет расширить свое присутствие по всему миру, а не просто оставаться трансатлантической военной организацией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На завершившейся в воскресенье, 19 февраля, Мюнхенской конференции по безопасности генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность, связав продолжающийся российско-украинский конфликт с Китаем. На это обратили внимание журналисты издания Global Times.

«То, что происходит в Европе сегодня, может произойти в Азии завтра», — сказал глава Североатлантического альянса.

Это его высказывание многие восприняли как намек на опасения по поводу войны на острове Тайвань, пишет GT.

«Прошел почти год с начала российско-украинского конфликта. НАТО, возглавляемая Соединенными Штатами, увязла в конфликте, который она же и создала. Тем не менее, [в НАТО] уже подумали о другом», — говорится в публикации.

«Столтенберг сказал то, что было на уме у США. Будучи политическим приспешником США, НАТО выполняет волю США.

Также на конференции вице-президент США Камала Харрис заявила, что поддержка Китаем России в конфликте «вознаградит» агрессию. Очевидно, что Вашингтон не только пытается обесценить геополитическое значение украинского кризиса, но и призывает свалить вину на Китай. НАТО и США танцуют в одном тоне, чтобы усилить так называемую угрозу со стороны России и Китая, пытаясь заставить государства-члены НАТО поверить в то, что только США могут обеспечить им безопасность.

Подрыв безопасности государств-членов НАТО всегда был целью США и генерального секретаря НАТО», — утверждается в материале.

Авторы подчеркнули, что «единственный инструмент, которым военная машина поддерживает свою жизнь, — это война». По оценкам журналистов, Столтенберг якобы рассматривает Мюнхенскую конференцию по безопасности как «платформу для раздувания пламени».

«В годовщину российско-украинского конфликта нет никаких признаков ослабления на поле боя.

Столтенберг указал, что риск эскалации конфликта на Украине несопоставим с опасностью, которая может возникнуть в случае победы России.

Очевидно, НАТО не считает нужным скрывать свою сущность как источник войны. В то же время [альянс] усиливает беспокойство в Азии в связи с подготовкой к новой войне. НАТО либо находится в состоянии войны, либо находится на пути к войне», — отмечается в тексте.

Мнения экспертов

По словам собеседников Global Times, США надеются, что НАТО сможет расширить свое присутствие по всему миру, а не просто оставаться трансатлантической военной организацией.

«Поэтому США должны продолжать раскручивать внешние угрозы, объединять государства-члены, интересы которых не всегда совпадают, и заставлять их тратить больше на военный бюджет. Буквально в среду министр обороны США Ллойд Остин заявил в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что этим летом страны НАТО согласятся на новое обязательство увеличить расходы на оборону сверх их предыдущей цели.

Цель США состоит в том, чтобы контролировать НАТО и Европу и превратить НАТО в глобальный военный союз.

Слова Столтенберга можно рассматривать как прокладывающие путь для участия НАТО в делах Азиатско-Тихоокеанского региона», — заявил изданию китайский военный эксперт Сун Чжунпин.

«Столтенберг пытался обострить напряженную ситуацию в Азии и вызвать беспокойство у Японии, Южной Кореи и даже стран Юго-Восточной Азии, что они укрепят военные связи с США и НАТО.

С другой стороны, Столтенберг надеялся привлечь международное внимание к ситуации на острове Тайвань как средство давления на Китай.

Но интересы США не равны интересам стран-членов НАТО. Некоторые в НАТО считают Россию реальной угрозой, но не относятся к Китаю так же. Между тем, некоторые европейские страны, в первую очередь крупные державы, такие как Германия и Франция, не питают железного доверия к США — особенно после недавней эпопеи со взрывом «Северного потока».

НАТО продолжает говорить о Китае, что только доказывает, что [альянс] является машиной для исполнения воли США. Это мешает Европе добиваться стратегической независимости и подрывает коллективную оборону Европы», — полагает Сунь Сихуэй, младший научный сотрудник Национального института международной стратегии Китайской академии социальных наук.

Пекин ответил на давление Вашингтона

Ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И заявил, что китайские власти никогда не смирятся с попытками Соединенных Штатов угрожать российско-китайским отношениям. «Мы никогда не смиримся с указаниями США и даже с угрозами оказать давление на российско-китайские отношения», — сказал он в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене.

«Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества основываются на неприсоединении, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Они находятся в рамках суверенитета двух независимых государств», — отметил Ван И.

Блинкен в свою очередь указал, что Китай в последние годы поддерживал Россию «на уровне риторики и политики». По его словам, США опасаются возможной передачи России от КНР «летальной помощи», которую Москва якобы может использовать в ходе специальной военной операции на Украине. Поставки могут включать военную форму «или даже бронежилеты», передает телеканал NBC.

Тайваньский вопрос

В октябре 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что власти страны стремятся к «мирному воссоединению» с Тайванем, но не отказываются от силового варианта решения вопроса.

В свою очередь, американский бизнесмен Илон Маск предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по примеру Гонконга и Макао. По его мнению, конфликт из-за острова неизбежен, но очень дорого обойдется миру.

Тайваньский вопрос остается открытым с 1949 года, когда была провозглашена коммунистическая Китайская народная республика, а на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпев поражение в гражданской войне.

Пекин настаивает на «принципе одного Китая», согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую республику на Тайване.

Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань является одной из провинций КНР.