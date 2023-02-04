Военная операция на Украине. День 346-й

⚡️Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле завода в Борисовском районе. По предварительным данным, пострадавших нет.
США впервые объявили о передаче Украине конфискованных у россиян активов: $5,4 млн, изъятых, как утверждает генпрокурор США Меррик Гарланд, у российского бизнесмена Константина Малофеева.
«Конфискованные средства будут переданы Госдепартаменту для поддержки народа Украины», — указал Гарланд.
Страны G7, ЕС и Австралия согласовали потолки цен на российские нефтепродукты.
Для продукции, которая торгуется с премией к нефти (например, дизель или бензин), потолок установят на уровне $100 за баррель. Для нефтепродуктов, которые продаются со скидкой к сырью, — на уровне $45 (например, для мазута).