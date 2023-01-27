Привлечь инвестиции, повысить рождаемость, увеличить МРОТ. Что Путин поручил правительству

Президент России по итогам совещаний с членами правительства и Советом по стратразвитию и нацпроектам дал ряд поручений. В частности, было поручено до 1 июля повысить минимальный размер оплаты труда, опередив темпы роста инфляции, ускорить рост реальных зарплат и снизить уровень бедности. Также глава государства поставил кабмину задачу утвердить программы развития ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, предусмотрев достижение к 2030 году среднероссийских показателей уровня жизни. Также правительству поручено повысить рождаемость и отчитаться о допфинансировании в целях борьбы с гепатитом С. Что еще поручил президент — в материале «Газеты.Ru».

Путин поручил правительству до 1 июля 2023 года увеличить МРОТ с опережением темпов роста инфляции, сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году»,

— говорится в документе.

Кроме того, президент поручил представить к июлю предложения по дальнейшему увеличению МРОТ. Также он назначил правительству обеспечить рост реальных зарплат и снизить уровень бедности и неравенства населения по доходам.

Также глава государства дал задачу правительству обеспечить ускорение роста реальных зарплат и снижение уровня бедности.

Кроме того, правительству поставлена цель увеличить ожидаемую продолжительность жизни населения и рождаемость.

В декабре Путин подписал федеральный закон, устанавливающий МРОТ на 2023 год в размере 16 242 рубля. Показатель будет выше прожиточного минимума на 4%, а его соотношение к медианной зарплате за 2021 год составит 45,9%.

Торговля, инвестиции

Президент также поручил обеспечить опережающие темпы роста торговли со странами СНГ, а также дружественными государствами Азии, Африки и Латинской Америки. Президент призвал осуществлять платежи в национальных валютах РФ или стран-партнеров.

Другие поручения по теме:

— Увеличение объем выпуска обрабатывающей промышленности и ее доли в ВВП;

— Увеличить объем долгосрочных сбережений и приток инвестиций на финансовый рынок. Также призвано увеличить инвестиции в акционерный капитал в том числе в рамках реализации инфраструктурных и производственных проектов, а также в быстрорастущие высокотехнологичные компании.

— Увеличить объем торгового и проектного финансирования, осуществляемого финансовыми организациями.

— Внесение в законодательство РФ изменения, предусматривающие создание механизмов стимулирования и поощрения долгосрочных сбережений физлиц, включая предоставление налоговых льгот.

Ипотека и социалка

Правительству также поручено:

— Продлить до 1 июля 2024 года срок действия льготной ипотечной программы, установив кредитную ставку на первичном рынке не более 8% годовых.

— Расширить льготную ипотеку, предоставив возможность пользоваться программой семьям с двумя и более детьми до 18 лет по кредитной ставке не более 6% годовых.

— Распространить льготную ипотеку на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Процентная ставка – не более 2% годовых.

— Утвердить программы развития ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, предусмотрев достижение к 2030 году среднероссийских показателей уровня жизни.

— В 2023-2025 годах обеспечить выделение из федерального бюджета допсредств на создание модельных библиотек в субъектах РФ.

Также поручения президента коснулись фонда «Круг добра» — правительство должно до 1 апреля внести изменения в документы, регулирующие деятельность фонда для расширения спектра его деятельности.

Образование

Президент также поручил кабмину и ряду регионов (Белгородская, Нижегородская, Новгородская, Псковская, Рязанская области и один из новых субъектов) реализовать до 2025 года проект по созданию общеобразовательных организаций с передовыми технологиями.

«Реализовать в 2023 – 2025 годах пилотный проект по созданию (строительству и оснащению) общеобразовательных организаций, обладающих соответствующей инфраструктурой, использующих передовые технологии и методы обучения, применяющих лучшие практики реализации общеобразовательных программ и являющихся методическими центрами по распространению таких передовых технологий и методов обучения, лучших практик», — говорится на сайте Кремля.

Также поручено регулярно направлять бюджетные средства на обновление образовательных пространств в детских садах и школах, проведение капремонта, закупку учебного оборудования и проч.

Самолеты и корабли

Также Путин поручил кабмину обеспечить строительство 260 гражданских воздушных судов и поставить их по договорам льготного лизинга с привлечением средств Фонда национального благосостояния до 2027 года.

«С учетом ранее данных поручений обеспечить за счет средств ФНБ софинансирование проектов, предусматривающих: .... строительство гражданских судов водного транспорта и их предоставление по договорам финансовой аренды (лизинга) на льготных условиях, с учетом необходимости поставки до 2027 года не менее 260 таких судов отечественного производства (софинансирование начать до 31 марта 2023 года)», — говорится в документе.

В январе в ходе совещания с президентом вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров представил программу обновления гражданского флота в страны на 231 млрд рублей, куда входят 10 млрд бюджетных средств, 136 млрд из ФНБ и 85 млрд Государственная транспортная лизинговая компания должна привлечь с рынка.

Также поручено обновить парк гражданских воздушных судов. До 2030 года необходимо поставить не менее 700 судов отечественного производства, включая вертолеты.