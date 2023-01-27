«Сначала танки, потом будут ядерные бомбы». Трамп предложил заключить сделку по Украине

Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что, будучи главой государства, он бы мог завершить кризис на Украине всего за сутки. Ранее бывший американский лидер высказал мнение, что следует закончить этот конфликт заключением сделки, а не отправлять помощь Киеву на миллионы долларов. По его оценкам, передача танков Украине может спровоцировать начало ядерной войны, поэтому необходимо как можно скорее завершить военные действия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что если бы он сейчас находился на посту главы Белого дома, то смог бы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине в течение суток.

«Даже сейчас, если бы я был президентом, то смог бы договориться о конце этой ужасной войны в течение 24 часов», — написал он в соцсети Truth Social.

Комментируя действия Вашингтона в отношении Украины, Трамп заявил, что следует завершить конфликт заключением сделки, а не отправлять помощь Киеву на миллионы долларов.

По его оценкам, из-за действий нынешней администрации Соединенных Штатов конфликт на Украине может привести к мировой войне.

«Сначала танки, потом будут ядерные бомбы. Завершите эту безумную войну, сейчас же. Это так просто!» — уверен 45-й президент США.

При этом Трамп не уточнил, как именно можно урегулировать украинский кризис. В апреле прошлого года он призывал представителей РФ и Украины сесть за стол переговоров, чтобы совместно найти компромисс, к которому могли бы прийти страны. «Решение нужно найти сейчас, а не потом, когда все будут мертвы», — отмечал бывший американский лидер.

В октябре он также призывал к переговорам, мотивируя их необходимость тем, что иначе может наступить Третья мировая война.

Напомним, 25 января власти Германии заявили, что направят Украине 14 танков Leopard 2 и выдадут другим государствам разрешения на их реэкспорт.

Президент США Джозеф Байден в свою очередь сообщил, что Вашингтон отправит Киеву 31 танк Abrams. Он назвал это решение «борьбой за свободу», а не борьбой против РФ. По его словам, при поставках танков «речь не идет об угрозе для России».

Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что американские власти готовы рассмотреть возможность смягчения ряда санкций в отношении Москвы при «серьезных переговорах по Украине». Она указала, что США хотят добиться того, чтобы Киев вернул контроль над территориями, которые вошли в состав РФ или контролируются российскими военными.

Специальная военная операция на Украине

21 февраля 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Он заявил, что защита необходима ДНР, ЛНР и самой России. Еще одной целью спецоперации Путин называл «демилитаризацию и денацификацию» Украины. Он также подчеркивал, что оккупация украинских территорий не планируется.

Сразу после этого появились сообщения о взрывах в украинских городах, включая Киев и Харьков. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение, а 25 февраля — всеобщую мобилизацию. Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением действий России и призвала вывести войска с территории Украины.

Против РФ поэтапно ввели масштабные санкции. Россия стала мировым лидером по количеству наложенных ограничений, обойдя Иран.

Евросоюз, США, Великобритания, Канада, Норвегия, Швейцария и некоторые другие страны запретили самолетам российских авиакомпаний летать над своей территорией. Многие страны ЕС не принимают документы на оформление туристических виз от россиян.

Одновременно западные государства начали поставки оружия и гуманитарной помощи Украине.

Переговорный процесс между Москвой и Киевом остановился весной. Последний очный раунд состоялся в Стамбуле в конце марта. Для заключения мирного договора с Москвой на тот момент Киев требовал четкие гарантии безопасности. В ответ Киев обязался бы зафиксировать постоянный нейтралитет, внеблоковость и безъядерность. При этом вопросы о территориальной принадлежности Крыма, а также о будущем республик Донбасса тогда предполагалось решать в перспективе, прежде всего — политико-дипломатическими средствами.