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Политика

Военная операция на Украине. День 338-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 338-й день

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Танкист у одного из танков Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции

Танкист у одного из танков Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции

РИА Новости/
В Госдепе сообщили о совместной работе США и ООН над ускорением поставок зерна и удобрений из России и Украины. Представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от посла ФРГ разъяснить статус Германии в украинском конфликте. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что за сутки смог бы урегулировать военное противостояние на Украине. ВСУ обстреливают Донецк. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
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8:24

Журнал Newsweek: Украинские военные могут столкнуться с проблемами при эксплуатации американских танков Abrams из-за требований к топливу.

Несмотря на преимущества Abrams, в числе которых издание выделило огневую мощь и бронирование, газотурбинные двигатели танков потребляют очень много авиационного топлива. Майор армии США в отставке Джон Спенсер заявил, что «снабжение топливом на Украине представляет собой проблему в целом, даже если дело касается дизеля».

8:14

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что за сутки смог бы договориться о прекращении военных действий на Украине.

«Даже сейчас, если бы я был президентом, то смог бы договориться о конце этой ужасной войны <...> в течение 24 часов», — написал он в соцсети Truth.

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Erin Siegal McIntyre/Reuters
8:11

Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала посла Германии в России прояснить позицию МИД ФРГ о статусе ее страны в конфликте на Украине из-за «противоречащих друг другу заявлений».

8:06

ВСУ трижды за 15 минут обстреляли Киевский район Донецка из артиллерии калибра 155 мм — представительство ДНР в СЦКК.

8:02

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила о совместной работе США и ООН над ускорением поставок российских и украинских зерна и удобрений.

«Мы, как вы знаете, работаем на всех уровнях со Всемирной продовольственной программой [ООН] с тем, чтобы ускорить поставки как продовольствия, так и удобрений в страны, которые в обычных условиях были бы потребителями продукции Украины и, откровенно говоря, России», — сказала она на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом боевых действий на Украине.

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