Чем закончится спецоперация на Украине: американские аналитики не видят военной победы

Военнослужащий ВС РФ во время боевой работы экипажа танка Т-72Б в зоне проведения специальной военной операции, январь 2023 года

Аналитики американской корпорации RAND, близкой к Пентагону, подготовили исследование под названием «Как избежать долгой войны. Политика США и траектория российско-украинского конфликта». Они пришли к выводу, что затяжная специальная военная операция может иметь серьезные последствия для Соединенных Штатов. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок изучил этот доклад.

Авторы доклада RAND утверждают, что США должны минимизировать риски серьезной эскалации и избегать перерастания специальной военной операции в затяжной конфликт. Издержки и риски затяжной войны на Украине (так в RAND называют спецоперацию) значительны и перевешивают все возможные выгоды подобного развития обстановки для США, полагают аналитики.

Хотя Вашингтон не может сам определить продолжительность военного противостояния, он способен предпринять шаги, которые сделают возможное окончание конфликта путем переговоров более вероятным, считают специалисты.

Некоторые аналитики утверждают, что конфликт движется к исходу, который принесет пользу Соединенным Штатам и Украине. Сторонники этой точки зрения утверждают, что риски применения Россией ядерного оружия или войны с НАТО останутся управляемыми.

После изгнания из Украины у «наказанной» России якобы не останется иного выбора, кроме как оставить соседа в покое и даже выплатить репарации за причиненный ущерб. Однако изучение прошлых конфликтов и хода нынешнего противостояния позволяет предположить, что такой оптимистичный для США сценарий маловероятен, считают в RAND.

В докладе корпорации рассматриваются несколько ключевых аспектов, определяющих траекторию развития конфликта: возможное использование Россией ядерного оружия; возможная эскалация конфликта Россия-НАТО; территориальный контроль; продолжительность вооруженной борьбы.

Возможное использование ядерного оружия

Как отмечается в докладе RAND, призрак использования Россией ядерного оружия преследует этот конфликт с самого начала.

Некоторые аналитики отвергают возможность применения тактического ядерного оружия (ТЯО), утверждая, что Россия знает, что применение ядерного оружия обречено на провал. Они указывают на отсутствие ценных военных объектов (например, крупных группировок ВСУ), которые можно было бы эффективно уничтожить с помощью такого оружия, и на риск того, что это оружие может нанести ущерб дислоцированным на Украине российским войскам.

Использование ТЯО может спровоцировать вступление НАТО в войну, подорвать оставшуюся международную поддержку России и вызвать негативные внутриполитические реакции внутри самой России. Зная это, по логике вещей, Россия должна удержаться от применения ядерного оружия, отмечается в докладе.

Однако аналитики корпорации приводят аргументы в пользу возможного применения ядерного оружия на Украине

Во-первых, есть свидетельства того, что Кремль считает спецоперацию едва ли не экзистенциальной.

Во-вторых, поскольку конвенциональные возможности России в ходе конфликта были ослаблены, возможности неядерной эскалации Москвы сегодня ограничены. Если Россия понесет крупномасштабные потери на поле боя, среди высокопоставленных лиц, принимающих решения в Кремле, может возникнуть отчаяние, пишут аналитики RAND. Как только другие варианты обычной эскалации будут исчерпаны, Москва может прибегнуть к ядерному оружию, чтобы предотвратить поражение.

В-третьих, российские стратеги уже давно подчеркивают полезность ТЯО для достижения оперативных и тактических целей в контексте обычной войны. Москва также может использовать ТЯО для показательных ударов либо в атмосфере, либо по населенным пунктам.

Однако использование Россией ТЯО на Украине может привести к прямому конфликту США с Россией, что в конечном итоге может закончиться обменом массированными ракетно-ядерными ударами, предупреждают в RAND.

Возможная эскалация конфликта Россия-НАТО

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, как сообщается, составил список американских интересов и стратегических целей в условиях кризиса. Одним из главных пунктов при этом было «не допускать кинетического конфликта между вооруженными силами США и НАТО с Россией» и «сдержать войну в географических границах Украины».

На сегодняшний день Россия и Украина остаются единственными участниками конфликта. Однако боевые действия происходят в стране, которая граничит с четырьмя государствами-членами НАТО на суше и делит побережье Черного моря с двумя другими. «Степень косвенного участия союзников по НАТО в войне захватывает дух», — подчеркивают аналитики RAND.

Решение России напасть на государство-член НАТО не является неизбежным, поясняют в корпорации, тем не менее риск подобных действий возрастает, пока продолжается конфликт на Украине.

Территориальный контроль

Президент Украины Владимир Зеленский привержен продолжению военной кампании с целью возвращения контроля над всей международно признанной территории Украины, отмечается в докладе корпорации. Он оправдывает эту цель моральным императивом «освобождения граждан своей страны от жестокой российской оккупации», как пишут аналитики RAND.

Вместе с тем прекращение конфликта, по результатам которого Украине получит полный контроль над всей ее международно признанной территорией, представляется аналитикам RAND маловероятным исходом.

Во-первых, учитывая замедление темпов украинских контрнаступлений в декабре 2022 года, для восстановления линии контроля до февраля 2022 года — не говоря уже о территориальном статус-кво до 2014 года — потребуются месяцы, а возможно, и годы. Россия оборудовала мощные оборонительные рубежи вдоль линии боевого соприкосновения, а ее частичная мобилизация устранила дефицит живой силы, который ранее позволил Украине добиться успеха в Харьковском контрнаступлении, отмечают аналитики.

Вероятно, Киеву потребуется время для восстановления контроля над значительно большей территорией. А длительный конфликт может повлечь за собой большие расходы для Соединенных Штатов, считают в RAND.

В докладе корпорации отмечается, что если Украина выйдет за границы, существовавшие до февраля 2022 года, и сумеет вернуть территории, взятые под контроль Россией с 2014 года (в частности, Крым, где базируется российский Черноморский флот), риски эскалации cо стороны Кремля — либо применение ядерного оружия, либо нападение на НАТО — могут существенно возрасти.

Продолжительность конфликта

Хотя продолжительная военная операция может позволить украинским военным отвоевать больше территории, затягивание конфликта имеет и другие последствия для интересов США, пишут в RAND. Пока конфликт продолжается, российские силы будут по-прежнему заняты Украиной и, таким образом, не смогут угрожать другим государствам.

Более продолжительная военная операция приведет к дальнейшему ослаблению российских вооруженных сил и экономики, убеждены аналитики корпорации. Но это, возможно, уже не является столь значительным преимуществом для США, как это было на более ранних этапах конфликта. Российским военным и экономике потребуются годы, а может быть, и десятилетия, чтобы оправиться от уже нанесенного ущерба.

Кроме того, продолжительный конфликт приведет к новым человеческим жертвам, увеличению количества беженцев и страданиям мирных жителей Украины.

Затраты Соединенных Штатов и Европейского Союза на сохранение экономической платежеспособности украинского государства со временем будут увеличиваться, поскольку конфликт сдерживает инвестиции и производство, указывают в RAND.

Затяжное противостояние России и Украины также будет иметь последствия и для внешней политики Вашингтона. Способность США сосредоточиться на других своих глобальных приоритетах — в частности, на соперничестве с Китаем — будет оставаться ограниченной до тех пор, пока конфликт на Украине отнимает ресурсы.

Формула мира

Поскольку ни одна из сторон, похоже, не имеет намерения или возможностей для достижения абсолютной победы, столкновение, скорее всего, закончится каким-то результатом переговоров, считают в американской корпорации.

Между Киевом и Москвой по-прежнему будут продолжаться нерешенные территориальные споры (то есть расхождения в позициях относительно границ Украины). Они, скорее всего, будут оспариваться политически и экономически, а не в военном отношении, прогнозируют в RAND.

Ключевые политические вопросы, находящиеся вне территориального контроля, от выплаты Россией репараций до геополитического статуса Украины, останутся без внимания, полагают аналитики корпорации.