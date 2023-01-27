«Неприемлемые условия». В Совфеде ответили на слова Нуланд о смягчении санкций

В Госдуме и Совете Федерации отреагировали на слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о возможном смягчении санкций против России «при серьезных переговорах по Украине». Первый замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров сравнил нынешнюю ситуацию с той, когда были заключены минские соглашения. А глава профильного комитета ГД Леонид Слуцкий заявил, что посыл Нуланд неприемлем для Москвы.

Заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что Вашингтон может смягчить санкции против Москвы при «серьезных переговорах по Украине» с условием вывода российских войск и возврата территорий под контроль Киева, вызывает удивление и раздражение. С такой оценкой выступил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Заявление Нуланд вызывает, мягко говоря, удивление и раздражение. Она — главный архитектор и сценарист украинского майдана 2014 года — считает допустимым говорить о некой готовности США к смягчению антироссийских санкций и готовности к переговорам России с Украиной при соблюдении заранее неприемлемых для России условий», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

По его мнению, нынешняя ситуация схожа с той, когда были заключены минские соглашения:

«Когда успешно двигались ополченцы Донбасса к Киеву, западные лидеры заманили нас в ловушку минских соглашений и использовали тягучие переговоры в контактных группах для усиления военного потенциала киевского режима», — утверждает он.

Джабаров полагает, что «истинная цель таких переговоров — использовать время для дальнейшей милитаризации киевского режима и переброски на Украину современного наступательного оружия».

О чем сказала Нуланд

Нуланд накануне заявила, что американские власти готовы рассмотреть возможность «смягчения определенных санкций в отношении России при серьезных переговорах по Украине».

Она подчеркнула, что США хотят добиться того, чтобы Киев вернул контроль над территориями, которые вошли в состав РФ или контролируются российскими военными.

«В контексте российского решения вести переговоры серьезно, вывести свои силы с Украины и вернуть территорию я бы, разумеется, выступала в поддержку и, считаю, госсекретарь Блинкен тоже выступал бы в поддержку», — указала дипломат, комментируя возможность отмены Вашингтоном некоторых ограничений в отношении Москвы.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что посыл Нуланд неприемлем для Москвы, т.к. «исторические решения нельзя менять на обещания о пересмотре рестрикций».

Минские соглашения

Минские соглашения в 2014 году заключила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе. В нее вошли представители Украины, России и ОБСЕ. Свои подписи под документами также поставили тогдашние глава ДНР Александр Захарченко и глава ЛНР Игорь Плотницкий.

12 февраля 2015 года был подписан Комплекс мер по выполнению минских соглашений («Минск-2») из 13 пунктов. Его принятие произошло после боев между ополченцами на тот момент самопровозглашенных ДНР и ЛНР с украинской армией, которые завершились занятием ополченцами района Дебальцево.

В Минске прошла встреча в «нормандском формате» (с участием лидеров РФ, Украины, Франции и Германии Владимира Путина, Петра Порошенко, Франсуа Олланда и Ангелы Меркель). Документ подписала та же контактная группа, а лидеры четырех стран своей декларацией поддержали его.