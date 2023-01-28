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Политика

Военная операция на Украине. День 339-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 339-й день

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Александр Гальперин/РИА Новости
Великобритания может поставить боевые самолеты Украине, если российские войска покинут ее территорию, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники. В ДНР заявили о продвижении российских войск на Угледарском направлении. Евросоюз закупил миллионы баррелей дизеля из РФ перед началом действия эмбарго, пишет Bloomberg. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:34

В ЛНР сообщили об обстреле Новоайдара из РСЗО HIMARS.

9:26

Минобороны показало кадры восстановления боевой техники специалистами в ходе военной операции.

9:14

В ЛНР заявили, что при обстреле ВСУ по Новоалександровке было повреждено зернохранилище, два ангара и сельскохозяйственная техника аграрного предприятия.

9:10

Украинское издание «Страна» сообщило о воздушной тревоге в шести областях Украины.

9:06

⚡️Несколько взрывов прозвучало в городе Запорожье, находящемся под контролем Украины, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ранее секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев сообщил в своем Telegram-канале, что в городе были поражены несколько объектов инфраструктуры.

«На территории одного из них возник пожар», — заявил он.

9:00

В МИД России заявили, что Москва готова к массированным кибератакам.

«Эффективность осуществляемой с украинской территории вредоносной компьютерной деятельности против России явно не оправдывает ожидания западных кураторов. Мы были готовы к массированным атакам», — сказал замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

8:54

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу допуска россиян к международным соревнованиям.

«Нельзя не быть разочарованным заявлениями главы МОК Томаса Баха. Не хочу разбираться в том, что стало мотивом для Баха, чтобы продвигать такую инициативу», — заявил Зеленский.

25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку военной операции на территории Украины.

8:48

G7 предлагает ЕС установить потолок цен на дизельное топливо из РФ на уровне $100–110, сообщил источник Bloomberg.

«G7 дала понять, что ее устраивает установление в ЕС потолка цен на экспорт российского дизельного топлива на уровне между 100 и 110 долларами», — пишет агентство.

8:39

RT показал кадры боя за Марьинку.

8:33

Российскую систему противовоздушной обороны, созданную в зоне военной операции, усилят новейшими комплексами «Панцирь-СМ», сообщил РИА Новости источник.

«Такие комплексы смогут на существенно большей дальности поражать беспилотники и реактивные снаряды <…> в том числе снаряды американской РСЗО HIMARS», — сказал собеседник агентства.

8:27

Страны Запада официально объявили о планах передать Киеву 321 тяжелый танк, сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

Дипломат добавил, что на Украине «понимают риски» того, что доставка танков может занять многие месяцы. «Именно поэтому [президент Украины] Владимир Зеленский настаивает на том, что танки нужны как можно скорее. Если они прибудут в августе или сентябре – будет слишком поздно», — сказал Омельченко.

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Военнослужащие Германии помещают танк Leopard 2 на грузовик на железнодорожной станции недалеко от Вильнюса, Литва

Mindaugas Kulbis/AP
8:23

Евросоюз в январе закупал по 600 тыс. баррелей российского дизеля в день, несколько судов с топливом прибудут в Европу до 5 февраля, до момента вступления в силу эмбарго на российские нефтепродукты, сообщает агентство Bloomberg.

Эти показатели превышают показатели аналогичного периода в 2022 году.

8:19

Минобороны показало кадры работы мобильной лаборатории контроля качества горючего в зоне военной операции.

8:14

Власти Венгрии требуют исключения нескольких руководителей российских компаний из санкционного списка Евросоюза, пишет The Wall Street Journal.

«Сняв возражения по вопросу продления экономических санкций ЕС против России, Венгрия настаивает на выводе нескольких российских руководителей из санкционного списка», — сообщили источники издания, добавив, что решение по этому вопросу может быть принято в марте.

8:09

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжит диалог с Россией.

«Я продолжу говорить с Россией», — заявил он. Макрон подчеркнул, что обеспечение порядка в мире является общей ответственностью.

8:06

Великобритания может поставить боевые самолеты Украине, если российские войска покинут ее территорию, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в королевских ВВС.

По ее сведениям, передача Украине истребителей «не является приоритетом» для британского военного командования. Вместе с тем, как отметила газета, руководство британской армии обеспокоено тем, что королевские ВВС и ВМС не вносят существенный вклад в поддержку ВСУ.

8:03

Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что под Угледаром идут тяжелые бои.

«Наши силы закрепились на востоке и на юго-востоке окраин города», — сказал он. По его данным, российские войска заняли дачные поселки под городом.

Штурм Угледара, по словам Гагина, осложняет наличие большой промышленной зоны, в которой закрепились украинские военные.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 339-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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