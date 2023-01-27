«Операция по легализации украденных активов РФ позорно провалена»

В Евросоюзе нашли юридические основания для использования замороженных российских активов, пишет Bloomberg. В ЕС намерены инвестировать эти средства в восстановление Украины. Однако юристы блока не придумали «четких юридических оснований для простого ареста активов». Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас считает, что европейская «операция по легализации украденного» была «позорно провалена».

«Временное использование»

План Евросоюза по изъятию замороженных российских активов «находится на предварительной стадии и сталкивается с сильным скептицизмом», пишет Bloomberg. Источники издания сообщили, что государства-члены ЕС уведомили о том, что «блок имеет законные полномочия временно использовать активы российского центрального банка на сумму не менее 33,8 млрд евро (36,8 млрд долларов) для помощи в восстановлении Украины».

«Юридическая служба совета блока сообщила дипломатам, что такой план юридически осуществим, если активы не экспроприированы и соблюдены определенные условия», — говорится в статье.

Также уточняется, что это могут быть только ликвидные активы. Кроме того, «основная сумма и проценты» должны быть «возвращены России».

Авторы материала напомнили, что в Евросоюзе изучают варианты использования замороженных российских активов после начала военной спецоперации, однако сама эта идея является «спорной», и «обсуждения находятся на очень предварительной стадии».

«Официальные лица ЕС и некоторые государства-члены обеспокоены юридическими обоснованиями такого шага и прецедентом, который может быть создан, в частности, для использования замороженных активов российского центрального банка», — отметили журналисты.

По информации издания, при этом представители «Большой семерки» и ЕС заявили, что, «по-видимому, нет четких юридических оснований для простого ареста активов российских банков и перенаправления их в Украину».

«Вместо этого в качестве первого шага ЕС рассматривает возможность объединения активов на уровне Евросоюза или на международном уровне для получения прибыли, которая может быть использована для финансирования восстановления Украины — задача, которая, по оценкам Всемирного банка, может стоить не менее 350 миллиардов долларов», — говорится в статье.

Источники издания рассказали, что в то время как некоторые юристы ЕС «видят путь вперед», исполнительная власть блока «более осторожно относится к юридической целесообразности использования замороженных активов, а также к общей сложности усилий». Кроме того, в Евросоюзе считают, что «любой план должен осуществляться в сотрудничестве с G7».

«Исполнительный орган ЕС также предупредил, что будет трудно принять решение, пока не будет больше ясности относительно объема активов, которые могут быть использованы, и что первым шагом будет их обнаружение. По некоторым оценкам, замороженные активы российского центрального банка за рубежом составляют 300 миллиардов долларов. По оценкам официальных лиц ЕС, около 33,8 млрд евро из них находятся на депозитах в Евросоюзе, хотя эта цифра все еще находится на стадии оценки», — отметили журналисты.

Источники редакции предупредили, что «управление российскими активами сопряжено с определенными рисками», так как в случае, если они будут потеряны при использовании, «компенсация должна быть предоставлена из бюджета ЕС или государствами-членами».

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал работу юристов Евросоюза в своем Telegram-канале.

«Бедные «европейские юристы» не нашли «четких юридических оснований» для ареста российских активов (но они в ЕС арестованы, без оснований), но нашли возможность «временно» использовать российские активы на восстановление Украины. Операция по легализации украденного позорно провалена», — написал сенатор.

Увеличение международных резервов

После начала военной спецоперации России на Украине западные государства ввели ряд санкций против Банка России. В частности, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению регулятора.

Кроме того, были заблокированы €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

Накануне Банк России сообщил, что международные резервы России на 20 января 2023 года составили $594,6 млрд, увеличившись за неделю на 0,4% (на $2,6 млрд).

«Объем международных резервов по состоянию на 20 января составил 594,6 млрд долларов, увеличившись за неделю на 2,6 млрд долларов, или на 0,4%, под воздействием положительной переоценки», — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно данным на 13 января, международные резервы составили $592 млрд. Как уточнил ТАСС, международные резервы — высоколиквидные иностранные активы, которые состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Ими распоряжаются Банк России и правительство.