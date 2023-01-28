Военная операция на Украине. День 339-й

8:54

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу допуска россиян к международным соревнованиям.

«Нельзя не быть разочарованным заявлениями главы МОК Томаса Баха. Не хочу разбираться в том, что стало мотивом для Баха, чтобы продвигать такую инициативу», — заявил Зеленский.

25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку военной операции на территории Украины.