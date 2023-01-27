«Нам нужно сразу 300-500 танков». Зеленский попросил Запад поторопиться с поставками

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что если американские М1 Abrams поставят только к августу, это будет слишком поздно. По его словам, танки необходимы ВСУ, чтобы «догнать» Россию по количеству данного вида вооружений и перейти к наступательным операциям. Всего, по его словам, Киеву нужны 300-500 машин. Ранее координатор страткоммуникаций Совбеза Белого дома Джон Кирби сообщил, что Abrams приедут на Украине весной или летом. Накануне издание Politico писало, что Киев получил последнюю модификацию танка — M1A2, однако из него уберут секретные элементы.

В ходе интервью Sky News Зеленский рассказал, что Украине нужны западная бронетехника, в том числе танки, чтобы создать паритет между вооруженными силами Украины и России на поле боя, поскольку у ВСУ сейчас данные вооружения в дефиците, тогда как у ВС РФ их «тысячи».

«В сравнении с тысячами танков у России, у нас значительно меньше. Танки, БТР, БМП и так далее», — сказал он.

По его словам, Украине необходима именно массовая, коллективная поставка танков, а не передача в индивидуальном порядке отдельными странами, иначе Киев окажется в ситуации, когда «придется сражаться единицами против тысяч танков России, поэтому нам нужно сразу 300-500 танков». Танки нужны украинским войскам, отметил он, для ведения наступательных операций.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

На вопрос журналистки, не считает ли он, что прибытие Abrams к августу — это слишком поздний срок, Зеленский ответил утвердительно.

«Слишком поздно. Но я не знаю реальную ситуацию на эту минуту. Когда они должны прибыть, когда Америка даст нам Abrams. И я правда не знаю, когда прибудут танки из Европы»,

— сказал украинский лидер.

25 января президент США Джо Байден объявил о поставке Украине 31 танка М1 Abrams, чтобы поддержать ВСУ в ходе готовящегося контрнаступления.

«Это займет много месяцев»

27 января координатор страткоммуникаций Совбеза Белого дома Джон Кирби заявил, что Abrams окажутся на Украине не скоро.

«Танки Leopard, вероятно, поступят туда от Германии и европейских союзников в относительно кратчайшее время, возможно, к тому времени, чтобы помочь [украинским войскам] весной и летом. Abrams понадобится больше времени, больше месяцев, прежде чем они будут на месте», — заявил Кирби в эфире CNN.

Также он не смог подтвердить, что Abrams окажутся на Украине до конца 2023 года.

«Не могу быть точным, мы прорабатываем планы, но это займет много месяцев»,

— ответил он на вопрос, будут ли Abrams поставлены к концу текущего года.

Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США не успеют поставить Abrams Киеву раньше весны.

Танк без секретной брони

26 января издание Politico сообщила со ссылкой на трех человек, знакомых с ходом обсуждение танкового контракта США и Украины, что Киеву поставят не модификацию А1, о которой сообщалось ранее, а более совершенную M1A2. Источники издания отметили, что на танках не будет секретных элементов, которые «делают новейшую версию смертоносной».

Там отмечают, что различия между А1 и А2 касаются оптики и органов управления. В частности, на А2 установлена более совершенная система наведения и тепловизор, позволяющий вести огонь в любых погодных условиях. Также там отметили, что на А2 установлена система связи и координации между танковыми подразделениями, которая позволяет непрерывно обмениваться информацией.

Другой источник Politico отметил, что политика США запрещает экспортировать Abrams с секретными комплектами брони, которая включает обедненный уран. По его словам, США перед отправкой танков модификации А2 меняют «урановую» броню на другие типы.

Также отмечается, что под вопросом находятся сроки поставки танков Киеву, поскольку экспортной подготовкой машин занимается предприятие General Dynamics в штате Огайо, и сейчас мощности позволяют собрать 12 танков в месяц. В связи с этим отмечается, что завод сейчас занимается поставками по контрактам Тайваню и Польше, и сложно сказать, можно ли отложить их на второй план ради Украины.

В статье подчеркивается, что поставка, кроме прочего, осложняется тем, что Abrams сложны в обслуживании, и необходимо обучать не только непосредственно экипажи танков, но и техперсонал. В частности, это связано с особенностями реактивного двигателя JP-8, который, в случае ошибки при ремонте и профилактике, может привести к взрыву агрегата. Также Abrams требует огромной инфраструктуры, в том числе, гусеничные бронированные ремонтно-эвакуационные машины М88 для ремонта на поле боя.

Танки будут, но есть нюанс

27 января Washington Post сообщило, что ВСУ столкнется с рядом сложностей после получения «сборной солянки» из британских танков Challenger, еврпейских Leopard и американских Abrams. Там считают, что украинская армия не получит преимущество в связи с поставками, поскольку три разных вида танков обладают разными боеприпасами, особенностями управления и обслуживания, а также будут доставлены в разное время.

«Ни одна отдельная система или платформа вооружений не может изменить правила игры», — заявил старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади.