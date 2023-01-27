Военная операция на Украине. День 338-й

Журнал Newsweek: Украинские военные могут столкнуться с проблемами при эксплуатации американских танков Abrams из-за требований к топливу.
Несмотря на преимущества Abrams, в числе которых издание выделило огневую мощь и бронирование, газотурбинные двигатели танков потребляют очень много авиационного топлива. Майор армии США в отставке Джон Спенсер заявил, что «снабжение топливом на Украине представляет собой проблему в целом, даже если дело касается дизеля».
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что за сутки смог бы договориться о прекращении военных действий на Украине.
«Даже сейчас, если бы я был президентом, то смог бы договориться о конце этой ужасной войны <...> в течение 24 часов», — написал он в соцсети Truth.
Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала посла Германии в России прояснить позицию МИД ФРГ о статусе ее страны в конфликте на Украине из-за «противоречащих друг другу заявлений».
ВСУ трижды за 15 минут обстреляли Киевский район Донецка из артиллерии калибра 155 мм — представительство ДНР в СЦКК.
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила о совместной работе США и ООН над ускорением поставок российских и украинских зерна и удобрений.
«Мы, как вы знаете, работаем на всех уровнях со Всемирной продовольственной программой [ООН] с тем, чтобы ускорить поставки как продовольствия, так и удобрений в страны, которые в обычных условиях были бы потребителями продукции Украины и, откровенно говоря, России», — сказала она на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.