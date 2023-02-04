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Политика

Военная операция на Украине. День 346-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 346-й день

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РИА Новости
Страны G7, Евросоюз и Австралия договорились о двух лимитах цен на нефтепродукты из России. Они составят $100 за баррель для дизеля и бензина и $45 для мазута. Вашингтон объявил о передаче Украине около $5,4 млн, изъятых у российского бизнесмена Константина Малофеева. Посол РФ в США считает, что поставки Киеву все более мощных американских вооружений говорят о целенаправленной эскалации конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:10

⚡️Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле завода в Борисовском районе. По предварительным данным, пострадавших нет.

8:07

США впервые объявили о передаче Украине конфискованных у россиян активов: $5,4 млн, изъятых, как утверждает генпрокурор США Меррик Гарланд, у российского бизнесмена Константина Малофеева.

«Конфискованные средства будут переданы Госдепартаменту для поддержки народа Украины», — указал Гарланд.

8:04

Страны G7, ЕС и Австралия согласовали потолки цен на российские нефтепродукты.

Для продукции, которая торгуется с премией к нефти (например, дизель или бензин), потолок установят на уровне $100 за баррель. Для нефтепродуктов, которые продаются со скидкой к сырью, — на уровне $45 (например, для мазута).

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 346-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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