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Политика

Военная операция на Украине. День 342-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 342-й день

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Военнослужащий ВС РФ Николай Кузнецов, внук легендарного советского адмирала Николая Кузнецова, у танка Т-80 в зоне проведения СВО

Военнослужащий ВС РФ Николай Кузнецов, внук легендарного советского адмирала Николая Кузнецова, у танка Т-80 в зоне проведения СВО

Александр Гальперин/РИА Новости
В Пентагоне рассказали об отправке на Украину первой партии из более чем 60 БМП Bradley. Президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Киеву истребители F-16. Подписанные в 2015 году минские соглашения позволили провести реформу украинских ВС и сформировать международную коалицию против России, считает бывший президент Украины Петр Порошенко. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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09:03

ВСУ создали новый рубеж обороны в ближайших пригородах Запорожья после потери села Каменское на берегу Днепра в результате успешных действий российских сил на запорожской линии боевого соприкосновения, утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.

09:02

Российские силы контролируют около 25 населенных пунктов Харьковской области, ситуация в них сложная, они постоянно подвергаются обстрелам, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев — ТАСС.

08:57

08:53

Участники СВО из Забайкальского края, на которых распространяется решение о выплатах за захват или уничтожение танков противника, в первую очередь должны действовать разумно и не подвергать опасности товарищей, заявил губернатор Забайкалья Александр Осипов, комментируя свое постановление о вознаграждении военнослужащих — ТАСС.

08:52

В ЛНР сообщили о гибели двух солдат ВСУ, подорвавшихся на своей мине под Кременной — ТАСС.

08:51

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением о создании в Москве ресурсного центра психологической помощи участникам специальной военной операции и их семьям — ТАСС.

08:50

В ЛНР рассказали о попытках украинских диверсантов выбить военных РФ с позиций на краснолиманском направлении — ТАСС.

08:49

Минобороны РФ показало уничтожение целей ВСУ самоходными пушками «Гиацинт»:

08:48

Мирные жители остаются в расположенной у линии соприкосновения Кременной, но вынуждены постоянно прятаться в домах и подвалах, так как необстреливаемых районов в населенном пункте нет, рассказал бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник — ТАСС.

08:45

Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что победа РФ на Украине станет «опасным посылом» авторитарным лидерам — ТАСС.

08:40

Российские силы укрепляют свои позиции на новых рубежах, которые были отбиты у ВСУ в Запорожской области, утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.

08:38

Гражданского населения в многоэтажной застройке Угледара не осталось, все здания заняты ВСУ под военные нужды, утверждают в силовых структурах ДНР — ТАСС.

08:37

«Запад вряд ли поставит на Украину военные самолеты, а если даже это произойдет, то новые модели Киев все равно не получит», — считает военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин, мнение которого приводит ТАСС.

08:36

08:35

Власти США не обсуждали на высоком уровне возможность поставок Украине истребителей F-16, пишет со ссылкой на источник газета Politico.

08:34

В ЛНР утверждают, что Украина активизировала подготовку материалов для дискредитации сил РФ — ТАСС.

08:32

Лидер французской партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что стратегия НАТО может привести к третьей мировой войне — ТАСС.

08:31

08:30

Обозреватель газеты Asia Times Брэндон Вейхерт полагает, что украинские войска вопреки поставкам танков со стороны НАТО потерпят поражение в течение шести месяцев — ТАСС.

08:29

Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать новый международный формат для содействия урегулированию конфликта на Украине. Он также сообщил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Carla Carniel/Reuters
08:28

Власти Бразилии не намерены передавать оружие и боеприпасы, которые впоследствии могут быть использованы в конфликте на Украине, заявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва — ТАСС.

08:27

ВСУ за минувшие сутки 29 раз обстреливали населенные пункты ДНР, ранен один мирный житель, передает представительство ДНР — ТАСС.

08:26

ВСУ за 10 минут дважды обстреляли Горловку из орудий натовского калибра, сообщили в ДНР — ТАСС.

08:15

08:11

Подписанные в 2015 году минские соглашения позволили провести реформу украинских ВС и сформировать международную коалицию против России, считает бывший президент Украины Петр Порошенко — ТАСС.

08:07

Президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Киеву истребители F-16 — ТАСС.

08:06

В США прокомментировали отказ поставлять Украине истребители F-16. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что Вашингтон уже отправляет Киеву «значительные объемы помощи» и продолжит это делать в ближайшие недели и месяцы — ТАСС.

08:04

08:03

В Пентагоне рассказали об отправке на Украину первой партии из более чем 60 БМП Bradley — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 342-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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