Китай хочет «мирного воссоединения» с Тайванем. И готов применить силу

Пекин продемонстрировал значительные способности защищать национальный суверенитет, считает председатель КНР Си Цзиньпин. Выступая на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая, он заявил, что власти страны стремятся к «мирному воссоединению» с Тайванем, но не отказываются от силового варианта решения вопроса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Китай показал свою решимость противостоять сепаратистским действиям, направленным на независимость острова Тайвань. Об этом в воскресенье, 16 октября, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«В ответ на сепаратистскую деятельность, направленную на независимость Тайваня, серьезные провокации внешних сил, вмешивающихся в дела Тайваня, мы решительно вели масштабную борьбу против отделения и вмешательства», — сказал он в своем выступлении на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая.

По его словам, КНР продемонстрировала твердую решимость и значительные способности защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны.

Китай стремится к «мирному воссоединению» с Тайванем, но не отказывается от силового варианта решения вопроса, пояснил председатель КНР.

«Твердо придерживаясь искренних помыслов и прилагая максимальные усилия, мы стремимся к перспективе мирного воссоединения, но ни в коем случае не отказываемся от применения силы», — указал Си Цзиньпин.

Он выразил уверенность, что «национальное воссоединение обязательно будет осуществлено», и добавил, что Пекин «содействует обменам и сотрудничеству двух берегов Тайваньского пролива».

«Китай выступает против сепаратистских действий, нацеленных на независимость Тайваня, выступает решительно против вмешательства внешних сил», — сказал председатель КНР.

Си Цзиньпин также заявил, что власти КНР сохраняют за собой право принять «все необходимые меры по тайваньскому вопросу», которые будут направлены против внешнего вмешательства и сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня. Эти меры «никоим образом не будут направлены против большинства тайваньских соотечественников», утверждает он.

«Противостоять всем формам гегемонии»

Кроме того, в своей речи председатель КНР заверил, что Пекин «твердо придерживается независимой и мирной внешней политики», передает ТАСС.

В то же время Китай будет противостоять всем формам гегемонии и политики грубой силы, указал Си Цзиньпин.

«Китай будет способствовать построению сообщества с общим будущим для человечества, твердо поддерживать международную справедливость, придерживаться и защищать истинную многосторонность. Мы занимаем четкую позицию против гегемонии и силовой политики в их любых проявлениях, будем непоколебимо противостоять любой односторонности и протекционизму», — пояснил он.

По его словам, КНР содействует построению международных отношений нового типа, активно участвует в реформировании и построении системы глобального управления.

Си Цзиньпин также отметил особую роль Китая в международной борьбе против пандемии.

Он заявил, что Пекин никогда не будет проводить политику гегемонизма и расширения своих границ.

Китай не приемлет мышления времен холодной войны, вмешательства во внутренние дела других стран и выступает против двойных стандартов, подчеркнул председатель КНР. «Китай никогда не будет играть роль гегемона и расширяться», — заключил Си Цзиньпин.

Илон Маск и тайваньский вопрос

Тайваньский вопрос остается открытым с 1949 года, когда была провозглашена коммунистическая Китайская народная республика, а на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпев поражение в гражданской войне.

Пекин настаивает на «принципе одного Китая», согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую республику на Тайване.

Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань является одной из провинций КНР.

7 октября бизнесмен Илон Маск предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по примеру Гонконга и Макао.

По его мнению, конфликт из-за острова неизбежен, но очень дорого обойдется миру.

Предприниматель выразил надежду, что в случае войны в Тайваньском проливе его завод Tesla в Шанхае сможет продолжать работу, «пусть даже производя автомобили только для китайского рынка».

Напомним, что в начале августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань с официальным визитом. Как отмечает газета The New York Times, ее визит стал самым «высокоранговым» за последние 25 лет и «создал напряженное противостояние с Китаем, которое может привести к росту милитаризации». МИД КНР выразил решительный протест, осудив поездку Пелоси.