«Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина». Главное из интервью Медведева

Россия не ставит перед собой никаких ограничений, и в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия, указал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в случае ударов Украины по Крыму «никаких переговоров не будет, будут только удары возмездия». Он заверил, что ответ Москвы будет быстрым, жестким и убедительным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В случае ударов Украины по Крыму «никаких переговоров не будет», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его ответы на вопросы журналистки Наданы Фридрихсон в субботу, 4 февраля, опубликованы в ее Telegram-канале.

В частности, Медведева спросили, вынудит ли Москву на переговоры с Киевом нанесение ударов по Крыму. «Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия.

Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина.

Наш ответ может быть любым. Об этом вполне определенно сказал президент России», — отметил он.

Медведев добавил, что РФ не ставит перед собой никаких ограничений, и в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия «в соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания».

«Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным», — указал он.

Добавим, что в спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Дмитрия Медведева составляет 4%, свидетельствуют данные январского опроса (в декабре — 3%).

«Можно расценивать как объявление войны»

В свою очередь, депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что удары по Крыму американскими ракетами можно будет расценивать как объявление войны со стороны США.

«Попытка украинских войск нанести ракетный удар по Крыму будет расцениваться как объявление войны со стороны США.

Американским горе-политикам пора осознать, пока не поздно, что шутки с Россией и бряцание оружием плохо обернутся для их государства», — приводит его слова РИА Новости.

Парламентарий утверждает, что все действия украинской армии якобы курирует Вашингтон и «оттуда отдаются команды, куда стрелять из поставляемого американского оружия».

«Поэтому американцы пусть оставят при себе сказки насчет якобы использования ракет по усмотрению Киева.

Отвечать в случае провокации будут по полной как киевские власти, так и их кураторы за океаном», — сказал Шеремет.

По его оценкам, настало время полностью «перерубить коридоры», по которым на Украину поставляется западное оружие, нанеся высокоточные удары по узловым железнодорожным станциям, местам подготовки украинских войск и ремонта военной техники, аэродромам.

«Мы должны убедить США и их ближайшего прислужника Польшу в бесперспективности агрессии в отношении России. Они должны осознать, что нападение на страну с ракетным частоколом не только глупо, но и смертельно опасно», — заключил депутат.

США ранее объявили о выделении Украине пакета военной помощи на $2,2 млрд. Он включает средства ПВО и ракеты большой дальности для HIMARS.

В Пентагоне отмечали, что Соединенные Штаты оставляют на усмотрение украинских властей возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.

Согласно ядерной доктрине РФ, применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.