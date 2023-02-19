«НАТО думает о новом конфликте». В словах Столтенберга увидели намек о войне на Тайване

На завершившейся в воскресенье, 19 февраля, Мюнхенской конференции по безопасности генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность, связав продолжающийся российско-украинский конфликт с Китаем. На это обратили внимание журналисты издания Global Times.
«То, что происходит в Европе сегодня, может произойти в Азии завтра», — сказал глава Североатлантического альянса.
Это его высказывание многие восприняли как намек на опасения по поводу войны на острове Тайвань, пишет GT.
«Прошел почти год с начала российско-украинского конфликта. НАТО, возглавляемая Соединенными Штатами, увязла в конфликте, который она же и создала. Тем не менее, [в НАТО] уже подумали о другом», — говорится в публикации.
«Столтенберг сказал то, что было на уме у США. Будучи политическим приспешником США, НАТО выполняет волю США.
Также на конференции вице-президент США Камала Харрис заявила, что поддержка Китаем России в конфликте «вознаградит» агрессию. Очевидно, что Вашингтон не только пытается обесценить геополитическое значение украинского кризиса, но и призывает свалить вину на Китай. НАТО и США танцуют в одном тоне, чтобы усилить так называемую угрозу со стороны России и Китая, пытаясь заставить государства-члены НАТО поверить в то, что только США могут обеспечить им безопасность.
Подрыв безопасности государств-членов НАТО всегда был целью США и генерального секретаря НАТО», — утверждается в материале.
Авторы подчеркнули, что «единственный инструмент, которым военная машина поддерживает свою жизнь, — это война». По оценкам журналистов, Столтенберг якобы рассматривает Мюнхенскую конференцию по безопасности как «платформу для раздувания пламени».
«В годовщину российско-украинского конфликта нет никаких признаков ослабления на поле боя.
Столтенберг указал, что риск эскалации конфликта на Украине несопоставим с опасностью, которая может возникнуть в случае победы России.
Очевидно, НАТО не считает нужным скрывать свою сущность как источник войны. В то же время [альянс] усиливает беспокойство в Азии в связи с подготовкой к новой войне. НАТО либо находится в состоянии войны, либо находится на пути к войне», — отмечается в тексте.
Мнения экспертов
По словам собеседников Global Times, США надеются, что НАТО сможет расширить свое присутствие по всему миру, а не просто оставаться трансатлантической военной организацией.
«Поэтому США должны продолжать раскручивать внешние угрозы, объединять государства-члены, интересы которых не всегда совпадают, и заставлять их тратить больше на военный бюджет. Буквально в среду министр обороны США Ллойд Остин заявил в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что этим летом страны НАТО согласятся на новое обязательство увеличить расходы на оборону сверх их предыдущей цели.
Цель США состоит в том, чтобы контролировать НАТО и Европу и превратить НАТО в глобальный военный союз.
Слова Столтенберга можно рассматривать как прокладывающие путь для участия НАТО в делах Азиатско-Тихоокеанского региона», — заявил изданию китайский военный эксперт Сун Чжунпин.
«Столтенберг пытался обострить напряженную ситуацию в Азии и вызвать беспокойство у Японии, Южной Кореи и даже стран Юго-Восточной Азии, что они укрепят военные связи с США и НАТО.
С другой стороны, Столтенберг надеялся привлечь международное внимание к ситуации на острове Тайвань как средство давления на Китай.
Но интересы США не равны интересам стран-членов НАТО. Некоторые в НАТО считают Россию реальной угрозой, но не относятся к Китаю так же. Между тем, некоторые европейские страны, в первую очередь крупные державы, такие как Германия и Франция, не питают железного доверия к США — особенно после недавней эпопеи со взрывом «Северного потока».
НАТО продолжает говорить о Китае, что только доказывает, что [альянс] является машиной для исполнения воли США. Это мешает Европе добиваться стратегической независимости и подрывает коллективную оборону Европы», — полагает Сунь Сихуэй, младший научный сотрудник Национального института международной стратегии Китайской академии социальных наук.
Пекин ответил на давление Вашингтона
Ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И заявил, что китайские власти никогда не смирятся с попытками Соединенных Штатов угрожать российско-китайским отношениям. «Мы никогда не смиримся с указаниями США и даже с угрозами оказать давление на российско-китайские отношения», — сказал он в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене.
«Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества основываются на неприсоединении, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Они находятся в рамках суверенитета двух независимых государств», — отметил Ван И.
Блинкен в свою очередь указал, что Китай в последние годы поддерживал Россию «на уровне риторики и политики». По его словам, США опасаются возможной передачи России от КНР «летальной помощи», которую Москва якобы может использовать в ходе специальной военной операции на Украине. Поставки могут включать военную форму «или даже бронежилеты», передает телеканал NBC.
Тайваньский вопрос
В октябре 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что власти страны стремятся к «мирному воссоединению» с Тайванем, но не отказываются от силового варианта решения вопроса.
В свою очередь, американский бизнесмен Илон Маск предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по примеру Гонконга и Макао. По его мнению, конфликт из-за острова неизбежен, но очень дорого обойдется миру.
Тайваньский вопрос остается открытым с 1949 года, когда была провозглашена коммунистическая Китайская народная республика, а на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпев поражение в гражданской войне.
Пекин настаивает на «принципе одного Китая», согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую республику на Тайване.
Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань является одной из провинций КНР.