F-16 и еще три самолета, которые Запад может передать Украине

Воздушные силы Украины оснащены устаревшими самолетами, изготовленными еще в СССР, к тому же их в результате понесенных потерь в ходе СВО катастрофически мало. Дискуссия о передаче ВСУ многофункциональных истребителей западного производства набирает обороты, Варшава уже выразила готовность поставить Киеву американские F-16. Какие еще самолеты может получить Украина – в колонке военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Сегодня на вооружении российских ВКС стоят сотни новых и современных самолетов, включая Су-35, Су-34, Су-57 и МиГ-35, которые принимают активное участие в специальной военной операции. В то время как на оснащении Воздушных сил Украины состоят устаревшие и далеко не новые Су-24, Су-25, Су-27 и МиГ-29, поступившие в части и соединения еще до 1991 года.

За последние тридцать лет Украина не купила ни одного нового боевого самолета.

В Киеве не испытывают никаких иллюзий по поводу реальных боевых и оперативных возможностей своих Воздушных сил. По этим причинам Украина планирует переоснастить свою военную авиацию новыми боевыми самолетами западного производства в самое ближайшее время.

По всей видимости, за основу Воздушных сил Украины будет взята модель многофункциональных воинских частей тактической авиации, вооруженных единственным типом многоцелевого истребителя поколения 4++ зарубежного производства, что позволит обеспечить унификацию и экономию средств. К тому же переход только на один тип многофункционального самолета поколения 4++ существенно сократит затраты на содержание авиапарка.

Такой боевой машиной для Воздушных сил Украины могут стать либо F-16 Block 70/72, либо Saab JAS-39E/F Gripen. Но в настоящее время не исключаются и другие варианты. В частности, среди возможных кандидатов называется Rafale — французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки самолетов Украине.

Что касается наиболее реальных кандидатов на переоснащение воздушных сил Украины, то в первую очередь в Киеве присматриваются к F-16. Это один из самых удачных американских самолетов за последние десятилетия.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Вполне возможно, что на первых порах Соединенные Штаты передадут частям и соединениям Воздушных сил Украины истребители типа F-16С/D из наличия ВВС США.

Очень интересный самолет и Saab JAS-39E/F Gripen. Шведская школа конструирования самолетов хороша, причем по целому ряду моментов. Во-первых, они мастера создавать относительно небольшие самолеты. Кроме них в мире этого не умеет делать никто. Во-вторых, у них очень высокий класс создания самолетов с понятной стоимостью обслуживания. Для шведских машин характерна низкая трудоемкость обслуживания и ее просчитываемая стоимость.

Но возможны и разного рода другие варианты, причем даже весьма экзотические. К примеру, не так давно министр ВВС США Фрэнк Кендалл не исключал, что Киев может получить штурмовики A-10 Thunderbolt. Об этом ранее писала «Газета.Ru».

Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II (прозвище «Бородавочник») — американский одноместный двухдвигательный штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки сухопутных войск, поражения танков, бронемашин, других наземных целей. Самолет принят на вооружение в 1976 году и по настоящее время является единственной боевой машиной ВВС США в этом классе.

Фактически штурмовик A-10 Thunderbolt II построен вокруг семиствольной 30-мм авиапушки General Electric GAU-8/A Avenger («Мститель»). Штурмовик A-10 никогда не поставлялся на экспорт. В разное время машиной интересовались Австралия, Великобритания, Бельгия, ФРГ, Республика Корея, Япония, однако военные бюджеты этих стран не позволяли закупать узкоспециализированный тяжелый штурмовик.

Поставка Воздушным силам Украины штурмовиков A-10 Thunderbolt II существенно усилила бы и боевые, и оперативные возможности украинской армии. Произойдет ли это на практике – пока неясно.

Помимо приобретения самих самолетов, Украине придется в полном объеме переоборудовать наземную инфраструктуру, а Западу передавать весь комплект вооружения для этих самолетов, поскольку те авиационные средства поражения, которыми сегодня располагает Киев, не подходят для западной авиатехники.

Что касается возможного объема поставок, то спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявлял, что Киеву нужно по меньшей мере пять бригад самолетов, в каждой из которых три эскадрильи.

«Это будет то количество самолетов, которое действительно сможет обеспечить охрану воздушного пространства вместе с ПВО для Украины», — утверждал Игнат.

Однако, скорее всего, первые поставки будут не больше эскадрильи, то есть 24 истребителя (именно такое количество машин по штату состоит в западной эскадрилье).

Свой окончательный выбор Воздушные силы Украины, скорее всего, остановят на многофункциональном легком истребителе четвертого поколения General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Все остальные кандидатуры на эту роль будут использованы разве что для увеличения масштаба дискуссии. Сообщается, что на Украине подготовлены 50 пилотов, которые могут летать на F-16.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже заявил, что Польша может передать Украине свои истребители F-16, но только в координации с НАТО.

До специальной военной операции Воздушные силы Украины планировали избавиться от советских истребителей к 2035 году. На практике это может произойти уже в этом году.