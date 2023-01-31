«Оказала услугу Кремлю». Слова Бербок о «войне с Россией» вызвали возмущение в ФРГ

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок оказала услугу «кремлевской пропаганде» своим «неоднозначным заявлением о России», считает лидер партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц. Его возмутили слова главы немецкого внешнеполитического ведомства о том, что Европа «ведет войну против России».

«Огромная услуга пропаганде»

Лидер партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц написал статью для издания Focus, в которой раскритиковал слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Европа «ведет войну против России». По его мнению, министр «оказала кремлевской пропаганде огромную услугу своим неоднозначным заявлением о России».

Политик полагает, что нынешняя немецкая внешняя политика и политика безопасности «в любом случае не могут быть успешными». Он отметил, что, хотя Бербок «пользуется некоторой популярностью» у населения страны, «во времена войны в Европе каждое слово имеет значение, особенно во внешней политике».

«И вот на этой неделе федеральный министр иностранных дел совершила серьезную оплошность, которую нельзя допустить в хорошо подготовленной речи. Выступая перед Парламентской Ассамблеей Совета Европы, в которую входят 46 государств-членов со всей Европы, включая все государства-члены Европейского Союза, Анналена Бербок описывает войну на Украине словами: «Мы ведем войну против России» <…> Мы?» — возмутился Мерц.

Он считает, что «это именно та кремлевская пропаганда, которую в Москве очень любят слушать и которая затем распространяется оттуда по всем доступным каналам».

Немецкий политик уверен, что в контексте сообщений о поставках Украине немецких танков Leopard создается впечатление, что в Германии «плохо скоординирована» и «еще хуже объяснена» внешняя политика.

По мнению Мерца, Бербок «действительно думает», что Европа воюет с Россией.

«Федеральный министр иностранных дел лингвистически небрежно использует повествование, которое противники нашей помощи Украине слишком охотно принимают. Внешняя политика и политика безопасности, которые борются за общественное одобрение в трудные времена, не могут быть успешными таким образом», — заключил он.

Воюющая Бербок

24 января, выступая на заседании ПАСЕ в Страсбурге, Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России».

По ее словам, если европейские страны продолжат «игру показывания пальцем на других», то Россия и ее президент Владимир Путин выиграют. По ее словам, именно поэтому она решила не спрашивать некоторые государства, почему они «не поставили самоходные артиллерийские установки — гаубицы PzH 2000» Украине, хотя их «поставили Нидерланды и Германия».

«Это ни к чему не приведет. Это закончится только разделением Европы. Поэтому <…> мы должны больше делать для защиты Украины, да, мы должны больше делать в том, что касается танков. Но самая важная и решающая вещь заключается в том, чтобы мы делали это вместе, а не играли в игру «найди виновного» в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга», — подчеркнула глава МИД Германии.

На следующий день канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге заявил, что Германия будет избегать эскалации между Россией и странами НАТО, несмотря на решение поставлять танки Украине.

«Не так далеко от Берлина проходит война, против такой большой страны, как Украина. Поэтому мы должны при всем, что мы делаем, всегда четко прояснять, что мы будем делать все необходимое и возможное для поддержки Украины, но в то же время избегать эскалации между Россией и НАТО. И этот принцип мы будем и дальше всегда учитывать», — сказал он.

29 января в интервью Tagesspiegel глава государства подчеркнул, что «прямого участия какой-либо страны — члена НАТО в этой войне» на Украине «нет и не будет».

Реакция России

25 января официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что если прибавить к словам Бербок «откровения Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности», то можно говорить «о заранее спланированной против России войне».

27 января он заметила, что МИД ФРГ, комментируя слова Бербок, заявило, что «оказание поддержки Киеву не делает Германию стороной конфликта на Украине».

«Они сами понимают, что несут? Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же министерство не считает свою страну участницей конфликта. Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», — написала Захарова.

В свою очередь председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предположил, что предыдущее руководство Германии было бы «в ужасе» от преемников, подобных Бербок.

«К руководству ФРГ пришли самоуверенные, но неподготовленные к большой политике люди, не имеющие ни опыта, ни знаний, ни квалификации. Бывшие германские лидеры — от Брандта до Коля, пережившие Вторую мировую и знающие цену миру, как и цену войны, были бы в ужасе от таких преемников», — написал он в своем Telegram-канале.