«Продвижение российских подразделений продолжается». Как идет освобождение Донбасса

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что НАТО вступило в прямое противостояние с Россией. По его мнению, альянс участвует в конфликте на Украине «с самого начала», а также указал на размещение новых сил НАТО на юго-востоке Европы и в Прибалтике. Кроме того, Пушилин разъяснил характер боев в Донбассе – российские войска продвигаются вперед через индустриальную застройку, где с огромными потерями обороняются ВСУ.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что блок НАТО вступил в «прямую конфронтацию» с Россией. Его слова передает РИА Новости.

«Мы видели наращивание военного присутствия стран НАТО вблизи российских границ задолго до начала специальной военной операции. НАТО участвовали в конфликте с самого начала и с каждым днем они все более открыто демонстрируют свое присутствие»,

— сказал чиновник.

По словам Пушилина, Североатлантический альянс не только поставляет Украине оружие и перевооружает свои собственные войска, но также размещает новые подразделения в Прибалтике и на юго-востоке Европы.

Так врио главы ДНР прокомментировал заявление председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о том, что НАТО подготовился к прямому противостоянию с РФ.

Пушилин также заявил РИА Новости, что США считают РФ своим ключевым противником в борьбе за глобальное лидерство.

«Ясно, что ключевым противником в вопросе глобального лидерства для Запада и, в первую очередь, для США остается Россия, поэтому сейчас Вашингтон будет предпринимать любые шаги, чтобы ее ослабить, в том числе за счет своих союзников в Европе, в который раз подтвердивших свою несамостоятельность», — добавил врио главы ДНР.

Награда за танки

Денис Пушилин добавил в разговоре с РИА Новости, что поставки любых танков западного производства на Украину «ничего не решат».

«Что касается объявленных Западом планов по поставкам Украине танков, то не вызывает сомнений, что все они станут мишенью для российской армии, как и вся предыдущая бронетехника, из-за чего, собственно, и возник ее дефицит.

Да и в целом эти танки ничего не решат. Наша сторона обладает серьезными возможностями противодействия», — заявил он.

Кроме того, Пушилин одобрил идею выплачивать вознаграждение военным за уничтожение или захват танков Leopard 2 и M1 Abrams.

«Считаю также хорошей мотивационной составляющей предложение российских бизнесменов по вознаграждению за уничтоженные или захваченные танки Abrams и Leopard, которые Запад обещает поставить Украине. Бизнес тоже работает на победу», — добавил чиновник.

О сроках и задачах СВО

Пушилин отказался дать прогноз, когда примерно будет полностью взята под контроль территория ДНР.

«Прогнозировать по срокам не буду. Могу сказать лишь только то, что специальная военная операция завершится однозначно нашей победой, по-другому быть не может», — заявил он.

Кроме того, Пушилин заявил, что российские войска продвигаются вперед с боями – ВСУ «упираются» в промышленных объектах, разбросанных по всему фронту, неся огромные потери.

«Ситуация усугубляется тем, что даже огромные потери среди украинских вооруженных формирований и вконец проигрышные позиции не являются основанием для того, чтобы украинское командование дало приказ на отступление. Но продвижение российских подразделений продолжается», — пояснил он.