«Адские санкции провалились». МВФ улучшил прогноз по России на 2023 год

Международный валютный фонд улучшил прогноз для российской экономики, предсказав в 2023 году рост на 0,3% вместо падения на 2,3%. В 2024 году ВВП России вырастет еще на 2,1%, говорится в докладе МВФ. В Минэкономики уверены, что улучшение прогноза говорит о том, что страна преодолела влияние антироссийских санкций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Международный валютный фонд улучшил прогноз по российской экономике — она вырастет на 0,3% ВВП в 2023 году. В октябре прошлого года МВФ ожидал падение экономики России на 2,3%.

В 2022 году в России не произошло экономического спада на 3,4%, который прогнозировал МВФ (отчет в октябре). ВВП действительно снизился, но только на 2,2%, затем «последует умеренно позитивный рост».

В 2024 году экономика вырастет на 2,1%, что на 0,6% лучше октябрьского прогноза на этот год.

«Установленный G7 потолок цен на нефть не окажет существенного влияния на объемы экспорта российской нефти, так как российская торговля переориентируется на страны, не применяющие санкции», — отмечают в МВФ.

«Преодолевает барьеры»

В Минэкономики РФ уверены, что улучшение прогноза МВФ свидетельствует о преодолении антироссийских санкций Запада. В дальнейшем ситуация будет зависеть от восстановления потребительского спроса и мер по обеспечению роста кредитования.

«Действительно, российская экономика уверенно преодолевает санкционные барьеры недружественных стран. В 2023 году дальнейшее восстановление экономики будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования: как корпоративного, так и потребительского», — заявили РБК в ведомстве.

Оценки на 2023 и 2024 годы будут в дальнейшем еще уточняться «в соответствии с регламентом в рамках сценарных условий прогноза социально-экономического развития», отметили в Минэкономики.

«Адские санкции не работают»

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал улучшение прогноза по российскому ВВП, отметив, что санкционная политика стран Запада оказалась неэффективной.

«Никак не хватает мужества вражеским странам признать, что их «адские» санкции с треском провалились. Не работают. Абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров удалось заместить своими, российскими, а недостающие — азиатскими марками», — подчеркнул он.

Медведев добавил, что россияне могут покупать «те же самые западные бренды» по параллельному импорту, при этом владельцы этих брендов не получают ничего.

США, по его мнению, «зарабатывают на униженной Европе», а она в свою очередь «терпит и теряет деньги».

«Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это, в том числе, и будут наши ответные санкции на их имущественные права», — говорится в его посте в Telegram.

Мировой ВВП

Мировой ВВП в прошлом году увеличился на 3,4%. В 2023-м показатель может упасть до 2,9%, в 2024 году — незначительно вырасти, до 3,1%, говорится в прогнозе.

Влияние на динамику в 2022 году оказывали глобальная борьба с инфляцией, конфликт на Украине и рост заболеваемости COVID-19 в Китае, первые два фактора сохранят свое влияние и в 2023-м. Евросоюз столкнется со сложностями при заполнении газовых хранилищ из-за сокращения поставок из России, особенно в условиях холодной погоды и высокого спроса в Китае.

«Глобальная инфляция снизится с 8,8% в 2022 году до 6,6% в 2023 году и 4,3% в 2024 году, что все еще превышает допандемический (2017–2019 годы) уровень, составлявший примерно 3,5%», — говорится в отчете.

Цена нефти в 2023 году может упасть на 16%, до $81 за баррель.

ВВП США и КНР

ВВП Соединенных Штатов в 2023 году вырастет на 1,4%, что на 0,4% выше октябрьского прогноза, говорится в документе.

Прогноз роста экономики США на 2024 год ухудшен: МВФ прогнозирует рост на 1%, что на 0,2% ниже октябрьских оценок.

Рост ВВП Китая в 2023 году составит 5,2%, что на 0,8 процентного пункта больше, чем в прошлом прогнозе. Рост в 2022-м — 3%, в 2024-м — 4,5%.