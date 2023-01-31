Создали коалицию против России. Порошенко рассказал о пользе для Киева Минских соглашений

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Минские соглашения позволили реформировать ВСУ и создать антироссийскую коалицию стран. Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель в свою очередь ранее признала, что заключение соглашений в 2015 году позволило Киеву выиграть время, ее слова подтвердил другой участник переговоров — экс-президент Франции Франсуа Олланд. Владимир Путин ранее сообщил, что Россию «водили за нос» с Минскими соглашениями после 2014 года. Порошенко также удивился «популярности» Путина среди мировых лидеров в Нормандии.

Минские соглашения, подписанные в 2015 году между Францией, ФРГ, Россией и Украиной позволили Киеву провести реформы в ВСУ и создать международную коалицию против Кремля. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью «Би-би-си» для документального фильма «Путин против Запада».

«Знаете, в чем состоит успех Минских соглашений, несмотря на то, что Россия не выполнила ни один из их пунктов? Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции»,

— сказал бывший украинский президент.

В этом же фильме экс-советник бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросам политики безопасности Кристоф Хойсген сообщил, что перед подписанием Минских соглашений Петр Порошенко говорил о крайне тяжелом положении ВС Украины под Дебальцево.

«Порошенко ясно заявил ей, что силам обороны [Украины] нанесено поражение, они едва могут держать рубежи, что если россияне прорвутся, то они могут идти до конца на Киев. Поэтому он нуждался в соглашении», — утверждает Хойсген.

Кроме того, Порошенко признался, что в 2014 году его поразила популярность Владимира Путина среди иностранных политиков. Тогда оба президента приехали в Нормандию на мероприятия в честь 70-летия открытия Второго фронта союзников в годы Второй Мировой войны.

«Все мировые лидеры были в Нормандии [в рамках мероприятий в честь 70-летия] высадки союзников. И я был удивлен, что очередь из лидеров, которые хотели пожать руку президенту США [Бараку] Обаме, была значительно меньше, чем очередь из лидеров, которые хотели пожать руку Путину», — заявил экс-президент Украины.

Соглашениями выиграли время для ВСУ

Меркель в декабре говорила газете Die Zeit, что Минские соглашения были попыткой «дать Украине время для того, чтобы окрепнуть». При этом западные политики понимали, что конфликт в Донбассе заморозили и проблема решена не была. Экс-канцлер ФРГ также признала, что в 2014-2015 годах НАТО вряд ли сумел оказать Киеву поддержку в объеме, который Украина получает сегодня.

Тогда же бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердил слова Меркель.

«Да, Ангела Меркель права. Минские соглашения на время остановили наступление русских»,

— говорил он изданию The Kyiv Independent.

Французский экс-президент также назвал заслугой минских договоренностей то, что ВСУ получили возможность набраться сил.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что был разочарован словами Меркель о Минских соглашениях.

«Это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера, потому что я всегда исходил, что руководство ФРГ ведет с нами себя искренне», — признал президент.

При этом Путин указал, что Берлин был на стороне Украины, но ему казалось, что руководство Германии «всегда искренне стремилось к урегулированию на принципах, которые были достигнуты в рамках Минского процесса. Однако, как выяснилось, эти соглашения Киев не собирался исполнять, а другие участники процесса обманывали Москву, резюмировал российский президент.

Он также заявил, что Россию просто «водили за нос» с Минскими соглашениями после 2014 года.

«Мы все терпели, терпели, терпели, надеялись на какие-то мирные договоренности, сейчас выясняется, что нас водили за нос», — сказал президент.

Первые Минские соглашения были заключены в 2014 году, а вторые — в 2015-м Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе. В нее входили представители Украины, Российской Федерации и ОБСЕ. В согласовании «Минска-2» участвовали Франция и Германия. Документ закрепил обязательство сторон прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех». Однако де-факто соглашения не выполнялись.