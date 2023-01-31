Военная операция на Украине. День 342-й

ВСУ создали новый рубеж обороны в ближайших пригородах Запорожья после потери села Каменское на берегу Днепра в результате успешных действий российских сил на запорожской линии боевого соприкосновения, утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.
Российские силы контролируют около 25 населенных пунктов Харьковской области, ситуация в них сложная, они постоянно подвергаются обстрелам, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев — ТАСС.
Участники СВО из Забайкальского края, на которых распространяется решение о выплатах за захват или уничтожение танков противника, в первую очередь должны действовать разумно и не подвергать опасности товарищей, заявил губернатор Забайкалья Александр Осипов, комментируя свое постановление о вознаграждении военнослужащих — ТАСС.
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением о создании в Москве ресурсного центра психологической помощи участникам специальной военной операции и их семьям — ТАСС.
В ЛНР рассказали о попытках украинских диверсантов выбить военных РФ с позиций на краснолиманском направлении — ТАСС.
Мирные жители остаются в расположенной у линии соприкосновения Кременной, но вынуждены постоянно прятаться в домах и подвалах, так как необстреливаемых районов в населенном пункте нет, рассказал бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник — ТАСС.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что победа РФ на Украине станет «опасным посылом» авторитарным лидерам — ТАСС.
Российские силы укрепляют свои позиции на новых рубежах, которые были отбиты у ВСУ в Запорожской области, утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.
Гражданского населения в многоэтажной застройке Угледара не осталось, все здания заняты ВСУ под военные нужды, утверждают в силовых структурах ДНР — ТАСС.
«Запад вряд ли поставит на Украину военные самолеты, а если даже это произойдет, то новые модели Киев все равно не получит», — считает военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин, мнение которого приводит ТАСС.
Власти США не обсуждали на высоком уровне возможность поставок Украине истребителей F-16, пишет со ссылкой на источник газета Politico.
В ЛНР утверждают, что Украина активизировала подготовку материалов для дискредитации сил РФ — ТАСС.
Лидер французской партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что стратегия НАТО может привести к третьей мировой войне — ТАСС.
Обозреватель газеты Asia Times Брэндон Вейхерт полагает, что украинские войска вопреки поставкам танков со стороны НАТО потерпят поражение в течение шести месяцев — ТАСС.
Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать новый международный формат для содействия урегулированию конфликта на Украине. Он также сообщил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Власти Бразилии не намерены передавать оружие и боеприпасы, которые впоследствии могут быть использованы в конфликте на Украине, заявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва — ТАСС.
ВСУ за минувшие сутки 29 раз обстреливали населенные пункты ДНР, ранен один мирный житель, передает представительство ДНР — ТАСС.
ВСУ за 10 минут дважды обстреляли Горловку из орудий натовского калибра, сообщили в ДНР — ТАСС.
Подписанные в 2015 году минские соглашения позволили провести реформу украинских ВС и сформировать международную коалицию против России, считает бывший президент Украины Петр Порошенко — ТАСС.
В США прокомментировали отказ поставлять Украине истребители F-16. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что Вашингтон уже отправляет Киеву «значительные объемы помощи» и продолжит это делать в ближайшие недели и месяцы — ТАСС.
В Пентагоне рассказали об отправке на Украину первой партии из более чем 60 БМП Bradley — ТАСС.