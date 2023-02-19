«Нанести собственный контрудар». Что потребовали от Зеленского в Белом доме

Официальные лица США считают, что оборона Украины «вот-вот войдет в критическую фазу, когда Россия начнет наступление». На этом фоне администрация Байдена срочно потребовала от офиса Зеленского «закрепить свои достижения и, возможно, нанести собственный контрудар», узнала газета Politico. При этом, по словам американских чиновников, «Путин не проявляет никаких признаков колебания в своем обещании контролировать всю Украину». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В преддверии визита президента США Джозефа Байдена в Польшу администрация Белого дома потребовала от Киева активизации действий на поле боя — с таким утверждением в воскресенье, 19 февраля, выступили журналисты газеты Politico.

По данным издания, «обе стороны Атлантики опасаются, что российские военные нанесут ВСУ поражения на юге и востоке, а поставки западного вооружения на Украину замедлятся».

Байден отправится в Польшу в понедельник, чтобы встретиться с президентом Анджеем Дудой и другими ключевыми лидерами НАТО. «Он отметит второй год войны, осудив вторжение Владимира Путина в Украину и публично заявив, что Соединенные Штаты будут поддерживать Киев до последних моментов конфликта.

Официальные лица США считают, что оборона Украины вот-вот войдет в критическую фазу, когда Россия начнет наступление.

Администрация Байдена срочно потребовала от администрации президента Владимира Зеленского закрепить свои достижения и, возможно, нанести собственный контрудар», — говорится в публикации.

По словам неназванных чиновников, «Белый дом также сказал команде Зеленского готовиться к наступлению сейчас», пока оружие и помощь из Вашингтона и Европы поступает «свободно», выразив опасения, что поддержка со стороны европейских соседей Украины в дальнейшем «может быть ограниченной».

У России, как говорят опрошенные газетой эксперты, остаются два важных преимущества на поле боя: силы и время.

«Несмотря на успехи Киева, Россия по-прежнему контролирует почти 20% территории Украины, и конфликт замедлился до жестокой войны на истощение.

Более того, по словам американских официальных лиц, Путин не проявляет никаких признаков колебания в своем обещании контролировать всю Украину», — утверждается в материале.

В свою очередь, представители европейской разведки указали на уверенность президента РФ в том, что он может дождаться «неизбежного слома сопротивления Запада».

«Хотя русские понесли тяжелые потери, у них по-прежнему есть гораздо больше войск, чем у Украины, которые нужно отправить в бой — включая бывших заключенных, которых наемная группа Вагнера толкает в бой. По словам официальных лиц США, эта группа продемонстрировала удивительные успехи на фронте, не проявляя при этом особого внимания к понесенным потерям», — следует из текста.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что российское наступление якобы «уже началось и есть признаки усиления боевых действий».

При этом некоторые дипломаты считают возможной «сделку» по восстановлению границ: Украина вернет себе территорию на востоке и юге, а Россия сохранит за собой Крым.

По сведениям Politico, госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе сказал, что «возвращение Крыма Украиной — это красная черта для Путина».

«Неизбирательные удары по радиационно опасным объектам»

На этом фоне в Минобороны РФ в воскресенье рассказали о «подготовке Киевом масштабной провокации с радиоактивными веществами», передает ТАСС.

«Контейнеры с радиоактивными веществами доставлены на Украину с территории одного из европейских государств для инсценировки локального заражения местности в районе одного из радиационно опасных объектов, подконтрольных Киеву», — утверждают в ведомстве.

Там отметили, что Украина «продолжает подготовку провокации» перед началом работы спецсессии Генассамблеи ООН, «чтобы обвинить РФ в якобы нарушении обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции».

Целью провокации в министерстве обороны назвали «обвинение ВС РФ в нанесении неизбирательных ударов по украинским радиационно опасным объектам, что якобы привело к утечке радиоактивных веществ и заражению местности».

Напомним, 17 февраля в своем выступлении в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский призвал Запад ускориться в вопросах поставок оружия и оказания военной поддержки Киеву.

По его словам, «нельзя давать шанса Путину», поскольку президент РФ сейчас якобы «пытается выиграть время для своей агрессии».

Украинский лидер отметил, что ВСУ могут «отклонить российские удары» и «защитить граждан от российских ракет». Он также заявил, что Украина сможет вернуть контроль над утраченными территориями.

«Можем ли мы освободить нашу землю? Тому есть 1 891 доказательство — именно столько сел и городов мы смогли освободить от российской оккупации», — сказал Зеленский.