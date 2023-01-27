Военная операция на Украине. День 338-й

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Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила о совместной работе США и ООН над ускорением поставок российских и украинских зерна и удобрений.

«Мы, как вы знаете, работаем на всех уровнях со Всемирной продовольственной программой [ООН] с тем, чтобы ускорить поставки как продовольствия, так и удобрений в страны, которые в обычных условиях были бы потребителями продукции Украины и, откровенно говоря, России», — сказала она на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.