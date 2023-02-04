«Для поддержки народа Украины». США впервые отдадут Киеву конфискованные российские активы

Соединенные Штаты объявили о первой в истории передаче конфискованных российских активов Украине. Речь идет о $5,4 млн, которые принадлежали предпринимателю Константину Малофееву. Средства будут переданы Госдепартаменту для поддержки народа Украины, указал генпрокурор США Меррик Гарланд. Его украинский коллега Андрей Костин поблагодарил американские власти «за решительные меры и поддержку». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

США объявили о передаче Украине порядка $5,4 млн, конфискованных у российского предпринимателя Константина Малофеева. Об этом сообщил генпрокурор Соединенных Штатов Меррик Гарланд, передает ТАСС.

Отмечается, что Вашингтон впервые принял решение об изъятии активов россиян в пользу Киева.

«Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования на Украине», — заявил Гарланд на мероприятии в Минюсте США в присутствии своего коллеги с Украины Андрея Костина.

Он напомнил, что весной прошлого года обвинял Малофеева в уклонении от санкций. «Конфискованные средства будут переданы Госдепартаменту для поддержки народа Украины», — указал американский генпрокурор.

«Мы благодарны Соединенным Штатам за решительные меры и поддержку. Украинский народ никогда этого не забудет», — сказал в ответ Костин.

Суд южного округа Нью-Йорка ранее разрешил Минюсту США изъять почти $5,4 млн, связанных с Константином Малофеевым, который «нарушал введенные против него санкции, продолжая организовывать работу СМИ в Европе, имеющих прокремлевскую направленность». По версии прокуратуры, он пытался перевести эту сумму своему партнеру в нарушение санкций США в 2015 году.

«Неважно, как далеко плавает ваша яхта»

Малофеев находится в санкционном списке США с 2014 года, в апреле 2022-го американские рестрикции в его отношении были расширены, в частности в черный список был внесен Транскапиталбанк «и глобальная сеть из более чем 40 лиц и организаций», действиями которых он якобы управляет.

Сам бизнесмен ранее утверждал, что у него нет активов на Западе с 2014-го.

«После попадания в санкционный список Малофеев попытался обойти ограничения с помощью подельников. Наше послание тем, кто поддерживает российский режим подобными преступлениями, таково: неважно, как далеко плавает ваша яхта, неважно, как тщательно вы прячете свои активы, Министерство юстиции использует каждый доступный инструмент, чтобы найти вас, помешать вашим планам и привлечь вас к ответственности», — заявил Гарланд.

В решении суда перечислены три предполагаемых «сообщника» Малофеева, в том числе гражданин Греции. «Проблема в том, что никто из них на судебное заседание не явился. А значит, не сможет оспорить его вердикт», — пояснил «Коммерсанту» партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин.

Кто такой Малофеев

Константин Малофеев получил известность в 2014 году в связи с войной на востоке Украины. По данным украинских правоохранительных органов и СМИ, Александр Бородай и Игорь Стрелков, занимавшие главные позиции в самопровозглашенной на тот момент Донецкой народной республике, связаны с Малофеевым. Утверждается, что возглавляемый им благотворительный фонд оказывал помощь казачьим частям, воевавшим на стороне самопровозглашенных республик, гражданскому населению Донбасса, а также беженцам на территории России.

Из-за обвинений в поддержке сепаратизма на территории Украины Малофеев попал под санкции США.

22 июля 2014 года Главное следственное управление МВД Украины открыло уголовное производство в отношении Малофеева по подозрению в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

В феврале 2015 года «Новая газета» опубликовала документ с «планом вмешательства России в ситуацию в Украине», который, по информации издания, был передан в кремлевскую администрацию в период между 4 и 12 февраля 2014-го. Газета утверждала, что этот план предположительно был создан при участии Малофеева и предусматривал «организацию массовых акций неповиновения с требованием федерализации Украины, вступления восточных и юго-восточных областей страны в Таможенный союз, а затем — провозглашения суверенитета с последующим присоединением к России». При этом «доминантными регионами для приложения усилий» назывались Крым и Харьковская область.

13 марта 2015-го Малофеев был награжден орденом республики Крым «За верность долгу» с формулировкой — «за мужество, патриотизм, активную общественно-политическую деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и процветание Республики Крым и в связи с Днем воссоединения Крыма с Россией».